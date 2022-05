Mise à jour du marché des adhésifs pour carreaux de céramique: dépasser les attentes

Aperçu du marché

Le marché des adhésifs pour carreaux de céramique valait 19,17 milliards USD en 2020 et devrait augmenter à un TCAC de 13,3% entre 2021 et 2028, pour atteindre 51,87 milliards USD d’ici 2028.

L’adhésif pour carreaux de céramique est très demandé, ce qui propulse l’industrie vers l’avant. L’offre de nouveaux bâtiments résidentiels dans les pays émergents est stimulée par l’urbanisation et un mouvement de population des régions rurales vers les régions urbaines, ce qui a entraîné l’expansion du marché des adhésifs pour carreaux de céramique. L’étude de marché mondiale adhésif pour carreaux de céramique fournit une analyse complète de l’industrie. L’étude examine les segments clés, le paysage concurrentiel, les tendances, les moteurs, les contraintes et d’autres facteurs qui ont un impact significatif sur le marché.

L’adhésif pour carreaux de céramique est parfois appelé boue de colle et se rapporte à un matériau hybride organique. Il est fréquemment utilisé dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels pour le revêtement et les revêtements de sol.

Principaux fournisseurs :

Bostik, Sika AG, Saint Gobain Weber, Wacker Chemie AG, BASF SE, DowDuPont, Inc,, 3M, Henkel AG & Co KgaA, H.B. Fuller, Fosroc International, Mapei SpA.

Les adhésifs traditionnels tels que le ciment et les briques ont été remplacés par des adhésifs pour carreaux de céramique. Par rapport au sable de ciment, celui-ci a une plus grande capacité de liaison. L’utilisation d’une technologie sophistiquée dans la fabrication de carreaux de céramique a récemment permis la création de carreaux grands et plus minces qui sont rejetés pour former des surfaces continues avec une valeur architecturale accrue.

Segmentation du marché

Par type

En fonction du type, le marché indien des adhésifs pour carreaux pourrait être divisé en sous-segments suivants:

Adhésifs pour carreaux cimentaires

Adhésifs pour carreaux époxy

Ciment modifié par polymère

Adhésifs à dispersion

Ciment résistant à l’eau

Les adhésifs pour carreaux cimentaires ont la plus grande part de marché en Inde. L’une des principales raisons du développement est que de plus en plus de personnes prennent conscience de tous ces adhésifs ainsi que de leurs nombreuses applications inventives.

Par travaux de construction

80% de tous les adhésifs pour carreaux fabriqués et commercialisés en Inde sont utilisés dans l’industrie du bâtiment. Cela est dû à plusieurs facteurs. La première est que la plupart des pays en croissance dans le monde ont une classe moyenne importante qui est en croissance.

Par application

Le sous-secteur clé de ce segment est le secteur résidentiel. La classe moyenne dans les pays en développement est en expansion.

Classification régionale

L’industrie des adhésifs pour carreaux en Inde est divisée en cinq domaines:

L’Union européenne

Amérique du Nord

Asie-Pacifique

Le Moyen-Orient

Afrique du Nord

Amérique Latine

Actuellement, la région Asie-Pacifique détient la plus grande part de marché régionale. Cela est dû à plusieurs facteurs. Cependant, l’une des principales raisons est une forte demande d’unités résidentielles (plus commerciales). Cela est particulièrement vrai en Inde, en Indonésie, en Chine et au Vietnam.

Les adhésifs pour carreaux en Inde sont maintenant très demandés au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Amérique latine.

Nouvelles de l’industrie

En raison de la demande croissante de revêtements de sol attrayants et durables chez les femmes au foyer, le marché mondial des adhésifs pour carreaux de céramique devrait croître à un rythme stupéfiant. Par rapport aux briques, l’adhésif pour carreaux de céramique est plus facile à appliquer et plus attrayant. Prolongateur de ciment, liant, colloïde protecteur, exhausteur de rétention de forme, polymère de revêtement, exhausteur de lubricité et de maniabilité, suspension et agent de stabilisation ne sont que quelques-unes des utilisations de l’adhésif pour carreaux de céramique.

Les polymères cellulosiques en émulsion et les poudres de latex redépartilables sont utilisés dans les adhésifs pour carreaux de céramique, avec des formules qui fournissent différents degrés de rétention d’eau à différentes maniabilités, températures, adhérence améliorée, cohésion et adaptabilité. La demande croissante d’adhésif pour carreaux de céramique a incité les producteurs à développer de nouveaux produits.

