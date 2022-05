Marché des conduits coupe-feu | Intelligence avec paysage concurrentiel 2030

Le marché mondial des conduits coupe-feu devrait croître à un rythme modéré au cours de la période de prévision, principalement en raison du besoin croissant de solutions de sécurité incendie et de réglementations gouvernementales strictes. De plus, la demande croissante des économies émergentes devrait présenter une opportunité de croissance pour le marché mondial des conduits coupe-feu.

Les solutions de sécurité incendie sont essentielles pour assurer la sécurité et prévenir les décès et les pertes de biens. Au cours des dernières années, il y a eu plusieurs accidents liés à un incendie dans des espaces résidentiels, commerciaux et industriels qui ont fait plusieurs morts. Par conséquent, il devient nécessaire pour les architectes et les ingénieurs d’installer des solutions de sécurité incendie dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels pour éviter de telles pertes. Les conduits coupe-feu sont les conduits de ventilation coupe-feu pour éviter les incendies et ainsi protéger la propriété contre les risques d’incendie. Les systèmes de conduits d’incendie sont conçus pour extraire les gaz chauds, la fumée et les flammes afin d’assurer la sécurité et de protéger les bâtiments, les biens et les personnes. Les conduits coupe-feu sont mis en œuvre dans les usines, les lieux publics, les lieux publics, les centres commerciaux et les industries. Ces systèmes doivent être conformes aux codes de prévention des incendies et aux normes légiférées par les autorités de réglementation gouvernementales ou municipales, étatiques et fédérales. Les conduits coupe-feu empêchent la propagation du feu d’une zone à une autre. Les conduits coupe-feu doivent être testés périodiquement pour assurer une meilleure opérabilité en cas d’urgence et protéger les biens dans les locaux, limitant l’étendue de la perte. Ainsi, les préoccupations concernant la sécurité des personnes ont contribué à un besoin croissant de solutions de sécurité incendie, ce qui devrait stimuler la croissance du marché mondial des conduits coupe-feu au cours de la période d’étude. limiter l’ampleur de la perte. Ainsi, les préoccupations concernant la sécurité des personnes ont contribué à un besoin croissant de solutions de sécurité incendie, ce qui devrait stimuler la croissance du marché mondial des conduits coupe-feu au cours de la période d’étude. limiter l’ampleur de la perte. Ainsi, les préoccupations concernant la sécurité des personnes ont contribué à un besoin croissant de solutions de sécurité incendie, ce qui devrait stimuler la croissance du marché mondial des conduits coupe-feu au cours de la période d’étude.

De plus, la protection contre les incendies est devenue un élément important de la sécurité de l’entreprise, et les entreprises doivent se conformer aux normes établies par les autorités réglementaires. Au cours des dernières décennies, il y a eu une adoption accrue de divers systèmes de protection contre les incendies, y compris des conduits coupe-feu, dans les espaces résidentiels, commerciaux et industriels. De plus, les réglementations strictes imposées par le gouvernement et les organismes de réglementation les ont obligés à mettre en place des conduits coupe-feu dans leurs locaux. Ces entreprises exigent des conduits coupe-feu pour empêcher la propagation du feu et de la chaleur entre deux compartiments dans les bâtiments. Les autorités gouvernementales ont mis en place diverses réglementations relatives à la classification et aux tests des produits pour l’installation de conduits coupe-feu par mesure de sécurité. En outre, les pertes croissantes en vies humaines et la nécessité de sécuriser les infrastructures ont incité les entreprises à installer et entretenir des conduits coupe-feu dans leurs locaux. Ainsi, les réglementations gouvernementales strictes en matière de sécurité devraient stimuler la croissance du marché mondial des conduits coupe-feu au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des conduits coupe-feu est segmenté en fonction de la forme, de l’application, du service, du matériau, de la pénétration et de la région. Par matériau, le marché mondial a été segmenté en acier, aluminium, fibre de verre, polymères, autres. Par forme, le marché mondial a été segmenté en rond, demi-rond, rectangulaire, triangulaire, autres. Par pénétration, le marché mondial a été segmenté en murs, terrasses, sols et autres. Par service, le marché mondial a été segmenté en carottage, joints, installation de conduits et autres. Par application, le marché mondial a été segmenté en installations publiques, installations commerciales, installations industrielles et autres.

Joueurs clés

Les principaux acteurs de l’industrie sur le marché mondial des conduits coupe-feu sont Lindab AB (Suède), Unifrax LLC (États-Unis), Durasystems (Canada), Leminar Air Conditioning Industries LLC (EAU), Arcat, Inc (États-Unis), Firetrace Ductwork Ltd ( Royaume-Uni), Firth Sheet Metal (Royaume-Uni), CMS Group of Companies (EAU) et Promat (Belgique).

Analyse des études de marché

En termes de région, le marché des conduits coupe-feu est segmenté en Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud. L’Amérique du Nord domine le marché des conduits coupe-feu. La demande croissante de systèmes CVC éconergétiques dans le secteur industriel et l’augmentation des investissements dans le secteur de la construction sont les principaux facteurs qui stimulent la croissance du marché nord-américain des conduits coupe-feu au cours de la période de prévision.



L’Amérique du Nord est l’une des régions clés du monde. De plus, la croissance rapide de l’industrie de la construction dans la région est également l’un des facteurs à l’origine de l’installation de conduits coupe-feu, qui font partie du système de ventilation des infrastructures résidentielles et commerciales. Selon le département américain du Commerce, les dépenses totales de construction en janvier 2019 étaient d’environ 1 307 335 millions USD (y compris résidentiel et non résidentiel). Par conséquent, les conduits coupe-feu, faisant partie du système de ventilation, devraient assister à l’installation accrue de systèmes de ventilation dans les bâtiments résidentiels et commerciaux pour l’apport d’air frais et l’évacuation de l’air vicié. Ces facteurs devraient stimuler le marché des conduits coupe-feu en Amérique du Nord au cours de la période de prévision.

Portée du rapport

Cette étude donne un aperçu du marché mondial des conduits coupe-feu , en suivant deux segments de marché dans cinq régions géographiques. Le rapport étudie les principaux acteurs du marché, fournissant une analyse des tendances annuelles sur cinq ans qui met en évidence la taille du marché et les parts pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud. Le rapport fournit également une prévision, en se concentrant sur les opportunités de marché pour les cinq prochaines années pour chaque région. La portée de l’étude segmente le marché mondial des conduits coupe-feu par matériau, forme, pénétration, service, application et région .

Par matériel

Acier

Aluminium

Fibre de verre

Polymères

Autres

Par forme

Tour

Demi-rond

Rectangulaire

Triangulaire

Autres

Par pénétration

Mur

Ponts

Étage

Autres

Par services

Carottage

Scellés

Installation de conduit

Autres

Par application

Les aménagements publics

Installations commerciales

Installations industrielles

Autres

Par régions