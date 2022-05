Étude de marché Tests d’exercice cardiopulmonaire , Agence, Opportunités d’affaires avec de nouveaux acteurs

Le dernier rapport publié par Market Research Future (MRFR) prévoit que le marché mondial des tests d’exercice cardiopulmonaire affichera un TCAC de 5,80% au cours de la période d’examen. Les tests d’exercice cardiopulmonaire sont effectués pour évaluer la santé des organes cardiopulmonaires d’une personne. Il permet aux médecins de mesurer avec précision la capacité d’exercice et les résultats attendus chez les patients atteints de maladies cardiaques ou de toute autre affection cardiaque. En outre, de tels tests permettent d’évaluer les réponses de l’exercice intégratif chez les patients ayant des problèmes cardiovasculaires et pulmonaires.

Le bassin de patients atteints de troubles cardiovasculaires s’est élargi à un rythme alarmant. Le mode de vie sédentaire et une alimentation riche sont généralement cités pour le développement de problèmes cardiovasculaires. Les facteurs mentionnés ci-dessus sont courants dans le monde entier. Le nombre de personnes atteintes de maladies cardiovasculaires a continué d’augmenter. Les Centers for Disease Control and Prevention affirment qu’environ 610 000 personnes meurent de maladies cardiaques aux États-Unis chaque année, soit 1 décès sur 4. Le niveau de sensibilisation au risque de maladies cardiaques augmente, ce qui explique en partie la popularité des tests d’exercice cardiopulmonaire.

Les tests d’exercice cardiopulmonaire ont subi d’énormes progrès technologiques au fil des ans, ce qui les rend plus précis et plus efficaces. L’accent reste mis sur l’amélioration de la précision des tests d’exercice cardiopulmonaire. Des efforts de R&D sont déployés pour rendre l’équipement de test portable et, ce faisant, rendre les procédures de test beaucoup plus abordables. L’introduction de dispositifs pour améliorer les soins aux patients et le développement d’un système qui facilite l’environnement de test détendu, aidant à réduire l’anxiété des patients a conduit les tests d’exercice cardiopulmonaire vers la perfection.

Marché mondial des tests d’exercice cardiopulmonaire: analyse segmentaire

Le rapport de MRFR comprend une analyse segmentaire complète du marché basée sur les produits et l’utilisateur final. Sur la base du produit, le marché a été segmenté en systèmes de test d’exercice cardiopulmonaire (CPET), échocardiogramme, oxymètres de pouls, tensiomètres de stress, tomodensitométrie à émission de photons uniques (TEMP), etc. Parmi ceux-ci, le segment des systèmes de test d’exercice cardiopulmonaire devrait afficher un taux de croissance de la santé dans les années à venir. Le segment représente actuellement la plus grande part du marché. Ceci est attribué à l’incidence croissante de l’ischémie. En outre, les systèmes de test d’exercice cardiopulmonaire sont un équipement médical courant et continuent de faire l’objet d’une forte demande dans le secteur de la santé.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial des tests d’exercice cardiopulmonaire est segmenté en hôpitaux et cliniques, centres de diagnostic, centres ambulatoires et autres. Le segment des hôpitaux et des cliniques occupe actuellement la première place. Le segment devrait atteindre une valorisation boursière de plus de 1100 millions USD d’ici 2023, reflétant un taux de croissance impressionnant. Le besoin croissant de diagnostic et de traitement des maladies cardiaques et coronariennes soutient la croissance du segment.

Marché mondial des tests d’exercice cardiopulmonaire: analyse régionale

Le marché a été couvert dans les principales régions telles que l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Asie-Pacifique (APAC). L’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud représentaient collectivement le plus grand marché en 2017 et la tendance devrait se poursuivre en 2018 et au-delà. La présence d’une importante population de patients et la disponibilité d’une technologie médicale de pointe placent les Amériques, en particulier l’Amérique du Nord, dans une position avantageuse sur le marché mondial des tests d’exercice cardiopulmonaire. En outre, la sensibilisation généralisée aux avantages du diagnostic précoce crée des opportunités de croissance pour le marché en Amérique du Nord. Pendant ce temps, l’Europe représente le deuxième plus grand marché pour les tests d’exercice cardiopulmonaire. Des facteurs tels que les dépenses de santé élevées et la disponibilité de régimes de protection sociale médicale ont un impact positif sur le marché des régions.

Marché mondial des tests d’exercice cardiopulmonaire: paysage concurrentiel

MGC Diagnostics Corporation, GE Healthcare, COSMED srl, Hill-Rom Holdings, Inc., Cardinal Health, Vyaire Medical, Inc., Halma plc., Masimo Corporation, Schiller AG, Koninklijke Philips N.V. et NIHON KOHDEN CORPORATION sont quelques-unes des sociétés notables qui opèrent actuellement sur le marché mondial des tests d’exercice cardiopulmonaire.

