Le marché mondial et américain des DSE-DME est en plein essor à un TCAC de 5,82 % pour atteindre 42 427,27 millions USD d’ici 2027

La croissance de l’informatique de santé et son immense potentiel de consolidation des données ainsi que sa capacité à augmenter considérablement l’efficacité ont eu un impact considérable sur le marché mondial et américain des DSE-DME. Market Research Future a publié son rapport sur le marché mondial des DSE-DME aux États-Unis, qui comprend diverses informations intelligentes ainsi qu’une collection de faits et de chiffres très pertinents en ce qui concerne l’avenir du marché pour la période d’examen de 2018 à 2027. Selon les résultats de l’analyse réalisée par MRFR, le marché mondial et américain des DSE-DME devrait enregistrer un TCAC de 5,82% au cours de la période considérée, ce qui devrait se traduire par une valeur marchande de 42 427,27 millions USD d’ici la fin de 2027.

Les DSE et les DME aident à éviter les erreurs médicales qui sont souvent rencontrées au cours du processus de diagnostic et de traitement en raison du manque de sensibilisation des professionnels de la santé aux antécédents médicaux et aux directives thérapeutiques spécifiques au patient. De plus, les décisions cliniques prises à l’aide des DSE auraient accru l’efficacité des soins. Ces avantages cliniques sont significatifs dans leur impact positif sur le marché mondial et américain des DSE-DME. L’augmentation du soutien du gouvernement aux DSE a également été un facteur déterminant pour l’adoption des DSE et des DME ainsi que pour la croissance subséquente du marché mondial. Le NHS, qui a mis en œuvre le Fonds de soins numériques intégrés pour soutenir le passage des dossiers de santé papier aux dossiers de soins numériques intégrés, en est un excellent exemple. Ces types d’initiatives gouvernementales encourageantes et encourageantes devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période considérée.

Demandez un échantillon gratuit à l’adresse suivante : https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/775

Malgré ces impacts positifs, le marché est confronté à la tâche de former des professionnels de la santé à la maîtrise de l’administration des DSE. De plus, les coûts élevés de mise en œuvre découragent la croissance du marché. En 2014, selon le Bureau du coordonnateur national des technologies de l’information sur la santé, les coûts de déploiement des DSE ont été estimés entre 15 000 et 70 000 usd par fournisseur. Cependant, les pays en développement de la région Asie-Pacifique sont des marchés inexploités et très prometteurs. La numérisation croissante de l’infrastructure des soins de santé dans une région qui s’urbanise rapidement devrait offrir plusieurs voies pour la croissance du marché.

Segmentation du marché

Les composants du DSE et du DME ont été segmentés en logiciels, services et conseils, et matériel. Le segment des logiciels a conquis une part de marché de 59,1% et devrait également se développer au taux de croissance le plus élevé au cours de la période d’évaluation.

Les applications des DSE et des DME sont largement réparties entre le segment spécialisé et le segment général. Le segment spécialisé est en outre sous-segmenté pour inclure la neurologie, l’oncologie, la radiologie, la cardiologie et autres. Le segment spécialisé a non seulement conquis la plus grande part du marché mondial et américain des DSE-DME, mais devrait également se développer au rythme le plus rapide à un TCAC de 6,02% au cours de la période considérée. La croissance rapide du segment des spécialités est due à l’incidence croissante des maladies cardiovasculaires ainsi qu’à une prévalence élevée de maladies chroniques.

Le mode de livraison des DSE et des DME a été segmenté en modèle basé sur le cloud et sur site. Le segment sur site est le segment le plus important sur le marché mondial. Cependant, la croissance rapide du segment basé sur le cloud devrait amener les deux segments presque au même niveau d’ici la fin de 2027.

Les utilisateurs finaux des DSE et des DME ont été segmentés en soins ambulatoires, centres de diagnostic, hôpitaux et cliniques, etc. Les hôpitaux et les cliniques sont les segments dominants sur le marché mondial et américain des DSE-DME en raison de l’adoption croissante de l’informatique de soins de santé dans ce segment. Cependant, le segment ambulatoire croît au rythme le plus rapide en raison de la demande de récupération instantanée de données dans les situations de soins de santé d’urgence.

Analyse régionale

La couverture de MRFR du scénario de marché mondial couvre des régions clés telles que les Amériques, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient et l’Afrique. Les Amériques ont la part dominante du marché mondial et américain des DSE-DME. Le segment nord-américain du marché, qui comprend les États-Unis, a une forte présence de plusieurs leaders du marché ainsi qu’un secteur des soins de santé florissant. Le secteur des soins de santé bien développé de la région a une affinité pour l’adoption de technologies de l’information de pointe. Investissements croissants dans les soins de santé et demande croissante de soins de santé avancés. L’informatique est susceptible de conduire le marché à croître au cours de la période considérée.

Pendant ce temps, le marché de l’Asie-Pacifique est sur la bonne voie pour croître au TCAC le plus important de 6,77%. Le Japon est le plus grand marché au niveau des pays. D’autres marchés importants au niveau des pays comprennent l’Inde, la Chine et l’Austrailia. La numérisation rapide du segment des soins de santé des régions , combinée aux réformes en cours dans le domaine de la santé, devrait stimuler la croissance de l’APAC au cours de la période considérée. La sensibilisation accrue aux dossiers de santé électroniques, l’augmentation de la population gériatrique ainsi que la présence d’un bassin important et croissant de patients devraient influencer positivement le marché des DSE-DME.

Acteurs clés

Market Research Future a suivi la concurrence sur le marché mondial et américain des DSE-DME et a analysé les différentes stratégies de croissance utilisées par les principaux acteurs du marché. Les acteurs du marché de premier plan inclus dans le rapport sont Allscripts Healthcare Solutions, Athenahealth Inc., Agastha Inc, Cerner Corporation, Epic Systems, eClinicalWorks, Advanced MD Inc, Advanced Data Systems Corporation, GE Healthcare, Medical Information Technology Inc., Koninklijke Philips N.V. et Meddbase (Medical Management Systems Ltd).

Parcourez la table des matières détaillée avec l’analyse d’impact COVID-19 à l’adresse suivante : https://www.marketresearchfuture.com/reports/global-her-emr-market-775

À propos de Market Research Future :

Chez Market Research Future (MRFR), nous permettons à nos clients de démêler la complexité de diverses industries grâce à notre rapport de recherche cuit (CRR), nos rapports de recherche à moitié cuits (HCRR) et nos services de conseil. L’équipe MRFR a pour objectif suprême de fournir des services d’études de marché et de renseignement de qualité optimale à nos clients.

Contactez-nous:

Market Research Future (qui fait partie de Wantstats Research and Media Private Limited),

99 Hudson Street, 5Th Floor, New York, New York 10013,

États-Unis d’Amérique

+1 646 845 9312

Courriel : sales@marketresearchfuture.com

Rapports connexes :

Marché de l’herpès zoster

Marché des capsules vides

Marché de la sclérose latérale amyotrophique

Marché du bien-être sexuel

Marché des dispositifs avancés de thérapie des plaies