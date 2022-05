Le marché de la nitrocellulose connaîtra une croissance exceptionnelle d’ici 2030

Aperçu du marché

Selon les rapports publiés par Market Research Future Reports, le marché mondial de la nitrocellulose devrait proliférer d’environ 950 millions de dollars d’ici 2022. La nitrocellulose est connue sous le nom de guncotton et est un composé hautement inflammable. Généralement, la nitrocellulose est ajoutée aux encres ou utilisée pour les revêtements et confère des caractéristiques uniques telles qu’une excellente adhérence, des propriétés de séchage supérieures et une solubilité élevée.

Acteurs clés

Selon les rapports de MRFR, les principaux acteurs du marché mondial de la nitrocellulose sont Atomax Chemicals Co., Ltd., Nitro Quimica, Hubei Xuefei Chemical, Hengshui Orient Chemical Co., Ltd., Nobel NC, IVM Chemicals, Synthesia, antong Tailida Chemical Co., Ltd. et Nitro Chemical Industry Co., Ltd.

Moteurs et tendances du marché mondial de la nitrocellulose

Depuis les dernières décennies, il y a eu une augmentation significative des applications d’encre d’impression, ce qui devrait maintenant avoir un impact positif sur la croissance du marché. En outre, certaines propriétés physiques telles qu’une meilleure adhérence et une non-réactivité à d’autres peintures sont susceptibles de compléter la demande globale de l’industrie de la nitrocellulose. La nitrocellulose a une portée d’application définie dans les finitions en cuir, les vernis à ongles, l’encre d’impression, les peintures automobiles et les revêtements de bois car elle possède des propriétés telles qu’une flexibilité et une adhérence élevées.

Ce sont quelques facteurs essentiels qui stimulent le marché de la nitrocellulose de manière exponentielle au cours de la période de prévision. En outre, la croissance des achats en ligne associée à l’évolution des produits de style de vie peut également améliorer la vente de meubles. Cela contribuerait également à stimuler la demande du marché pour la nitrocellulose.

En outre, l’utilisation croissante d’encre à base de nitrocellulose dans la flexographie et la peinture en héliogravure pour sa peinture de couleur de haute qualité et durable devrait alimenter la demande pour le marché de la nitrocellulose au cours de la période de prévision. Avec cela, l’augmentation du revenu disponible par habitant principalement dans les régions développées et en développement ainsi que l’utilisation cumulative d’articles cosmétiques devraient donc stimuler la croissance du marché de manière positive.

D’autre part, l’augmentation de la fabrication de véhicules combinée à la demande de dispositifs de sécurité est également attribuée à la croissance du marché automobile et stimule la demande de nitrocellulose de manière exponentielle. Même les matériaux en cuir sont recouverts de nitrocellulose qui induit ainsi une finition appropriée, protégeant ainsi de la chaleur et de l’humidité. Ayant une telle caractéristique importante, le marché de la nitrocellulose prolifère d’année en année et gagnera en valorisation d’ici 2022. Précisément, la nitrocellulose gagne en traction significative des industries de fabrication du cuir et de l’industrie automobile tout en augmentant son utilisation dans le processus de finition.

Segmentation du marché mondial de la nitrocellulose

Dans les rapports de MRFR, le marché mondial de la nitrocellulose a été segmenté en fonction du produit, de l’application et de la région pour la période prévue de 2016 à 2022.

Segmentation par produit, le marché est classé comme cellulose de qualité M, cellulose de qualité E et autres. Dans la cellulose de qualité M, la nitrocellulose est fortement appliquée dans les produits de consommation tels que l’épaississant et l’émulsifiant dans les lubrifiants dans les capsules de suppléments nutritionnels et autres.

Sur la base de l’application, le marché mondial de la nitrocellulose est segmenté en encres d’impression, peintures automobiles, revêtements de bois, finitions de cuir, vernis à ongles et autres. Parmi ceux-ci, les encres d’encrage d’impression sont motivées par les progrès technologiques et les encres respectueuses de l’environnement et constituent la plus grande industrie d’application du marché de la nitrocellulose. Alors que les peintures automobiles sont le deuxième plus grand segment de la nitrocellulose, d’autre part, le processus de fabrication de revêtements de bois utilise également beaucoup de nitrocellulose, car il a la capacité de recouvrir plusieurs fois et il est convivial. En raison de ces facteurs, la nitrocellulose devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision.

Perspectives régionales

Sur une note géographique, la région Asie-Pacifique est en tête du marché de la nitrocellulose en termes de volume et de valeur, qui devrait proliférer considérablement à un TCAC plus élevé d’ici 2022. En Asie-Pacifique, la Chine a été un pays générateur de revenus important en raison de la croissance de l’industrie des utilisateurs finaux et de l’augmentation du taux de consommation de produits chimiques par les fabricants. En outre, une expansion substantielle dans l’industrie automobile en Inde, en Corée du Sud et à Taïwan, et dans les industries du cuir au Vietnam pourrait améliorer la croissance du marché. En outre, une augmentation de la demande de produits de soins personnels et de cosmétiques de la part de la population de la classe moyenne pourrait également stimuler considérablement le marché mondial de la nitrocellulose.

Tandis que l’Amérique du Nord pour la deuxième part de marché dans ce segment. L’Amérique du Nord, menée par le marché américain de la nitrocellulose, pourrait également connaître des gains de marché d’ici la fin de la période de prévision. Le marché américain, tiré par le segment des revêtements de bois et des applications d’encre d’impression, ainsi que par l’augmentation des dépenses en produits de style de vie et la croissance de l’industrie du commerce électronique, pourrait stimuler la croissance du marché régional au cours de la période projetée.

On estime que l’Europe connaîtra une croissance modérée en raison de la demande croissante du secteur automobile. En outre, des réglementations strictes pour le stockage et l’utilisation de ce produit ont conduit à une innovation et un développement accrus dans ce secteur.

