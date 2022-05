Le marché des tests microbiologiques devrait atteindre 5409,1 6 millions USD d’ici 2027 à un TCAC de 10,4%

Le marché mondial des tests microbiologiques devrait dépasser 5409,1 6 millions USD d’ici 2027 à un TCAC de 10,4%. Le rapport largement étudié couvre les facteurs qui vont avoir un impact décisif sur le marché au cours de la période de prévision et fournit une analyse prédictive très précise des prochaines années du marché. Les maladies infectieuses sont en hausse et plusieurs épidémies à travers le monde ont stimulé la demande de tests microbiologiques. Le segment des soins de santé connaît une augmentation significative des dépenses dans le monde entier, et une augmentation des allocations de recherche est un signe positif pour le marché des tests microbiologiques.

Cependant, le marché peut connaître un léger recul causé par des cadres réglementaires stricts, et les politiques de remboursement des patients peuvent entraver la croissance du marché pendant une courte période. Mais le marché encombré peut voir un plus large éventail de possibilités avec l’amélioration des technologies dans le domaine de l’amélioration des produits, ce qui peut faciliter considérablement la croissance du marché.

Demandez un échantillon gratuit à l’adresse suivante : https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/697

Tendance de l’industrie :

Le lancement d’Endozyme II Go par bioMerieux pour tester l’endotoxine dans l’eau de qualité pharmaceutique, les médicaments injectables et d’autres produits pharmaceutiques peut être considéré comme une étape remarquable. Cela garantirait également un flux de travail plus facile et plus rapide que les modèles précédents.

Becton, Dickinson, and Company (BD) a lancé plusieurs innovations en informatique diagnostique et en automatisation pour avoir un impact considérable sur le marché des tests microbiologiques. BD COR parmi eux est un instrument pour mesurer cliniquement la santé des femmes, les infections sexuellement transmissibles et les applications gastro-intestinales. D’autre part, les modules BD Kiestra ID/AST utiliseront l’automatisation pour l’identification bactérienne et les tests de sensibilité aux antibiotiques.

Segmentation:

Le marché mondial des tests microbiologiques peut être segmenté par type, application et utilisateurs finaux.

Par type, le marché peut être segmenté en instruments, produits chimiques et réactifs, consommables et accessoires, etc. Le segment des produits chimiques et réactifs représente près de 42,1% du marché mondial

La segmentation basée sur les applications comprend les infections gastro-intestinales, les infections respiratoires, les infections des voies urinaires, les infections sexuellement transmissibles et autres.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché peut être segmenté en laboratoire hospitalier, laboratoire indépendant et universitaires et instituts de recherche.

Analyse régionale :

Géographiquement, le marché s’étend sur plusieurs régions, à savoir l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC) et le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA).

L’Amérique du Nord, avec 37,9% de la part mondiale, représente la part de marché maximale. Une infrastructure supérieure, un montant élevé d’investissements dans les soins de santé et un énorme bassin de patients souffrant de maladies infectieuses font avancer le marché, et le secteur essaie également d’utiliser l’innovation comme cause de soutien supplémentaire.

L’APAC est le deuxième plus grand marché et le plus rapide aussi. Le marché s’attend à un TCAC stellaire de 12,1% pour les faire avancer au cours de la période de prévision. Les économies émergentes de la région dépensent de manière remarquable pour assurer un impact indélébile sur le marché. L’Europe attend également d’enregistrer un taux de croissance significatif au cours de la période considérée. Cependant, l’AEM peut être inférieur à la moyenne mondiale, mais assurera un rythme de croissance régulier.

Tableau de bord du marché :

Le marché est assez concurrentiel car les acteurs régionaux donnent également aux principaux influenceurs du marché une forte concurrence. Les stratégies qui ont été employées par beaucoup comprennent de nouveaux lancements comme bioMerieux l’a fait et des fusions et des collaborations. Par exemple, Abbott a récemment acquis Alere. Thermo Fisher Scientific Inc., quant à elle, a signé un accord pour acquérir Gatan de Roper Technologies.

Certains des principaux acteurs de ce marché sont Alere (États-Unis), BD (États-Unis), Beckman Coulter, Inc. (États-Unis), Biomérieux SA (France), Cepheid (États-Unis), F. Hoffmann-La Roche Ltd (Suisse), Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis) et d’autres.

Parcourez la table des matières détaillée avec l’analyse d’impact COVID-19 à l’adresse suivante : https://www.marketresearchfuture.com/reports/microbiology-testing-market-697

À propos de Market Research Future :

Chez Market Research Future (MRFR), nous permettons à nos clients de démêler la complexité de diverses industries grâce à notre rapport de recherche cuit (CRR), nos rapports de recherche à moitié cuits (HCRR) et nos services de conseil. L’équipe MRFR a pour objectif suprême de fournir des services d’études de marché et de renseignement de qualité optimale à nos clients.

Contactez-nous:

Market Research Future (qui fait partie de Wantstats Research and Media Private Limited),

99 Hudson Street, 5Th Floor, New York, New York 10013,

États-Unis d’Amérique

+1 646 845 9312

Courriel : sales@marketresearchfuture.com

Rapports connexes :

Marché des services de radiologie

Marché de l’hygiène féminine

Marché des distributeurs automatiques de pilules

Marché de la thérapie cellulaire CAR-T

Marché des isolateurs pharmaceutiques