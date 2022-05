Taille du marché des équipements de jeu de casino | Part, perspectives de croissance, principaux acteurs clés, statut et recherche prévisionnelle 2030

Aperçu du marché des équipements de jeux de casino :

La taille du marché mondial des équipements de jeux de casino devrait atteindre environ 20 milliards USD d’ici 2030 et devrait enregistrer un TCAC de 5,5 % au cours de la période de prévision.

L’équipement de jeux de casino comprend la liste des outils de jeu utilisés dans les casinos et les parcs de loisirs. La fabrication d’équipements et leur adhésion en tant qu’agences fédérales de réglementation des jeux sont susceptibles d’affecter l’industrie. L’introduction de systèmes sans numéraire, la location d’équipements et le déploiement de distributeurs automatiques sont des facteurs pris en compte sur le marché. Le rapport sur le marché mondial des équipements de jeux de casino par Market Research Future (MRFR) fournit une étude sur les hauts et les bas des équipements de jeux, le développement des casinos et les compétences des dirigeants avec des estimations précises pour la période de 2022 à 2030 (période de prévision). La pandémie de COVID-19 et son impact sur l’industrie sont explorés dans le rapport.

Perspectives concurrentielles

Incredible Technologies Inc, International Game Technology PLC (IGT), Abbiati Casino Equipment Srl, Gaming Partners International, Inc., Everi Holdings Inc., Scientific Games Corporation, Novomatic, PlayaAGS, Konami Holdings Corporation et Aristocrat Leisure sont des acteurs de premier plan du marché mondial. marché des équipements de jeux de casino.

Portée du marché

L’évolution du mode de vie des personnes, l’augmentation des niveaux de revenu et la popularité croissante des machines de jeux électroniques sont les principaux moteurs de croissance du marché. La construction de casinos au milieu de l’essor des jeux de loisirs peut également stimuler le marché. Les innovations dans les machines à sous et les licences de jeux accordées aux propriétaires pour attirer les touristes la favoriseront dans les années à venir. La norme immuable des jeux sans espèces sur le marché est susceptible d’offrir aux fabricants d’équipements de jeux une pléthore d’opportunités. Le développement de cadres permettant les paiements numériques et la modernisation des systèmes de paiement peuvent être favorables au marché mondial des équipements de jeux de casino.

La pandémie de COVID-19 avait perturbé la chaîne d’approvisionnement et de valeur des fabricants d’équipements de jeux de casino. De plus, la restriction des déplacements pour freiner la pandémie avait conduit à la fermeture des casinos ce qui serait préjudiciable aux fournisseurs.

Segmentation

Le marché mondial des équipements de jeux de casino est segmenté en fonction du type et de l’application.

Sur la base du type, le marché mondial a été segmenté en tables de casino, jetons de jeu, machines à sous, machines de vidéo poker et autres. Le segment des puces de jeu devrait connaître une croissance significative du marché mondial en termes de valeur au cours de la période de prévision. Les jetons sont utilisés comme monnaie dans divers jeux et négociés à l’aide de paiements numériques.

Sur la base de l’application, le marché mondial a été segmenté en casino, centre commercial et autres. Le segment des casinos devrait dominer le marché mondial en termes de termes au cours de la période de prévision. Cela est dû à la création de divers casinos et des licences d’exploitation accordées aux commissions des jeux.

Analyse régionale

Géographiquement, le marché mondial des équipements de jeux de casino a été segmenté en quatre régions, à savoir l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC) et le reste du monde (RoW).

L’APAC devrait détenir une part de marché importante au cours de la période de prévision en raison de la présence de plusieurs fabricants d’équipements de jeux de casino. La location d’équipements aux propriétaires de casinos peut stimuler la demande du marché. Récemment, Asia Pioneer Entertainment Limited (APEL) a conclu un accord de location avec Glimex pour une utilisation aux Philippines.

D’autre part, l’Europe devrait connaître une croissance substantielle en raison de normes gouvernementales strictes et de la demande croissante de jeux hors ligne de la Russie, de l’Allemagne, de l’Espagne et de la France. Les fabricants d’équipements de jeux de casino concluent des contrats avec les casinos pour soutenir le grand nombre de personnes qui affluent vers les casinos et l’accent mis sur les produits clients est de bon augure pour le marché dans les années à venir.

