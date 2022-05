Marché du détatouage à un TCAC de 16,40% à une croissance estimée à 14 113,68 millions USD d’ici 2030

L’application accrue de tatouages en raison de l’influence de la culture populaire devrait également créer des chances pour le marché du détatouage à l’avenir. Le rapport du marché est analysé efficacement selon MRFR, qui fournit des perspectives pour les marchés mondiaux. Market Research Future (MRFR) s’attend à ce que le marché du détatouage atteigne 14 113,68 millions USD à un TCAC de 16,40% d’ici 2020-2030.

La fréquence amplifiée des personnes qui veulent enlever certains tatouages devrait transformer le développement du marché du détatouage dans la période à venir. Les innovations dans les dispositifs et les méthodes de détatouage devraient renforcer l’avancement des entreprises du marché du détatouage dans la période imminente. L’amélioration de la sensibilisation à la luminothérapie pulsée, à la dermabrasion, aux peelings chimiques et à la chirurgie plastique est susceptible de renforcer davantage le marché du détatouage dans la période imminente.

Analyse segmentaire

L’examen segmentaire du marché du détatouage est effectué sur la base du traitement, de l’utilisateur final et de la région. Le segment de traitement du marché du détatouage se compose de la thérapie au laser, des crèmes topiques et de la méthode chirurgicale. Le segment du marché du détatouage comprend l’Amérique du Nord, le Moyen-Orient, l’Asie-Pacifique, l’Afrique et l’Europe. Le segment des utilisateurs finaux du marché du détatouage se compose de cliniques de dermatologie et de centres laser.

Aperçu régional

L’évaluation régionale du marché du détatouage comprend l’Amérique du Nord, le Moyen-Orient, l’Asie-Pacifique, l’Afrique et l’Europe. Le marché régional nord-américain est le plus susceptible de sceller la première place sur le marché du détatouage au cours de la période de prévision et détient actuellement la plus grande part de 39,6%. Le vaste contrôle du marché de la région nord-américaine sur le marché mondial résulte d’un nombre élevé de salons de tatouage bien équipés. En Amérique du Sud, la taille du marché du détatouage s’est considérablement intensifiée au fil des ans en raison de l’acceptation croissante des spas médicaux et des installations de beauté, car ils sont situés à proximité de cafés fréquentés, de clubs et de nombreuses attractions pour les jeunes. La conséquence croissante des tatouages au Japon et en Chine et le développement des revenus jetables des masses peuvent être crédités de la croissance du marché du détatouage dans la région. Le marché national en Inde est un autre candidat robuste dans la région, avec un nombre croissant de jeunes choisissant des modèles modernes de tatouages et une sensibilisation croissante à divers dispositifs de détatouage.

Analyse concurrentielle

On estime que les leaders du marché créent des opportunités d’expansion future à partir des circonstances créées par la pandémie. En outre, le déploiement à grande échelle de médias en ligne pour les ventes devrait élargir encore l’horizon d’expansion du marché. La perturbation de la croissance économique mondiale devrait être limitée en termes de couverture topographique et de répartition au cours de la période de prévision. L’investissement important dans plusieurs entreprises du marché et les compétences technologiques opérationnelles progressent naturellement vers les outils numériques et développent de nouvelles compétences nécessaires pour révéler des ressources supplémentaires d’une valeur à long terme. La perturbation du marché est susceptible de libérer le potentiel caché du marché à l’avenir. L’accent mis sur les investissements à forte génération dans l’innovation devrait se développer dans les mois à venir. La flexibilité des opérations de la chaîne d’approvisionnement devrait apporter des avantages précieux aux acteurs du marché au cours de la période de prévision . On estime que la poussée du gouvernement sur plusieurs marchés nationaux prendra de l’ampleur au cours de la période à venir.

Les entreprises importantes sur le marché du détatouage sont Lutronic (États-Unis), Cutera Inc (États-Unis), Syneron Medical Ltd. (États-Unis), CynoSure (États-Unis), Dimyth (Chine), Astanza (États-Unis) et Quanta System S.p.A (Italie).

Mises à jour de l’industrie :

Juin 2021 Removery, le leader mondial des installations de détatouage au laser, de changement et de décoloration, a déclaré qu’il avait terminé le changement de marque de Vamoose Tattoo Removal à Chicago. Removery a développé les quatre ateliers de Vamoose en octobre 2020 et a travaillé avec le groupe pour les renommer Removery. Les ateliers de Vamoose à Chicago sont situés à Lincoln Square et Bucktown, avec un autre à Gurnee, IL, et un à Milwaukee, WI. Les quatre postes sont maintenant officiellement des studios Removery.

Mai 2021 Tattoo Vanish Method, LLC, une société basée à Miami, a annoncé que son processus d’élimination du tatouage entièrement naturel élimine également le regret du tatouage. La technique Tattoo Vanish est une méthode entièrement unique et entièrement naturelle pour éliminer les tatouages, et elle permet de faire le travail efficacement et, en moins de traitements, que le détatouage au laser et pour un coût plus abordable. À l’heure actuelle, il y a plus de 20 000 magasins de tatouage aux États-Unis, et quatre adultes sur 10 âgés de 18 à 69 ans ont au moins un tatouage. Cependant, beaucoup de gens regrettent de se faire tatouer et créent le besoin des produits.

