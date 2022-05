Mise à jour du marché des lubrifiants industriels: dépasser les attentes

Les lubrifiants industriels peuvent réduire la friction entre les machines et provoquer une augmentation du processus de production. L’augmentation des activités manufacturières due à l’augmentation du revenu par habitant des consommateurs peut entraîner le besoin de lubrifiants. Le rapport sur le marché mondial des lubrifiants industriels compilé par Market Research Future (MRFR) contient des informations précieuses, des informations sur les nouveaux produits et la maintenance des machines au cours de la période de 2017 à 2022 (période de prévision). L’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché a été exploré dans le rapport.

Perspectives concurrentielles

BP p.l.c., Chevron Corporation, Royal Dutch Shell Plc., Total S.A., Sinopec Limited, ExxonMobil Corporation, Petrochina Company Limited, Fuchs Petrolub AG, LUKOIL et Idemitsu Kosan Co. Ltd sont des acteurs clés du marché mondial des lubrifiants industriels.

Portée du marché

Le marché mondial des lubrifiants industriels devrait croître à un TCAC de 2,4% d’ici 2022. Il était évalué à 56,87 milliards USD en 2016. L’énorme demande du secteur automobile et la lubrification des composants internes du moteur peuvent stimuler le marché. Des réglementations strictes contre les produits chimiques nocifs peuvent entraîner le besoin de lubrifiants respectueux de l’environnement. La formulation de lubrifiants à mélange d’eau exempts de bore peut être très utilisée par les petites et moyennes entreprises.

Les secteurs de l’énergie, des mines et des textiles peuvent susciter une forte demande sur le marché mondial des lubrifiants industriels. Les lubrifiants industriels peuvent accélérer les opérations et aider à l’extraction des métaux et du pétrole brut. La forte consommation d’énergie par les industries et la grande population peut donner un élan au marché. L’industrie minière a besoin d’huiles qui peuvent assurer la fiabilité et la fonctionnalité des équipements et peuvent élargir les perspectives des fabricants de lubrifiants.

L’émergence des véhicules hybrides peut menacer la croissance du marché. L’épidémie du virus COVID-19 a stoppé le processus de production de lubrifiants et pose un défi majeur au marché.

Segmentation

La taille de l’industrie mondiale des lubrifiants industriels est segmentée par type et par utilisateur final.

Par type, il est segmenté en fluides de travail des métaux, lubrifiants hydrauliques, lubrifiants pour engrenages, lubrifiants pour compresseurs et autres. Les lubrifiants hydrauliques peuvent dominer le marché en raison de leur faible coût et de la demande des secteurs minier et de la construction.

Par utilisateur final, il est segmenté en production d’énergie, fabrication, industries lourdes, automobile et autres. L’automobile devrait dominer le marché mondial des lubrifiants industriels, mais le segment de la production d’électricité peut afficher l’un des taux de croissance les plus élevés au cours de la période de prévision.

Analyse régionale

L’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC) et le reste du monde (RoW) sont des régions considérées pour le marché mondial des lubrifiants industriels.

L’APAC devrait dominer le marché mondial en raison de l’industrialisation rapide en Inde et en Chine. En outre, le développement de matières premières, de médicaments génériques et d’autres produits essentiels peut induire le besoin de lubrifiants industriels. Les lubrifiants industriels assurent la stabilité des machines et empêchent leur dégradation tout en fonctionnant à des températures élevées.

L’Amérique du Nord est sur le point de contribuer principalement au marché mondial des lubrifiants industriels en raison des incitations offertes au secteur manufacturier, de la recrudescence des échanges commerciaux et des initiatives gouvernementales visant à stimuler l’économie. Les États-Unis peuvent être l’un des plus grands générateurs de revenus du marché en raison du besoin de lubrifiants de haute qualité. Les investissements en R&D qui peuvent stimuler la demande de centrifugeuses, de compresseurs, de moteurs industriels et de roulements sont susceptibles d’être de bon augure pour le marché mondial.

