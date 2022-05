Rapport d’analyse de la taille, de la part, des ventes et des analyses régionales du marché de l’analyse d’imagerie géospatiale | Effets du covid-19

Rapport d’étude de marché sur l’analyse de l’imagerie géospatiale: par secteur vertical (agriculture, soins de santé, fabrication et surveillance de l’environnement), par application (drone, espace, satellite, SIG et aéronef), par type (analyse d’images) – Prévisions jusqu’en 2027

Faits saillants du marché

Le marché de l’analyse d’imagerie géospatiale (GIA) en 2020 était évalué à 3,22 milliards DE DOLLARS. On estime en outre que le marché enregistrera un TCAC de 32,1% au cours de la période de prévision 2021-2028 Le taux de croissance devrait être de 32,1% du TCAC au cours de la période de prévision, en raison de la tendance à la pandémie de numérisation et des parts de marché correspondantes des acteurs les plus importants de ce paysage. Parallèlement à cela, des commentaires approfondis sur les principaux facteurs d’influence, les statistiques du marché en termes de revenus, les données segmentaires et les données régionales sont également proposés dans l’étude qui capture toutes les facettes du marché mondial de l’analyse de l’imagerie géospatiale.

Principaux facteurs d’impact

Selon l’étude menée sur le marché mondial de l’imagerie géospatiale, l’analyse prédit certains facteurs influents qui l’encouragent à se développer rapidement. La demande d’analyse d’imagerie géospatiale et l’émergence de son marché sont principalement attribuées à la demande croissante de services SIG par les entreprises pour comprendre les préférences des clients et augmenter les ventes dans la démographie ciblée. Les experts ont remarqué que les entreprises utilisent activement l’analyse géospatiale pour améliorer leur processus de prise de décision informatif.

Même plusieurs autorités gouvernementales des régions développées se concentrent sur l’amélioration de la gestion des catastrophes en analysant les données recueillies à partir de satellites et de SIG visant à réduire les effets des catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre, les inondations et les tsunamis. Pour cette raison, les autorités investissent profondément dans les technologies satellitaires pour capturer des images et des vidéos géospatiales à haute résolution pour la chute des activités terroristes transfrontalières pour la sécurité nationale. Tous ces facteurs sont apparus comme des facteurs essentiels menant le marché plein d’espoir et apportant des opportunités de plus en plus lucratives qui pourraient prendre le graphique de croissance à deux chiffres dans la période future.

Avec la numérisation et la prolifération croissantes des smartphones, des appareils intelligents, de la connectivité réseau et de l’IoT, la variété et le volume des données structurées et non structurées augmentent à un rythme sans précédent. Les données non structurées se développent grâce à des sources de données non traditionnelles telles que des fichiers image, audio et vidéo générés par les e-mails, l’Internet des objets et les publications sur les réseaux sociaux. En outre, l’intégration d’algorithmes d’apprentissage profond avec l’analyse d’imagerie géospatiale a créé des attentes pour fournir des informations exploitables en analysant des données non structurées, motivant ainsi le marché à étendre sa valeur au cours de la période d’évaluation.

En outre, l’étude révèle que la croissance du marché de l’imagerie géospatiale est également alimentée par l’adoption de la technologie SIG dans les secteurs du transport et de la logistique. Alors que les entreprises de transport et de logistique optent pour des solutions rentables afin d’optimiser les opérations de leur flotte, l’analyse géospatiale aide ces entreprises en fournissant des informations alliées aux conditions routières et aux embouteillages. Par conséquent, en raison de ces capacités, l’adoption de l’analyse géospatiale a été plus par rapport aux temps précédents, ce qui a donné un coup de pouce substantiel au marché pour atteindre plus de parts au cours de la période de prévision.

Segmentation:

Du point de vue de l’analyse segmentaire, l’analyse de l’imagerie géospatiale mondiale a été étudiée parmi les segments critiques du type, de l’application et des utilisateurs finaux.

Selon le segment de type, le marché a inclus l’analyse d’images et l’analyse vidéo.

Selon le segment des applications, le marché a été séparé en espace et satellites, drones / UAV, avions, systèmes d’information géographique (SIG) et autres.

Selon le segment vertical, le marché est classé dans la surveillance de l’environnement, la défense et la sécurité, la fabrication, l’exploitation minière, l’agriculture, l’énergie et les services publics, les soins de santé et les sciences de la vie.

Cadre régional

Du point de vue de l’analyse géographique, l’analyse d’imagerie géospatiale mondiale a été étudiée pour les principales régions d’Europe, d’Amérique du Nord, d’Asie-Pacifique et du reste du monde.

Le marché nord-américain de l’analyse de l’imagerie géospatiale devrait atteindre la part maximale de l’industrie de plus de 34% d’ici 2023, en raison d’une augmentation des investissements dans de nouveaux systèmes satellitaires dans la région. Dans le cas d’espèce, l’étude révèle qu’en décembre 2017, le gouvernement fédéral du Canada a investi environ 54 millions de dollars américains dans le cadre de son engagement envers la Station spatiale internationale (ISS). Il a été mené pour ouvrir la voie au développement de nouvelles technologies dans la robotique spatiale. La propagation des services de photographie et de vidéographie en raison de la popularité croissante de la technologie des drones pour répondre aux besoins des clients industriels dans des secteurs tels que l’agriculture, la construction et la gestion des catastrophes a finalement stimulé l’expansion du marché de l’imagerie géospatiale dans la région.

Le marché dans la région Asie-Pacifique montre également une attente élevée de gonfler avec le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. Dans cette région, la Chine est le premier pays pour le marché car elle possède les capacités géospatiales et satellitaires les plus développées par rapport aux autres pays de la région. Alors que l’Inde est également prête à connaître un taux de croissance élevé au cours de la période de prévision 2018-2023 à l’occasion du soutien continu du gouvernement et du développement des capacités aériennes et spatiales de la nation.

Principaux investisseurs du marché

MRFR, dans son étude, a identifié certains des principaux acteurs mondiaux du marché. Ils sont répertoriés comme: Google, Harris Corporation, Hexagon AB, Environmental Systems Research Institute, DigitalGlobe, RMSI, Trimble, UrtheCast Corporation, Planet Labs, KeyW Corporation, Fugro NV et Satellite Imaging Corporation.

