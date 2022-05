Le marché de l’isolation thermique industrielle gagne en révolution – Aux yeux du monde entier

L’étude Market Research Future (MRFR) sur le marché mondial de l’isolation thermique industrielle (2016-2023) fournit une analyse détaillée de la COVID-19 sur les situations actuelles et potentielles du marché. L’étude met en évidence les principaux acteurs, y compris un aperçu des tendances mondiales sur cinq ans qui met en évidence la croissance du marché. L’étude comprend également une prévision des opportunités de marché pour chaque région au cours des cinq prochaines années.

Acteurs clés

Certains des participants importants opérant sur le marché mondial de l’isolation thermique industrielle sont ROCKWOOL Technical Insulation (Danemark), 3M (États-Unis), Pittsburgh Corning Corporation (États-Unis), Paroc Group (Finlande), TechnoNICOL Corporation (Russie), NICHIAS Corporation. Japon), Evonik Industries AG (Allemagne), BASF SE (Allemagne), Armacell Enterprise GmbH & Co. KG (Allemagne), Cabot Corporation (États-Unis), entre autres.

Demander un échantillon gratuit Report@ https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/4791

La part de marché de l’isolation thermique industrielle devrait connaître une croissance substantielle d’ici 2023. L’isolation est classée comme un matériau ou une combinaison de matériaux qui entrave le flux d’énergie thermique dans l’environnement. L’isolation thermique industrielle est utilisée pour remplir diverses fonctions telles que la conservation de la chaleur en réduisant les pertes ou les gains de chaleur, en facilitant le contrôle de la température du processus et en améliorant l’efficacité opérationnelle de la vapeur, des systèmes d’alimentation et des équipements de chauffage présents dans les installations industrielles.

Habituellement, la plage de température pour l’isolation thermique industrielle varie de -75 ° C à 815 ° C. Toutes les applications industrielles inférieures à 75 ° C sont connues sous le nom de « cryogéniques », et celles au-dessus de 815 ° C sont dites « réfractaires ». Ils sont en outre classés en trois segments: basse température, température intermédiaire et isolation thermique élevée. L’isolation thermique à basse température est utilisée pour les applications de réfrigération, d’eau froide ou réfrigérée. La température intermédiaire est utilisée pour les applications d’eau chaude, de condensat de vapeur et d’eau chaude à haute température et l’isolation thermique à haute température est utilisée pour les turbines, les échappements, les incinérateurs, les chaudières, les cheminées et les applications de culasse.

Parcourir le rapport d’étude de marché approfondi (100 pages) @ https://www.marketresearchfuture.com/reports/industrial-thermal-insulation-market-4876

Ils possèdent une excellente résistance thermique, une durabilité à haute température et une faible conductivité thermique, ce qui les rend adaptés à un large éventail d’industries d’utilisation finale telles que la production d’énergie, la pétrochimie et les raffineries, l’automobile, l’aérospatiale et la défense, etc.

Dynamique du marché

Selon les recherches de MRFR, certains des facteurs et développements importants du marché trouvés sur le marché mondial de l’isolation thermique industrielle sont la sensibilisation généralisée, l’augmentation de la consommation de produits d’isolation et l’augmentation de la population.

En outre, l’expansion des activités manufacturières due à l’augmentation des investissements publics et privés dans les secteurs pétrolier et gazier, pétrochimique, énergétique et industriel devrait alimenter l’isolation thermique industrielle. En outre, l’accent accru mis par le gouvernement sur l’amélioration de la production industrielle, le développement de zones économiques spéciales, de corridors industriels, ainsi que de subventions et de réductions d’impôts pour différents groupes manufacturiers et sociétés industrielles devrait donner un nouvel élan à la croissance du marché dans les années à venir.

Faites une https://www.marketresearchfuture.com/enquiry/4791 Enquiry@

En outre, la demande croissante de réfrigération industrielle pour éviter la condensation et la production de laines isolantes à haute température devrait alimenter la croissance du marché au cours de la période d’examen 2016 à 2023.

Segmentation

La taille du marché mondial de l’isolation thermique industrielle est classée en fonction du matériau et de l’utilisation finale.

Sur la base du matériau, le marché de l’isolation thermique industrielle est segmenté en silicate de calcium, fibre minérale, plastique moussé, perlite, verre cellulaire et autres.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché de l’isolation thermique industrielle est classé en pétrochimie et raffineries, production d’énergie, aérospatiale et défense, automobile et autres.

Parlez-en à Expert@ https://www.marketresearchfuture.com/ask_for_schedule_call/4791

Analyse régionale

Le marché mondial de l’isolation thermique industrielle est segmenté en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique latine, en Amérique du Nord et au Moyen-Orient et en Afrique.

L’Asie-Pacifique devrait dominer la croissance mondiale avec un TCAC sain au cours de la période considérée en raison de l’industrialisation rapide et de l’expansion continue de plusieurs industries d’utilisation finale, y compris celles de l’automobile et de la production d’électricité. La demande d’isolation thermique industrielle devrait augmenter dans divers pays d’Asie-Pacifique tels que la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l’Inde, le Vietnam et la Malaisie en raison de l’augmentation de la base de consommateurs et du soutien à la réglementation gouvernementale. En outre, l’urbanisation croissante, la disponibilité de matières premières, de main-d’œuvre et de terres bon marché , et le cadre réglementaire sobrement strict sont quelques-uns des principaux moteurs de la croissance régionale du marché de l’isolation thermique industrielle au cours de la période de prévision.

Obtenez une réduction raisonnable sur ce rapport Premium @ https://www.marketresearchfuture.com/check-discount/4791

L’Amérique du Nord est devenue le marché le plus important de l’isolation thermique industrielle, suivie de l’Europe et de l’Asie-Pacifique. Le marché nord-américain devrait connaître une croissance substantielle en raison de la demande accrue des entreprises de l’aérospatiale et de la défense . Les États-Unis et le Canada sont parmi les principaux contributeurs à la croissance du marché régional en raison de la forte croissance du secteur de la défense .

En Amérique latine, des pays comme le Brésil et le Mexique sont les contributeurs les plus importants au marché mondial en raison de la forte croissance du secteur automobile. On estime que le Moyen-Orient et l’Afrique connaîtront une croissance robuste au cours de la période de prévision 2016-2023. Le Koweït, Oman, l’Iran, le Qatar, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis (EAU) sont parmi les principaux contributeurs à la croissance du marché régional en raison de la forte présence des secteurs du pétrole et du gaz et de la pétrochimie.

À propos de Market Research Future :

Chez Market Research Future (MRFR), nous permettons à nos clients de démêler la complexité de diverses industries grâce à notre rapport de recherche cuit (CRR), nos rapports de recherche à moitié cuits (HCRR), nos rapports de recherche crus (3R), notre recherche sur l’alimentation continue (CFR) et nos études de marché et conseils comestibles.

L’équipe MRFR a pour objectif suprême de fournir des services d’études de marché et de renseignement de qualité optimale à nos clients. Nos études de marché par produits, services, technologies, applications, utilisateurs finaux et acteurs du marché pour les segments de marché mondiaux, régionaux et nationaux, permettent à nos clients d’en voir plus, d’en savoir plus et d’en faire plus, ce qui aide à répondre à toutes leurs questions les plus importantes.

Afin de rester à jour avec la technologie et le processus de travail de l’industrie, MRFR planifie et conduit souvent des rencontres avec les experts de l’industrie et des visites industrielles pour ses membres analystes de recherche.

Contactez-nous:

Wantstats Research and Media Private Limited,

99, rue Hudson, 5e étage,

New York, New York 10013,

États-Unis d’Amérique

Suivez-nous : LinkedIn | Gazouiller