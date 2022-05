Rapport sur le marché de la malocclusion avec perspectives, stratégies, défis, tendances géographiques

La malocclusion est le désalignement des dents. La malocclusion est le plus souvent héréditaire, mais elle peut également survenir pour d’autres raisons, à savoir les habitudes de l’enfance telles que la succion du pouce, l’utilisation de la sucette au-delà de l’âge de 3 ans et d’autres, des dents supplémentaires ou des dents perdues, des obturations dentaires mal ajustées et des tumeurs de la mâchoire. Il existe trois grandes classes de malocclusion, à savoir la classe 1, la classe 2 et la classe 3.

La prévalence croissante de la malocclusion, le scénario de remboursement favorable et la tendance à la hausse de la dentisterie esthétique sont les principaux facteurs qui stimulent le marché de la malocclusion.

Cependant, le manque de sensibilisation technologique et les complications associées au traitement de la malocclusion peuvent entraver la croissance du marché dans une certaine mesure. Le manque de sensibilisation technologique est principalement attribué à la lenteur de l’adoption des nouvelles technologies par les dentistes.

Le marché mondial de la malocclusion devrait croître à un TCAC de 7,0% au cours de la période de prévision.

Goûtez aux données de marché et aux informations de marché présentées à travers plus de 296 tableaux et figures de données de marché répartis sur 251 pages du rapport de projet. Profitez de la table des matières détaillée toC et du synopsis du marché sur « rapport d’étude de marché sur la malocclusion – Prévisions mondiales jusqu’en 2023 ».

Demandez un échantillon gratuit à l’adresse suivante : https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/5094

Acteurs clés du marché de la malocclusion

Certains des principaux acteurs du marché de la malocclusion sont 3M, A-dec Inc., Adenta GmbH, Align Technology, Inc, American Orthodontics, Biolase, Inc., Carestream Health, Inc., Danaher, DENTAURUM GmbH & Co. KG, Dentsply Sirona, G&H Orthodontics, Henry Schein, Inc., Midmark Corp., Patterson Companies, Inc., Planmeca OY, Rocky Mountain Orthodontics, Septodont Holding, TP Orthodontics, Inc, Ultradent Products Inc., Zimmer Dental Inc. et autres.

Analyse régionale

Les Amériques dominent le marché de la malocclusion en raison de l’amélioration du scénario de remboursement, des dépenses de santé élevées et de la présence des principaux acteurs de la région. Selon l’American Dental Association, aux États-Unis, le Maryland, l’Utah, l’Arkansas et le Massachusetts ont les taux de remboursement Medicaid FFS les plus élevés, à savoir 79,3%, 75,3%, 75,2% et 74,1% respectivement, tandis que le Wisconsin, la Californie, Washington, le Maine et l’Iowa ont la couverture la plus faible par rapport aux taux de remboursement de l’assurance dentaire privée.

L’Europe occupe la deuxième position sur le marché de la malocclusion. On s’attend à ce que le soutien fourni par les organismes gouvernementaux pour la recherche et le développement, l’augmentation des dépenses de santé et la prévalence croissante de la malocclusion propulsent la croissance du marché de la malocclusion dans la région européenne. Selon les données suggérées par Eurostat, il est observé que parmi les États membres de l’UE, la valeur la plus élevée des dépenses de santé a été enregistrée en Allemagne en 2014 , soit 321 milliards d’euros, suivie de la France avec 237 milliards d’euros, puis du Royaume-Uni avec 223 milliards d’euros.

La région Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. L’amélioration rapide de la technologie et la présence d’un énorme bassin de patients stimulent la croissance de ce marché dans la région Asie-Pacifique.

Le Moyen-Orient et l’Afrique détiennent la plus faible part du marché de la malocclusion en raison de la présence de pays pauvres et lents en développement, en particulier dans la région africaine.

Segmentation

Le marché mondial de la malocclusion est segmenté en fonction de la classe, du traitement et de l’utilisateur final.

Sur la base de la classe, le marché est classé dans les classes I, II et III.

Sur la base du traitement, le marché est segmenté en appareils orthodontiques, chirurgie et autres. Le segment des appareils orthodontiques est en outre sous-segmenté en appareils orthodontiques en métal, appareils orthodontiques en céramique, aligneurs transparents et autres.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché est segmenté en hôpital et cliniques, cliniques dentaires et autres.

Parcourez la table des matières détaillée avec l’analyse d’impact COVID-19 à l’adresse suivante : https://www.marketresearchfuture.com/reports/malocclusion-market-5094

À propos de Market Research Future :

Chez Market Research Future (MRFR), nous permettons à nos clients de démêler la complexité de diverses industries grâce à notre rapport de recherche cuit (CRR), nos rapports de recherche à moitié cuits (HCRR) et nos services de conseil. L’équipe MRFR a pour objectif suprême de fournir des services d’études de marché et de renseignement de qualité optimale à nos clients.

Contactez-nous:

Market Research Future (qui fait partie de Wantstats Research and Media Private Limited),

99 Hudson Street, 5Th Floor, New York, New York 10013,

États-Unis d’Amérique

+1 646 845 9312

Courriel : sales@marketresearchfuture.com

Rapports connexes :

Marché des biomarqueurs du cancer

Marché du traitement des maladies auto-immunes

Marché américain des compléments alimentaires

Marché du traitement du cancer du col de l’utérus

Marché du délire