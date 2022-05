Taille du marché du lactose de qualité pharmaceutique, perspectives, rapport d’analyse, perspectives régionales avec prévisions 2027

Le marché mondial du lactose de qualité pharmaceutique est estimé à 278,604 millions USD et devrait enregistrer un TCAC de 4,76% au cours de la période de prévision.

Le lactose de qualité pharmaceutique est utilisé comme excipient depuis plus d’un siècle. En raison de sa polyvalence, il est l’épine dorsale de nombreuses formulations réussies. Il est produit en concentrant le lactosérum ou le perméat (un coproduit de la production de concentrés de protéines de lactosérum) pour sursaturer le lactose, puis en éliminant, en raffinant, en séchant et en broyant les cristaux de lactose. Le lactose de qualité pharmaceutique est produit pour répondre à des spécifications rigides, telles que la forme et la distribution granulométrique spécifiques, monohydraté, cristallin, de 40 à 325 mailles et un mélange séché par atomisation de lactose cristallin et amorphe pour toutes les applications

Analyse sectorielle

Le marché mondial du lactose de qualité pharmaceutique a été segmenté en fonction du type et de l’application. Le marché, en fonction du type, a été segmenté en lactose monohydraté cristallin, lactose par inhalation, lactose granulé, lactose séché par pulvérisation et autres. Le lactose monohydraté cristallin est segmenté en α-lactose monohydraté et β-lactose (lactose anhydre). Inhalation Le lactose est segmenté en Tamisé et Broyé. Le marché mondial du lactose de qualité pharmaceutique, par application, a été classé comme fabrication de comprimés, fabrication de capsules et autres. La fabrication de comprimés est en outre segmentée en compression directe, granulation humide et granulation sèche. La fabrication de capsules est en outre segmentée en capsules, sachets et autres.

Analyse régionale

L’Europe était le plus grand marché pour le lactose de qualité pharmaceutique en 2019. L’Europe devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de la présence d’un plus grand nombre de fabricants et d’associations de fabrication dans la région. Par exemple, les principaux acteurs basés en Europe comprennent BASF Corporation, Merck KGaA, Kerry Inc., DFE Pharma et d’autres. L’association des fabricants d’excipients établissant des normes strictes et de bonnes pratiques de fabrication (BPF) sont des raisons de normalisation du processus de fabrication. Les normes et les BPF établis par le Conseil international des excipients pharmaceutiques, Europe rassemble les producteurs, les distributeurs et les utilisateurs d’excipients pharmaceutiques en un seul endroit pour partager leurs expériences et leurs connaissances afin d’apprendre et de diriger l’avenir des excipients. La Fédération IPEC représente les cinq conseils internationaux régionaux des excipients pharmaceutiques (IPEC) existants – IPEC-Amériques, IPEC Europe, IPEC Japon, IPEC Chine et IPEC Inde. EXCiPACT est une organisation à but non lucratif qui développe et gère un système de certification de haute qualité pour les producteurs, les fournisseurs et les distributeurs d’excipients pharmaceutiques.

L’Asie-Pacifique est le deuxième plus grand marché pour le lactose de qualité pharmaceutique. Selon les Nations Unies, dans toute l’Asie, le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus devrait augmenter considérablement au cours des 50 prochaines années. Pour la région, la population de ce groupe d’âge augmentera de 314 %, passant de 207 millions en 2000 à 857 millions en 2050. Une étude menée par la Banque mondiale a estimé que le nombre de cas projetés de MPOC en Chine serait de 42,5 millions en 2020 et de 55,2 millions en 2030. Selon une étude publiée dans The Lancet, le nombre de cas de MPOC en Inde est passé de 28,1 millions en 1990 à 55,3 millions en 2016, soit une augmentation de la prévalence de 3,3% à 4,2%.

Les Amériques sont le troisième plus grand marché pour le lactose de qualité pharmaceutique. Cette part est due à la forte prévalence de la population souffrant de maladies pulmonaires obstructives chroniques (BPCO). En 2018, environ 9 millions d’adultes ont reçu un diagnostic de bronchite chronique aux États-Unis. La MPOC était la quatrième cause de décès aux États-Unis. Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), plus de 25 millions d’Américains souffrent d’asthme. Le coût médical supplémentaire annuel par personne de l’asthme était de 3 266 USD en 2015.

Le marché du lactose de qualité pharmaceutique est en croissance au Moyen-Orient et en Afrique pour diverses raisons telles que la forte prévalence de la MPOC et la présence de distributeurs et de filiales dans la région. DFE Pharma a ses distributeurs situés au Maroc, en Algérie, en Afrique du Sud, en Égypte, en Iran et dans d’autres pays du Moyen-Orient. Le Groupe BASF est actif sur le continent africain depuis près de 90 ans. BASF emploie environ 1600 personnes en Afrique. Depuis 2016, le siège africain de BASF est basé à Nairobi, au Kenya. Armor Pharma a ses partenaires locaux situés dans la région dans près de 20 pays.

Principales conclusions de l’étude

Le marché mondial du lactose de qualité pharmaceutique devrait atteindre plus de 278,604 millions d’ici 2025 et devrait enregistrer un TCAC de 4,76%

L’Europe détenait une part de marché de 41,04% en 2019. L’Europe devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de la présence d’un plus grand nombre de fabricants et d’associations de fabrication dans la région. Par exemple, les principaux acteurs basés en Europe comprennent BASF Corporation, Merck KGaA, Kerry Inc., DFE Pharma et d’autres.

Selon le type, le segment du lactose monohydraté cristallin représentait la plus grande part de marché de 30,44% en 2019.

Sur la base de l’application, le segment de la fabrication de tablettes représentait une part de marché significative de 51,67% en 2019.

Acteurs clés

Market Research Future (MRFR) Kerry Inc. (Irlande), DFE Pharma (Allemagne), Meggle Excipients & Technology (Allemagne), Merck KGaA (Allemagne), Armor Pharma (France), ALPAVIT (Allemagne), BASF SE (Allemagne) en tant qu’acteurs clés du marché mondial du lactose de qualité pharmaceutique.

