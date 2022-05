Analyse du marché des systèmes de sécurité à domicile, perspectives de croissance, taille de l’industrie, part, paysage concurrentiel, opportunités et prévisions jusqu’en 2030

Analyse de marché

Le marché des systèmes de sécurité domestique devrait croître à un taux de croissance cagr de 8,1% au cours de la période de prévision actuelle, selon la dernière analyse de Market Research Future (MRFR). Les systèmes de sécurité à domicile sont des éléments indispensables des systèmes de logement contemporains. Ces systèmes de sécurité à domicile comprennent une grande variété d’offres et de produits qui peuvent aider à protéger les espaces résidentiels contre les éléments intrusifs.

Divers facteurs alimentent la croissance du marché mondial des systèmes de sécurité domestique. Selon les récentes estimations du marché MRFR, ces facteurs comprennent l’augmentation des activités criminelles, les progrès de la technologie de surveillance à distance compatible avec les smartphones, la sensibilisation croissante aux systèmes de sécurité domestique, les tendances du marché des systèmes de sécurité domestiques à adopter de plus en plus de caméras IP pour la vidéosurveillance dans le contexte de la crise covid-19 et l’émergence des technologies sans fil et de l’Internet des objets.

Au contraire, le prix d’installation initial élevé peut limiter la croissance du marché mondial des systèmes de sécurité domestique au cours de la période de prévision.

Analyse COVID-19

L’épidémie de COVID-19 a gravement affecté la croissance du marché mondial des systèmes de sécurité domestique. Les ventes mondiales devraient chuter de 10% au cours de cet exercice en raison de la progression de la propagation du virus. Son impact sur les principaux marchés comme la Chine et les États-Unis a été négatif en raison de perturbations dans la chaîne d’approvisionnement qui ont entraîné une baisse de la demande de systèmes de sécurité domestiques. La baisse du nombre de nouveaux projets de construction et la fermeture d’installations de fabrication sont les facteurs qui ont un impact sur la demande en Chine. Aux États-Unis, le marché devrait afficher une croissance plus forte que dans d’autres pays des Amériques. Une baisse de l’adoption des systèmes de sécurité à court terme et des tensions commerciales persistantes avec la Chine sont susceptibles d’avoir un impact sur la croissance du marché des systèmes de sécurité domestique dans la région.

Obtenir un exemple de rapport @ https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/6583

Segmentation du marché

Le rapport MRFR met en lumière une analyse segmentaire inclusive du marché mondial des systèmes de sécurité domestique en fonction des utilisateurs finaux, du type et du produit.

Par produit, le marché mondial des systèmes de sécurité domestique est segmenté en serrures électroniques, cartes à puce, RFID, biométrie, boutons de panique, alarmes, gicleurs et extincteurs d’incendie, capteurs et caméras.

Par type, le marché mondial des systèmes de sécurité domestique est segmenté en solution de contrôle et de gestion d’accès, système de protection incendie, système d’interphone, système d’alerte médicale, solution de vidéosurveillance, solution de sécurité intégrée et solution d’alarme anti-intrusion. Parmi ceux-ci, le segment des solutions de vidéosurveillance dominera le marché au cours de la période de prévision.

Par utilisateur final, le marché mondial des systèmes de sécurité à domicile est segmenté en maisons, appartements et condominiums indépendants.

Analyse régionale

Par région, le marché mondial des systèmes de sécurité domestique couvre les tendances récentes et les opportunités de croissance en Europe, en Asie-Pacifique (APAC), en Amérique du Nord et dans le reste du monde. Parmi ceux-ci, la région APAC sera en tête du marché au cours de la période de prévision. Les gouvernements qui établissent des normes de sécurité pour différentes catégories, le développement rapide dans le secteur de l’immobilier et de la construction et la présence de pays technologiquement et économiquement développés comme la Corée du Sud, le Japon et la Chine ajoutent à la croissance du marché mondial des systèmes de sécurité domestique dans la région.

En Amérique du Nord, les systèmes mondiaux de sécurité domestique devraient connaître une croissance favorable au cours de la période de prévision. La présence de grands acteurs, l’adoption précoce de nouvelles technologies telles que l’IA et l’IdO, l’adoption précoce de systèmes de sécurité à domicile, la présence de pays techniquement et économiquement développés comme le Canada et les États-Unis, le revenu disponible élevé et le développement de villes intelligentes contribuent à la croissance du marché mondial des systèmes de sécurité domestique dans la région.

Acteurs clés

Les principaux acteurs présentés dans le rapport sur le marché mondial des systèmes de sécurité domestique comprennent HikVision Digital Technology Co., Ltd, SimpliSafe, Inc., Axis Communications AB, Allegion PLC, Assa Abloy AB, Godrej & Boyce Manufacturing Company Limited, Robert Bosch GmbH, ADT Corporation, Tyco International Ltd., Honeywell International Inc., Control4 Corporation, Vivint Inc. et United Technologies Corporation Nortek Security & Control LLC, entre autres. Les fusions et acquisitions, les collaborations, les partenariats, les expansions géographiques et autres sont les stratégies clés adoptées par les principaux acteurs pour rester à l’avant-garde.

Obtenir le rapport complet @ https://www.marketresearchfuture.com/reports/home-security-systems-market-6583

Les principales questions auxquelles le rapport a répondu sont les suivantes :

Quelle sera la taille du marché et le taux de croissance d’ici la fin de la période de prévision?

Quelles sont les principales tendances du marché des systèmes de sécurité domestique ayant un impact sur la croissance du marché?

Quelles sont les opportunités de croissance potentielles et les menaces auxquelles sont confrontés les principaux concurrents sur le marché?

Quels sont les principaux résultats de l’analyse des cinq forces de Porter et de l’analyse SWOT des principaux acteurs opérant sur le marché mondial des systèmes de sécurité domestique?

Ce rapport donne toutes les informations concernant la vue d’ensemble de l’industrie, l’analyse et les revenus de ce marché.

Quelles sont les opportunités de marché et les menaces auxquelles sont confrontés les fournisseurs sur le marché mondial des systèmes de sécurité domestique?

À propos de Market Research Future :

Chez Market Research Future (MRFR), nous permettons à nos clients de démêler la complexité de diverses industries grâce à notre rapport de recherche cuit (CRR), nos rapports de recherche à moitié cuits (HCRR), nos rapports de recherche crus (3R), notre recherche sur l’alimentation continue (CFR) et nos services d’études de marché et de conseil.

L’équipe MRFR a pour objectif suprême de fournir des services d’études de marché et de renseignement de qualité optimale à nos clients. Nos études de marché par produits, services, technologies, applications, utilisateurs finaux et acteurs du marché pour les segments de marché mondiaux, régionaux et nationaux, permettent à nos clients d’en voir plus, d’en savoir plus et d’en faire plus, ce qui aide à répondre à toutes leurs questions les plus importantes.

Contact:

Market Research Future (qui fait partie de Wantstats Research and Media Private Limited)

99, rue Hudson, 5e étage

New York, NY 10013

États-Unis d’Amérique

+1 628 258 0071 (États-Unis)

+44 2035 002 764 (Royaume-Uni)

Courriel : sales@marketresearchfuture.com

Site Web : https://www.marketresearchfuture.com