Tendances à la hausse du marché mondial des systèmes de sécurité automobile prévisions mondiales Valeo (France), Continental AG (Allemagne), Denso Corporation (Japon), Robert Bosch (Allemagne), Hyundai Mobis (Corée du Sud)

Selon Market Research Future (MRFR), l’entreprise autonome mondiale marché des systèmes de freinage d’urgence devrait augmenter à un TCAC de 13,55 % de 2017 à 2023 (période de prévision). Le rapport de recherche offre un résumé de l’effet du COVID-19 sur les conditions actuelles/futures du marché. Le rapport décrit certains des facteurs clés du marché qui affecteront la croissance de l’industrie, tels que la part de marché, les régions critiques et les principaux acteurs. Au cours des dernières années, le secteur automobile a connu une série d’avancées technologiques dans les véhicules de tourisme et les véhicules utilitaires, et le marché mondial des systèmes de freinage d’urgence autonomes a soutenu ces avancées tout en adoptant ces véhicules.

Le système de freinage d’urgence autonome est l’une des dernières technologies développées par les constructeurs automobiles et a reçu une tonne d’attention. La technologie impliquée dans le système de freinage d’urgence autonome est un système de sécurité active, spécialement conçu pour éviter les accidents de véhicules et les collisions. C’est une fonction qui alerte le conducteur d’un accident soudain et lui permet d’utiliser la capacité de freinage maximale du véhicule. Reconnaissant la sécurité des véhicules, de nombreux fabricants ont mis en œuvre cette technologie pour éviter de telles circonstances.

Joueurs clés

Parmi les principaux acteurs du marché mondial des systèmes de freinage d’urgence autonomes figurent Valeo (France), Continental AG (Allemagne), Denso Corporation (Japon), Robert Bosch (Allemagne), Hyundai Mobis (Corée du Sud), Autoliv Inc (Suède), Mando Corporation ( Corée du Sud), ZF Friedrichshafen (allemand), Hitachi Automotive Systems (Japon), Aisin Seiki Co (Japon) et autres.

Segmentation du marché

Le marché mondial du système de freinage d’urgence autonome a été segmenté en fonction de la technologie, du système et du type de véhicule.

Basé sur la technologie, le marché mondial du système de freinage d’urgence autonome a été segmenté en assistance au freinage dynamique, avertissement de collision avant et freinage imminent en cas de collision. L’avertissement de collision avant représentait la part de marché la plus élevée en 2016, suivi de l’assistance au freinage dynamique.

Sur la base du système, le marché mondial des systèmes de freinage d’urgence autonomes a été segmenté en systèmes à basse vitesse, systèmes à plus grande vitesse et systèmes pour piétons.

Sur la base des types de véhicules, le marché mondial des systèmes de freinage d’urgence autonomes a été segmenté en véhicules de tourisme et véhicules utilitaires. Les véhicules de tourisme détenaient la part de marché la plus élevée en 2016, suivis par les véhicules utilitaires.

Analyse régionale

Au niveau régional, le marché mondial des systèmes de freinage d’urgence autonomes a été segmenté en quatre grandes régions : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et Reste du monde (RoW).

L’Europe détenait la plus grande part de marché, derrière l’Amérique du Nord et l’Asie-Pacifique en 2016. Il y a eu une flambée des ventes de véhicules de luxe en Europe, ce qui a augmenté la demande d’un système de freinage d’urgence autonome. L’Allemagne, le Royaume-Uni et la France sont les principaux pays d’Europe qui ont alimenté la croissance du marché. L’Amérique du Nord et l’Asie-Pacifique sont les deuxième et troisième régions en termes de chiffre d’affaires.

Dynamique du marché

Grâce à cette technologie, l’adoption d’un système de freinage d’urgence autonome embarqué dans les véhicules a augmenté parmi la population en général. De plus, les problèmes de sécurité croissants, les initiatives gouvernementales et un nombre croissant d’accidents ont élargi le marché d’un système de freinage d’urgence autonome. D’un autre côté, les coûts plus élevés de la technologie des systèmes de freinage d’urgence autonomes et la faible capacité de dépense des économies sous-développées sont considérés comme des facteurs contraignants. La tendance récente de ce marché est l’augmentation des ventes de véhicules de luxe.

