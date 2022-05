Taille du marché des troubles thyroïdiens Rassemblement mondial et perspectives d’avenir 2027

Les économies en plein essor à travers le monde connaissent un changement radical vers l’urbanisation qui, de manière souple, crée un trouble physiologique qui donne lieu à la prévalence de diverses maladies. Des maladies telles que l’obésité, la thyroïde, les maladies auto-immunes sont un sous-produit commun de ce changement et déclenchent des troubles thyroïdiens chez de nombreuses personnes qui, si elles ne sont pas vérifiées, peuvent causer de graves lésions cérébrales. Avec un TCAC attendu de 3,60%, le marché mondial des troubles thyroïdiens devrait également atteindre 3 241,21 millions USD au cours de la période de prévision, L’augmentation des cas de troubles thyroïdiens est devenue une préoccupation pour beaucoup d’initier un accord de collaboration entre les organisations privées et publiques pour sensibiliser le public. Les efforts déployés par les pharmacies peuvent être considérés comme un jeu tactique dans ce contexte. Selon le rapport de la Société internationale de la thyroïde, près de 20 millions d’Américains sont diagnostiqués avec une forme de maladie de la thyroïde, et environ 12% peuvent en être affectés au cours de leur vie. Les chances de contracter la maladie peuvent s’aggraver si le patient est diabétique.

Cependant, le traitement entraîne des coûts élevés et les options de traitement alternatives sont à la hausse, ce qui peut constituer un vent contraire pour le marché. Les effets secondaires du traitement ne peuvent pas non plus être aveugles. En considérant l’avenir du marché, cela peut sérieusement provoquer un effet de chute.

Tendance de l’industrie :

Une nouvelle recherche menée par le département de radio-oncologie de l’école de médecine de l’Université du Colorado a révélé que les tumeurs thyroïdiennes peuvent être traitées par radiothérapie stéréotaxique du corps (SBRT). Les effets secondaires seraient bien moindres que la méthode traditionnelle et le traitement promet de meilleures chances de guérison. L’Université de Birmingham a récemment appelé à des tests universels pour la fonction thyroïdienne afin de réduire le nombre de fausses couches et d’effets neurodéveloppementaux négatifs sur le bébé.

Segmentation:

Le marché mondial des troubles thyroïdiens peut être segmenté par traitement, indication de la maladie, voie d’administration et utilisateurs finaux.

Par traitement, le marché est segmenté en médicaments et suppléments, diagnostics et chirurgie.

Sur la base de l’indication de la maladie, le marché comprend l’hypothyroïdie, l’hyperthyroïdie et d’autres. L’hypothyroïdie détient la plus grande part de marché.

Sur la base de la voie d’administration, le marché englobe oral, injectable et autres. Une efficacité et une biodisponibilité élevées ont rendu le segment oral le plus préférable.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché comprend les hôpitaux et l’usage domestique.

Analyse régionale :

La segmentation spécifique à la région comprend les Amériques, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC) et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Les Amériques sont actuellement en tête du peloton avec la part maximale du marché. L’Amérique du Nord est le fer de lance de la région avec un nombre considérable de patients et des technologies de pointe utilisées dans le traitement de la maladie dans de multiples établissements. L’Europe occupe la deuxième position. Cependant, l’APAC devrait enregistrer le TCAC maximal au cours de la période de prévision, car la région compte deux pays tels que la Chine et l’Inde qui affichent une expansion considérable. Les opérateurs historiques du marché lancent également des stratégies de sensibilisation de la population, ce qui peut stimuler davantage les revenus du secteur.

Concurrence sur le marché :

La présence de plusieurs gros coups à travers le monde est prometteuse pour le marché car cela maintiendra le marché compétitif et l’aidera à gagner beaucoup de la recherche et du développement.

Certains des principaux acteurs de ce marché sont à savoir Allergan (Irlande), Abbott Laboratories (États-Unis), GlaxoSmithKline Plc (Royaume-Uni), Merck & Co., Inc. (États-Unis), Pfizer Inc. (États-Unis), RLC LABS (États-Unis), AbbVie (États-Unis), Mylan (États-Unis) et d’autres.

