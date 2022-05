Analyse du marché de l’échographie vétérinaire, croissance, principales entreprises, tendances, types et prévisions jusqu’en 2027

Au cours de la période de prévision (2020-2027), la taille du marché de l’échographie vétérinaire devrait passer de 122 milliards USD à 192,70 milliards USD avec un TCAC significatif de 5,9%. La valorisation du marché de l’échographie vétérinaire a en outre été déclarée pour dépasser sa valorisation précédente de 164,42 millions USD pour atteindre un chiffre estimé à 234,55 millions USD.

Paysage concurrentiel

Le marché mondial de l’échographie vétérinaire comprend une foule d’acteurs clés. Cela inclut des noms tels que Samsung Medison Co. Ltd, Esaote, Fujifilm SonoSite Inc., Hitachi, Ltd, Chison, GE Healthcare, Kaixin Electric, BCF Technology, Xuzhou Kaixin Electronic Instrument Co., Ltd, Mindray et SonoScape

Segmentation du marché

Le marché mondial de l’échographie vétérinaire a été segmenté en termes de type, d’utilisateur final et de composants.

Par technologie d’imagerie, le marché a été segmenté en technologie d’imagerie numérique, technologie d’imagerie analogique et technologie d’imagerie de contraste. Le segment des technologies d’imagerie numérique a été évalué à 100,73 millions de dollars en 2017.

Par domaine thérapeutique, le marché est réduit à la neurologie, l’oncologie, la cardiologie, l’orthopédie et la traumatologie, et d’autres. Le segment de l’orthopédie et de la traumatologie était en tête avec la part de marché la plus élevée en 2017. Le marché devrait conserver sa domination au cours des deux prochaines années. La croissance peut être attribuable à l’incidence généralisée de lésions osseuses et à la prévalence croissante de maladies comme l’arthrite, la maladie de boiterie et d’autres. Le segment de l’orthopédie et de la traumatologie atteindra une valorisation projetée de 104,11 millions USD d’ici la fin de 2023.

Par type de produit, le marché est divisé en appareils et logiciels. Le segment des appareils est encore ramifié dans les échographes à chariot et les échographes portables / compacts.

Par type, le marché se décompose en imagerie par ultrasons 2D, imagerie Doppler, échographie 3D et autres. Parmi ceux-ci, le segment de l’imagerie par ultrasons 2D bénéficie de la plus grande part de marché. Le segment devrait gagner une traction majeure sur le marché en raison de ses applications dans le diagnostic des problèmes rénaux, des malformations cardiaques et d’autres problèmes internes potentiels.

Par type d’animal, le marché comprend de grands animaux, de petits animaux de compagnie et autres. Le segment des petits animaux de compagnie du marché de l’échographie vétérinaire acquiert plus de 64,8% de l’ensemble du marché pour mener la position. Il devrait enregistrer une croissance positive au cours de la période de prévision en cours en raison de facteurs tels que la tendance à la hausse de la possession d’animaux de compagnie, le taux d’adoption croissant d’animaux de compagnie, en particulier les chiens et les chats, et le développement de diverses races nécessitant des soins élevés.

Analyse régionale

Le marché mondial de l’échographie vétérinaire est géographiquement réparti dans les régions clés suivantes: Asie-Pacifique, Amériques, Europe, Moyen-Orient et Afrique

Les Amériques détiennent actuellement la majorité de la part de marché de l’échographie vétérinaire et devraient afficher un TCAC de 5,89% au cours de la période de prévision. Le segment devrait atteindre une valorisation projetée de 87,2 millions USD d’ici la fin de la période de prévision. La croissance du marché régional peut être attribuée à l’adoption croissante d’animaux de compagnie, à l’augmentation des dispositifs techniquement avancés, à la demande accrue de traitements préventifs et d’installations de soins pour les animaux de compagnie et à la sensibilisation croissante à la santé et au bien-être des animaux.

La région européenne détient actuellement la deuxième plus grande place sur le marché vétérinaire mondial et devrait bénéficier d’une part saine du marché mondial au cours de la période de prévision. La disponibilité d’un certain nombre d’établissements de soins de santé avancés pour animaux de compagnie et l’accélération du taux d’adoption d’animaux de compagnie ont stimulé la demande pour le marché régional. On pense que la tendance se poursuivra au-delà de la période de projection. Pendant ce temps, l’Asie-Pacifique devrait générer un TCAC relativement élevé en raison de facteurs tels que l’augmentation du nombre d’adoptions d’animaux de compagnie et l’expansion des programmes de bien-être animal.

