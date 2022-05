Le marché du brome connaîtra une croissance étonnante pour générer des revenus massifs

Analyse de marché

Le marché mondial du brome devrait croître à un TCAC important entre 2017 et 2023, révèle le nouveau rapport Market Research Future (MRFR). Le brome est principalement utilisé comme réactif et catalyseur pour produire des produits tels que des produits chimiques photographiques, des retardateurs de flamme, des colorants, des désinfectants, des produits pharmaceutiques, des produits agrochimiques, des biocides et autres. C’est un élément chimique corrosif et hautement volatil qui, à température ambiante, est un liquide rouge-brun fumant et s’évapore facilement pour former des métaux à des pressions extrêmes. C’est un halogène qui a des propriétés à la fois d’iode et de chlore. Les pesticides, le traitement de l’eau, les batteries à flux BHR, le forage pétrolier et gazier, le contrôle des émissions de mercure, les retardateurs de flamme et d’autres sont quelques-unes des applications clés du brome.

Acteurs clés

Les principaux acteurs présentés dans le rapport sur le marché mondial du brome comprennent Perekop Bromine (République de Crimée), Honeywell International Inc. (États-Unis), Hindustan Salts Limited (Inde), TETRA Technologies, Inc. (États-Unis), Gulf Resources Inc. (Chine), Tata Chemicals Ltd (Inde), Tosoh Corporation (Japon), Chemtura Corporation (États-Unis), Albemarle Corporation (États-Unis) et Israel Chemicals Limited (Israël).

Demander un échantillon gratuit Report@ https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/1500

Divers facteurs s’ajoutent aux perspectives de l’industrie du brome Ces facteurs, selon le nouveau rapport MRFR, comprennent la demande croissante dans le forage pétrolier et gazier, le traitement de l’eau, le contrôle des émissions de mercure et les retardateurs de flamme, l’utilisation intensive dans les applications industrielles et domestiques, l’utilisation croissante dans l’électronique grand public comme la télévision, les téléphones mobiles et les ordinateurs, l’utilisation croissante comme fumigants industriels pour les navires, les entrepôts, les moulins et les produits entreposés, ainsi que l’introduction de nouveaux produits de rechange bromés en matière de sécurité incendie.

Au contraire, des mesures gouvernementales strictes relatives à l’utilisation de retardateurs de flamme bromés dans les équipements électroniques et les textiles, et ses propriétés toxiques sont des facteurs qui peuvent limiter la croissance du marché mondial du brome au cours de la période de prévision.

Parcourir le rapport d’étude de marché approfondi (100 pages) @ https://www.marketresearchfuture.com/reports/bromine-market-1500

Segmentation du marché

Le rapport sur l’avenir de l’étude de marché fournit une analyse segmentaire inclusive du marché mondial du brome en fonction de l’industrie de l’utilisation finale, de l’application et des dérivés.

Sur la base des dérivés, le marché du brome est segmenté en bromures d’hydrogène, liquide de saumure claire, organobromines et autres. Parmi ceux-ci, les organobromines domineront le marché au cours de la période de prévision pour leur utilisation intensive dans la fabrication de biocides pour le traitement de l’eau, de fumigants, de pesticides et de retardateurs de flamme bromés.

Sur la base de l’application, le marché du brome est segmenté en pesticides, traitement de l’eau, batteries à flux BHR, forage pétrolier et gazier, contrôle des émissions de mercure, retardateurs de flamme et autres.

Basé sur l’industrie de l’utilisation finale, le marché du brome est segmenté en textiles, cosmétiques, produits pharmaceutiques, agriculture, automobile, pétrole et gaz, etc.

Créer un Enquiry@https://www.marketresearchfuture.com/enquiry/1500

Analyse régionale

Sur la base de la région, le marché du brome couvre les opportunités de croissance et les tendances récentes en Europe, en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique (APAC), en Amérique latine et au Moyen-Orient et en Afrique (MEA). Parmi ceux-ci, la région APAC sera le fer de lance du marché au cours de la période de prévision et à un TCAC sain. Les facteurs qui propulsent le marché du brome dans la région comprennent la croissance de la population, l’augmentation du pouvoir d’achat, en particulier dans les pays en développement, la demande croissante de brome de l’industrie pétrolière et gazière et l’industrie automobile et agricole en Chine et en Inde.

Le marché du brome en Amérique du Nord devrait connaître une croissance saine au cours de la période de prévision pour les industries développées de la région, telles que les produits pharmaceutiques, l’automobile et les cosmétiques, et une demande croissante de fluides de saumure claire.

Le marché du brome en Europe connaîtra une croissance modérée au cours de la période de prévision pour la présence d’une industrie cosmétique et automobile bien établie. En outre, le développement des activités de forage pétrolier et gazier en Russie ajoute également à la croissance du marché.

Parlez-Expert@https://www.marketresearchfuture.com/ask_for_schedule_call/1500

Le marché du brome en Amérique latine devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision pour la demande d’électronique grand public, une augmentation de la construction et des activités d’exploration pétrolière dans la région.

Le marché du brome dans la région MEA devrait connaître une croissance stable au cours de la période de prévision.

À propos de Market Research Future :

Chez Market Research Future (MRFR), nous permettons à nos clients de démêler la complexité de diverses industries grâce à notre rapport de recherche cuit (CRR), nos rapports de recherche à moitié cuits (HCRR), nos rapports de recherche crus (3R), notre recherche sur l’alimentation continue (CFR) et nos études de marché et conseils comestibles.

L’équipe MRFR a pour objectif suprême de fournir des services d’études de marché et de renseignement de qualité optimale à nos clients. Nos études de marché par produits, services, technologies, applications, utilisateurs finaux et acteurs du marché pour les segments de marché mondiaux, régionaux et nationaux, permettent à nos clients d’en voir plus, d’en savoir plus et d’en faire plus, ce qui aide à répondre à toutes leurs questions les plus importantes.

Afin de rester à jour avec la technologie et le processus de travail de l’industrie, MRFR planifie et conduit souvent des rencontres avec les experts de l’industrie et des visites industrielles pour ses membres analystes de recherche.

Contactez-nous:

Wantstats Research and Media Private Limited,

99, rue Hudson, 5e étage,

New York, New York 10013,

États-Unis d’Amérique

Suivez-nous : LinkedIn | Gazouiller