Marché du sirop contre la toux à un TCAC de 3,60% à une croissance estimée à 6 045,25 millions USD d’ici 2030

Le marché mondial du sirop contre la toux devrait croître à un TCAC élevé de 3,60% au cours de la prévision 2030 sur le marché mondial pour représenter une valeur de marché plus élevée d’environ 6 045,25 millions USD d’ici la fin de la période de prévision sur le marché mondial.

Les sirops contre la toux sont un médicament utilisé pour le soulagement temporaire de la toux, des éternuements ou de l’écoulement nasal dus au rhume, au rhume des foins ou à d’autres allergies des voies respiratoires supérieures.

L’incidence croissante des troubles respiratoires ainsi que la pollution atmosphérique croissante sont quelques-unes des tendances clés contribuant à la croissance du marché du sirop contre la toux. En outre, la croissance de la population gériatrique, ainsi que le secteur pharmaceutique fort, stimulent la croissance du marché, car les personnes âgées sont plus sujettes aux troubles respiratoires. En outre, le marché devrait connaître une croissance lucrative en raison de l’augmentation des développements de produits.

Cependant, les rappels de produits et le scénario réglementaire strict entravent la croissance du marché.

Analyse sectorielle

Le marché mondial du sirop contre la toux a été segmenté en type de produit, catégorie et application. En fonction du type de produit, le marché a été séparé en combinaison et en individus. Le type de produit combiné a été subdivisé en dextrométhorphane + guaifénésine, guaifénésine + pseudoéphédrine, bromphéniramine + pseudoéphédrine. Le type de produit individuel a été divisé en dextrométhorphane, guaifénésine, ambroxol et codéine. Sur la base de la catégorie, il a été classé comme antitussif et expectorants. Sur la base de l’application, le marché du sirop contre la toux a été classé comme adultes et enfants.

Acteurs du marché

Market Research Future (MRFR) reconnaît Pfizer, Inc. (États-Unis), Novartis AG (Suisse), Merck KGaA (États-Unis), Johnson & Johnson Services, Inc. (États-Unis), GlaxoSmithKline PLC (Royaume-Uni), Acella Pharmaceuticals, LLC (États-Unis), Procter & Gamble (États-Unis), Reckitt Benckiser Group PLC (Royaume-Uni), Abbott (États-Unis) et Sanofi (France) comme les principaux acteurs du marché mondial du sirop contre la toux.

Analyse régionale

Le marché mondial du sirop contre la toux, basé sur la région, a été divisé en Amériques, Europe, Asie-Pacifique et Moyen-Orient et Afrique. Les Amériques devraient détenir une part maximale du marché mondial du sirop contre la toux, et le marché régional devrait enregistrer un TCAC de 3,16% au cours de la période de prévision. La présence d’acteurs importants du marché dans la région, les acquisitions stratégiques par les principaux acteurs pour améliorer le portefeuille de produits, l’augmentation des cas de troubles respiratoires et la disponibilité de médicaments avancés pour le traitement de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) devraient stimuler la croissance du marché dans cette région.

L’Europe représente le deuxième plus grand marché mondial du sirop contre la toux, principalement en raison de la présence d’acteurs clés tels que Novartis, GlaxoSmithKline et Reckitt Benckiser Group PLC. Le marché du sirop contre la toux en Europe devrait être stimulé par la croissance de l’industrie pharmaceutique en Allemagne, en France et au Royaume-Uni.

On estime que l’Asie-Pacifique est le marché à la croissance la plus rapide en raison du développement continu dans les pays en développement tels que l’Inde et la Chine. La forte prévalence des maladies respiratoires dues à la fumée de tabac, à l’exposition aux polluants atmosphériques à la maison et sur le lieu de travail, à la pollution des véhicules et à la pollution de l’air intérieur par des agents biologiques liés à l’humidité et à la moisissure augmente encore le risque de maladie respiratoire chez les enfants et les adultes dans ces pays.

Le marché du sirop contre la toux au Moyen-Orient et en Afrique a été segmenté en deux grandes régions, le Moyen-Orient et l’Afrique. Les pays développés de la région, tels que les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite, sont ceux qui détiennent la part maximale du marché du sirop contre la toux. L’avancement des infrastructures de soins de santé, l’augmentation des dépenses de santé et l’augmentation du revenu disponible par habitant de la population de ces pays sont quelques-unes des raisons qui conduisent à la part importante du marché dans ces pays. L’Afrique est la région la moins développée avec des ressources et des installations de santé limitées pour la population. Le faible taux de croissance dû à des systèmes de santé moins développés et moins efficaces entrave la croissance du marché.

Principales conclusions de l’étude :

Le marché mondial du sirop contre la toux était évalué à 3 920,87 millions USD en 2018 et devrait croître à 5 139,63 millions USD d’ici 2026 à un TCAC de 3,45% au cours de la période d’évaluation.

Les Amériques devraient détenir une part maximale du marché mondial du sirop contre la toux. La présence d’acteurs importants du marché dans la région, les acquisitions stratégiques par les principaux acteurs pour améliorer le portefeuille de produits, l’augmentation des cas de troubles respiratoires et la disponibilité de médicaments avancés pour le traitement de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) devraient stimuler la croissance du marché dans cette région.

Selon la catégorie, le segment des antitussifs représentait la plus grande part de marché de 61 % en 2018.

Sur la base de l’application, le segment des enfants a dominé le marché et devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 78% au cours de la période de prévision.

