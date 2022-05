Le marché du mélamine formaldéhyde connaîtra une croissance massive d’ici 2030

Le marché mondial de la mélamine formaldéhyde est étudié en détail dans le dernier rapport de recherche de Market Research Future (MRFR). Le rapport fournit un aperçu détaillé du marché mondial de la mélamine formaldéhyde, y compris des chiffres illustrant la croissance du marché au fil des ans et sa trajectoire de croissance probable à l’avenir, les principaux acteurs opérant sur le marché et les stratégies employées par ceux-ci pour se tailler une place forte sur le marché.

Le mélamine formaldéhyde est un polymère thermodurcissable blanc dur utilisé dans diverses applications où des matériaux capables de résister à la corrosion sont nécessaires. Ces applications comprennent l’automobile, la construction, l’électronique et bien d’autres. La mélamine formaldéhyde est produite par polymérisation par condensation et est devenue un matériau polymère important en raison de son utilisation répandue et de ses caractéristiques physiques favorables. Le mélamine formaldéhyde offre une excellente résistance à la température et à la lumière UV, en plus d’être dur et donc d’offrir une grande durabilité.

Analyse concurrentielle :

Les principaux acteurs du marché de la mélamine formaldéhyde comprennent Borealis Agrolinz Melamine GmbH, Chemisol Italia S.r.l., Hexza Corporation Berhad, Chemiplastica SPA, INEOS Melamines, Allnex Group, Mitsui Chemicals Inc., Hexion, Huntsman International LLC et BASF SE.

En particulier, la mélamine formaldéhyde offre une haute résistance à la chaleur et est donc largement utilisée dans les applications où la protection contre le feu est indispensable. Dans les biens de consommation modernes, la protection contre l’incendie est indispensable, car diverses conditions peuvent déclencher un incendie, ce qui peut causer aux instruments ainsi qu’au propriétaire lui-même. Cela a stimulé la demande de mélamine formaldéhyde au cours des dernières années.

La demande croissante des industries de l’automobile et de la construction est susceptible d’être un moteur majeur de la taille de l’industrie mondiale du mélamine formaldéhyde au cours de la période de prévision. La sécurité automobile est devenue un aspect majeur de la fabrication automobile ces dernières années, la sécurité des consommateurs jouant un rôle important dans la fabrication d’automobiles modernes.

Cela a stimulé la demande de matériaux capables de résister à l’excès thermique, car les fonctions automobiles entraînent souvent la génération d’un excès de chaleur et la nécessité de dissiper cet excès de chaleur est primordiale dans la conception automobile. Cela a conduit à une demande croissante de mélamine formaldéhyde dans la fabrication automobile. Cela devrait rester un moteur majeur pour le marché mondial de la mélamine formaldéhyde au cours de la période de prévision.

Segmentation:

Le marché mondial de la mélamine formaldéhyde est segmenté en fonction du type, de l’utilisation finale et de la région.

Par type, le marché mondial de la mélamine formaldéhyde est segmenté en formaldéhydes méthylés et non méthylés. Le segment du formaldéhyde méthylé représente la plus grande part du marché mondial du mélamine formaldéhyde.

Par utilisation finale, le marché mondial de la mélamine formaldéhyde est segmenté en automobile, bâtiment et construction, électronique, bois et meubles, emballage, produits chimiques et autres. L’industrie du bâtiment et de la construction détient la plus grande part du marché mondial de la mélamine formaldéhyde, suivie du marché automobile. Les applications de construction de mélamine formaldéhyde sont susceptibles d’augmenter au cours des prochaines années en raison de l’attention croissante accordée à la sécurité des bâtiments. La protection contre l’incendie est un aspect clé de l’évaluation de la sécurité globale des bâtiments, ce qui entraîne une demande croissante de mélamine formaldéhyde dans les applications de construction. Cela devrait être un moteur majeur pour le marché mondial de la mélamine formaldéhyde au cours de la période de prévision.

Analyse régionale :

L’Asie-Pacifique devrait détenir la plus grande part du marché mondial de la mélamine formaldéhyde au cours de la période de prévision, suivie de l’Amérique du Nord. La croissance rapide de l’industrie de la construction en Asie-Pacifique est le principal moteur du marché du mélamine formaldéhyde dans la région. L’attention croissante accordée par le gouvernement à la question de la sécurité des utilisateurs dans le secteur de la construction a stimulé la demande de polymères innovants tels que la mélamine formaldéhyde, qui aident à réduire le niveau de risque dans un bâtiment et à rendre le bâtiment plus sûr. La sensibilisation croissante à la sécurité incendie est également un moteur majeur pour le marché de la mélamine formaldéhyde en Asie-Pacifique.

L’Amérique du Nord est le deuxième plus grand marché régional pour le mélamine formaldéhyde et devrait conserver un rôle important sur le marché mondial du mélamine formaldéhyde au cours de la période de prévision.

