Le marché des fluides hydrauliques connaîtra une croissance robuste d’ici 2030

L’évolution de la demande du secteur automobile devrait contribuer à l’expansion du marché des fluides hydrauliques. Les rapports créés par MRFR détaillent les développements de l’industrie auxquels on peut s’attendre sur le marché au cours de la période de prévision. Le marché devrait être motivé par un TCAC de 2,91% d’ici 2027.

On estime que l’amélioration de l’accessibilité aux options écologiques crée des options de croissance lucratives sur le marché des fluides hydrauliques. L’amélioration des performances obtenue grâce à la recherche et au développement par les acteurs du marché devrait motiver la part de marché des fluides hydrauliques dans la période imminente.

Analyse concurrentielle

Les entreprises prometteuses sur le marché des fluides hydrauliques sont Royal Dutch Shell Plc. (Pays-Bas), Petrochina Company Limited. (Chine), Sinopec Limited. (Chine), Fuchs Petrolub AG. (Allemagne), Idemitsu Kosan Co. Ltd. (Japon), LUKOIL. (Russie), Chevron Corporation. (États-Unis), ExxonMobil Corporation. (États-Unis), BP p.l.c. (Royaume-Uni) et Total S.A. (France).

Analyse segmentaire

L’examen segmentaire de la tendance du marché des fluides hydrauliques effectué sur la base du type, de l’industrie d’utilisation finale et de la région. Le segment de l’industrie de l’utilisation finale du marché des fluides hydrauliques comprend l’aérospatiale et la défense, l’automobile, la marine, le pétrole et le gaz, la construction et autres. Le segment régional du marché des fluides hydrauliques comprend l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, le Moyen-Orient, l’Amérique latine et l’Afrique. Le segment de type du marché des fluides hydrauliques se compose de fluides hydrauliques biosourcés, de fluides hydrauliques à base de pétrole et de types résistants au feu.

Analyse régionale détaillée

L’aperçu régional du marché des fluides hydrauliques comprend l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, le Moyen-Orient, l’Amérique latine et l’Afrique. Le marché des fluides hydrauliques en Asie-Pacifique est responsable de la part de marché principale de 35% dans le monde pour les fluides hydrauliques. Les entreprises d’utilisateurs finaux en développement telles que le pétrole et le gaz et l’automobile devraient inspirer le marché des fluides hydrauliques dans cette région.

En raison de l’abaissement des directives et des exigences croissantes dans le secteur industriel sur les marchés en développement, les besoins de l’industrie dans la région Asie-Pacifique ont principalement augmenté. Le marché nord-américain est le deuxième marché majeur après la région APAC et est l’un des marchés les plus lucratifs. Le ressortissant américain est le moteur de la région nord-américaine sur le marché des fluides hydrauliques en déclarant les exigences les plus élevées en matière de fluides hydrauliques en 2016. Le marché européen des fluides hydrauliques est crédité pour la troisième part clé du marché mondial. L’Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont les pionniers en termes de demande de la région pour le marché des fluides hydrauliques. La région du Moyen-Orient, de l’Amérique latine et de l’Afrique est un autre marché populaire pour les fluides hydrauliques et devrait connaître une croissance accrue au cours de la période de prévision.

On estime que l’essor de l’innovation et la resynchronisation du cycle d’exploitation et de distribution créent une situation constructive pour l’avenir global du marché. L’augmentation des acquisitions et des fusions devrait recréer un environnement encourageant pour les acteurs, conduisant à plusieurs nouvelles offres de produits. On estime que l’utilisation des canaux en ligne gagne en importance à mesure que le marché se réconcilie avec les nouvelles réalités commerciales. La promotion du commerce international devrait créer un effet global prometteur sur le marché, de nombreuses entreprises choisissant cette période pour tester des marchés nouveaux et inexploités.

L’avancement des chaînes de distribution mondiales devrait encore enrichir les progrès du marché au cours de la période à venir. On estime que le soutien du gouvernement a une portée positive pour le développement dans plusieurs domaines clés du marché mondial. On estime que le marché ira de l’avant avec prudence en raison des expériences acquises pendant la pandémie.

Mises à jour de l’industrie :

Mar 2021 Biosynthetic Technologies a récemment déclaré que Heritage Environmental Services utilise un fluide hydraulique AW32 exclusif dans sa flotte d’automobiles. En partenariat avec Coolant Control, Biosynthetic Technologies a mis au point un fluide hydraulique biodégradable exclusif qui se décompose facilement. Cette huile non toxique et sans cendres est particulièrement conçue pour les systèmes hydrauliques haute performance des équipements fixes et mobiles.

Mar 2021 Domin, un fabricant de systèmes d’alimentation hydraulique basé au Royaume-Uni, a positionné la technologie d’impression 3D métal de la société d’ingénierie internationale Renishaw pour fabriquer une gamme de servovalves haute performance qui pourraient aider à réduire les émissions de dioxyde de carbone (CO2) de l’industrie de l’énergie hydraulique. Créées avec le système de fabrication additive RenAM 500Q de Renishaw, chacune des servovalves imprimées en 3D de Domin peut empêcher jusqu’à une tonne de CO2 comme leurs homologues de fabrication traditionnelle.

