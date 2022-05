Le marché des revêtements de sol connaîtra une croissance robuste d’ici 2030

Le marché mondial des revêtements de sol capturera un TCAC de 7,2% jusqu’en 2022

Le dernier rapport publié par Market Research Future (MRFR) révèle que le marché mondial des revêtements de sol devrait capturer un TCAC de 7,2% jusqu’en 2022. La mondialisation rapide et le boom industriel dans diverses parties du monde soutiennent la croissance du marché. L’augmentation des activités de construction dans les pays en développement rapide stimule la demande de revêtements de sol. Ces revêtements sont appliqués dans une large gamme de matériaux de construction tels que les titres, les bétons, les planchers en bois, etc.

Marché mondial des revêtements de sol: paysage concurrentiel

Principaux acteurs du marché mentionnés dans le rapport de MRFR Sherwin Williams Company Inc (États-Unis), Akzo Nobel NV (Pays-Bas), Asian Paints PPG Pvt. Ltd (Inde), RPM Internationals Inc. (États-Unis), Tambour (Israël), BASF SE (Allemagne), The Dow Chemical Company (États-Unis), Nora Systems Inc. (Allemagne), Maris Polymers (Europe) et The Arkema Group (France). La majorité de ces entreprises se concentrent sur l’innovation de produits et l’expansion de leur portefeuille de produits.

Les revêtements sont devenus un composant important dans la construction moderne, ils offrent une couche supplémentaire qui aide à prévenir la résistance à la corrosion, aux dommages causés par l’humidité, aux attaques chimiques et aux chocs thermiques. Les revêtements de sol améliorent non seulement le cycle de vie global du sol, mais créent également un attrait esthétique. Les gestionnaires de construction et les promoteurs immobiliers se tournent vers les revêtements de sol en raison d’avantages tels que la rentabilité et le faible entretien. Il existe une variété de revêtements de sol disponibles, les fabricants se concentrent activement sur l’introduction de revêtements de sol spécifiques à l’application. Au fil des ans, l’application de revêtement de sol a fortement augmenté.

Marché mondial des revêtements de sol: analyse segmentaire

Ce rapport comprend une analyse segmentaire complète de la part de marché mondiale des revêtements de sol en fonction du composant de revêtement, du type de résine et de l’utilisateur final.

Par composant de revêtement, le marché a été segmenté en 1K, 2K, 3K et autres. Le segment 1K ou monocomposant devrait connaître une croissance saine au cours de la période de prévision. Cela est principalement dû à la faible émission de COV du composant de revêtement 1K. 1K peut être utilisé sans ajouter d’activateur, de catalyseur ou de durcisseur. Le composant de revêtement 1K est beaucoup plus viable sur le plan environnemental que d’autres composants de revêtement.

L’inquiétude croissante suscitée par la dégradation de l’environnement due aux émissions de COV est susceptible de créer des opportunités pour les composantes de vote 1K dans les années à venir. Le segment 2K ou « deux composantes » détient également une part importante en termes de valeur. Le composant de revêtement 2K trouve une application répandue dans le secteur de la construction. Les systèmes de polyuréthane 2K à base d’eau sont largement utilisés dans les applications commerciales, industrielles et résidentielles.

Par type de résine, le marché a été segmenté en polyuréthane, polyaspartique et autres. Le segment des revêtements de sol époxy représente actuellement la part du lion du marché. Les revêtements de sol époxy représentent plus d’un tiers du total des revêtements de sol fournis dans le monde. Les revêtements de sol époxy ont une résistance élevée à l’usure et aux produits chimiques. En outre, l’époxy en tant que produit chimique a une durabilité élevée et un faible retrait. Pendant ce temps, le segment polyaspartique devrait connaître une croissance considérable dans un proche avenir. Les revêtements de sol polyaspartiques ont des caractéristiques particulières telles que l’auto-durcissement.

Parmi les autres caractéristiques clés du polyaspartique, citons l’émission nulle de COV, la stabilité aux UV, la faible viscosité équivalente à l’eau et la surface sans bulles, même dans des conditions défavorables. Les revêtements de sol polyaspartiques ont également une résistance élevée à l’abrasion et un temps de durcissement rapide, ce qui rend les revêtements tels que recherchés.

Par utilisateur final, le marché a été segmenté en industriel, commercial et résidentiel. Une forte augmentation des activités de construction et une concentration accrue sur le développement des infrastructures dans de nombreux pays en développement rapide dans des régions telles que l’APAC, la MEA et le LatAm ont stimulé les ventes mondiales de revêtements de sol. L’industrialisation rapide et le développement de bâtiments prêts pour l’avenir ont créé d’énormes opportunités de marché pour les fournisseurs de revêtements de sol ces dernières années et la tendance devrait se poursuivre au-delà de 2019. L’innovation en matière de produits devrait rester un domaine d’intérêt clé pour les fabricants dans les années à venir.

Marché mondial des revêtements de sol: analyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial des revêtements de sol a été segmenté en Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique et Amérique latine. Parmi ceux-ci, l’Asie-Pacifique devrait connaître un marché très attrayant pour les revêtements de sol au cours de la période de prévision. Actuellement, la région représentait plus d’un tiers du marché en termes de valeur. Des pays comme la Chine et l’Inde connaissent un développement socio-économique rampant, ce qui est de bon augure pour les fournisseurs présents dans la région. Les mégaprojets de construction visant à améliorer les infrastructures publiques alimentent la demande de revêtements de sol dans la région APAC. Au cours de la période d’évaluation, la Chine devrait rester le marché le plus important pour les revêtements de sol dans la région APAC.

