Le marché de l’émulsion de polymère acrylique gagne en accélération – Aux yeux du monde entier

L’émulsion de polymère acrylique est formée par un processus de polymérisation en émulsion dans lequel les gouttelettes de polymère acrylique sont émulsionnées dans l’eau, puis polymérisées. L’émulsion de polymère acrylique est de nature flexible en raison de sa fonctionnalité d’ester acrylique. Ils possèdent des propriétés supérieures telles que des composés à faibles émissions volatiles (COV) et une excellente longévité, ce qui les rend idéaux pour un large éventail d’applications dans les industries d’utilisation finale telles que le bâtiment et la construction, les peintures et revêtements, les textiles et autres.

Acteurs clés

Les principaux acteurs du marché de l’émulsion de polymère acrylique comprennent StanChem, Inc. (États-Unis),

Kamsons Chemicals Pvt. Ltd (Inde), Pexi Chem Private Limited (Inde), The Dow Chemical Company (États-Unis), Asian Paints Ltd. (Inde), The Lubrizol Corporation (États-Unis), Celanese Corporation (États-Unis), Xyntra Chemicals B.V. (Pays-Bas) et d’autres.

Le rapport Market Research Future (MRFR) sur la taille de l’industrie de l’émulsion de polymère acrylique comprend des forces motrices et des contraintes importantes sur le marché des émulsions de polymère acrylique, ainsi que leurs effets sur la demande au cours de la période de prévision. En outre, le rapport reconnaît également les principales avenues pour la demande mondiale d’émulsions de polymères acryliques.

Dynamique du marché

La demande croissante de l’industrie du papier et de l’emballage, y compris les boîtes, les sacs en papier et les cartons pliés, devrait stimuler la croissance du marché des émulsions de polymères acryliques. La croissance de l’utilisation d’émulsions à base d’eau a guidé l’utilisation de l’émulsion de polymère acrylique dans l’industrie de la peinture et du revêtement. En outre, le marché de l’émulsion de polymère acrylique bénéficie de l’intervention sociale et réglementaire qui encourage l’utilisation d’émulsion écologique. La sensibilisation croissante des consommateurs aux effets néfastes de l’émulsion à base de solvant stimule la croissance de l’émulsion de polymère acrylique. Cependant, le prix plus élevé de l’émulsion de polymère acrylique devrait entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Segmentation

Le marché mondial de l’émulsion de polymère acrylique est segmenté en fonction de l’application, de l’utilisation finale et de la région.

Sur la base de l’application, le marché mondial de l’émulsion de polymère acrylique est segmenté en

adhésifs, revêtements, liants et autres.

Basé sur l’industrie de l’utilisation finale, le marché mondial de l’émulsion de polymère acrylique est classé en bâtiment et construction, peintures et revêtements de papier et d’emballage, textiles et autres. L’industrie des peintures et des revêtements devrait avoir une part plus importante par rapport aux autres industries. La demande croissante de peintures de qualité supérieure et de revêtements axés sur la technologie devrait stimuler la demande de produits au cours de la période de prévision. En fait, l’émulsion de polymère acrylique n’est pas inflammable, ce qui élimine les coûts de stockage et de manutention et le coût de l’assurance incendie.

Sur la base de la région, le marché mondial de l’émulsion de polymère acrylique est segmenté en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Nord.

L’Asie-Pacifique devrait croître au rythme le plus élevé au cours des six prochaines années en raison de la demande croissante des industries d’utilisation finale telles que le bâtiment et la construction, le papier et l’emballage, et les textiles. Le marché de l’émulsion de polymère acrylique devrait augmenter dans les pays émergents tels que la Chine, le Japon et l’Inde en raison de l’augmentation des dépenses de construction et de la croissance de l’industrie du papier et de l’emballage.

Des pays européens tels que l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Suède et l’Italie sont devenus les principaux marchés de consommation et devraient connaître une croissance régulière au cours des prochaines années.

L’Amérique du Nord devrait connaître une augmentation constante de l’utilisation de l’émulsion de polymère acrylique au cours de la période de prévision. Les États-Unis devraient être le plus grand marché d’émulsion de polymère acrylique au monde, suivis du Canada et du Mexique.

Les pays d’Amérique latine, en particulier le Brésil, devraient également connaître une croissance régulière en raison de la

l’expansion rapide des industries de la peinture et du revêtement et du textile.

On estime que le Moyen-Orient et l’Afrique connaîtront une croissance substantielle au cours des prochaines années. La croissance des activités de construction, associée à la demande de peinture sans COV, devrait stimuler la croissance du marché.

