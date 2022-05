Marché du traitement de la neuropathie diabétique à un TCAC de 5,80% pour atteindre 7 719,92 millions USD d’ici 2030

Selon l’analyse MRFR, le marché mondial du traitement de la neuropathie diabétique devrait dépasser 7 719,92 millions USD d’ici 2030 à un TCAC de 5,80%.

La neuropathie diabétique est l’une des complications les plus courantes du diabète. Les patients souffrant de neuropathie diabétique signalent souvent une douleur brûlante au pied. La prévalence croissante de la neuropathie diabétique peut être observée dans le monde entier. Environ 83% des personnes aux États-Unis souffrent de neuropathie diabétique. Selon une étude japonaise, environ 298 personnes ont reçu un diagnostic de neuropathie diabétique en 2017. La croissance du marché mondial du traitement de la neuropathie diabétique est tirée par divers facteurs tels que l’augmentation de la population gériatrique mondiale, la prévalence croissante du diabète et les niveaux de condition physique médiocres. Cependant, les coûts élevés de la chirurgie devraient freiner la croissance du marché mondial du traitement de la neuropathie diabétique.

Le marché mondial du traitement de la neuropathie diabétique est actuellement dominé par plusieurs acteurs du marché. Les acteurs clés sont impliqués dans les lancements de produits et les collaborations stratégiques pour renforcer leurs positions sur le marché.

Demandez un échantillon gratuit à l’adresse suivante : https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/8359

Analyse régionale

Le marché a été divisé, par région, en Amériques, en Europe, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient et en Afrique. Les Amériques devraient être le plus grand marché en raison de la prévalence croissante de la neuropathie diabétique et de l’augmentation des dépenses de santé par habitant. Le marché du traitement de la neuropathie diabétique dans les Amériques a été ramifié en Amérique du Nord et en Amérique latine, le marché nord-américain étant divisé entre les États-Unis et le Canada. Le marché européen du traitement de la neuropathie diabétique a été classé comme Europe de l’Ouest et Europe de l’Est. Le marché de l’Europe occidentale a également été classé comme l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne et le reste de l’Europe occidentale. Le marché du traitement de la neuropathie diabétique en Asie-Pacifique a été segmenté en Japon, en Chine, en Inde, en Corée du Sud, en Australie et dans le reste de l’Asie-Pacifique. En raison de l’augmentation du nombre de patients atteints de neuropathie diabétique et de la sensibilisation aux méthodes de traitement, le marché de l’Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide. Le marché du traitement de la neuropathie diabétique au Moyen-Orient et en Afrique a été divisé en Moyen-Orient et en Afrique.

Segmentation

Le marché mondial du traitement de la neuropathie diabétique a été segmenté en fonction du trouble, du traitement et de l’utilisateur final.

Le marché, basé sur le trouble, a été divisé en neuropathie périphérique, neuropathie autonome, neuropathie proximale et neuropathie focale. Le segment de la neuropathie périphérique est susceptible d’être le plus important au cours de la période considérée en raison du vieillissement croissant de la population et de la prévalence croissante de la neuropathie périphérique à l’échelle mondiale. Environ 1,3 million d’Américains reçoivent un diagnostic de neuropathie périphérique chaque année. Le segment de la neuropathie autonome devrait connaître la croissance la plus rapide en raison de la prévalence croissante du trouble chez les personnes âgées.

Le marché mondial du traitement de la neuropathie diabétique a été segmenté, sur la base du traitement, en médicaments, stimulation nerveuse électrique transcutanée (TENS) et autres. Le segment des médicaments devrait détenir la majorité des parts de marché. Les médicaments aident à augmenter la force musculaire et à accélérer le processus de récupération. Le segment de la stimulation nerveuse électrique transcutanée devrait connaître la croissance la plus rapide en raison de l’utilisation croissante de ce traitement pour la neuropathie diabétique. Le coût du traitement est également inférieur à celui des autres types de traitement.

Les segments d’utilisateurs finaux du marché sont les hôpitaux et les cliniques, la pharmacie de détail, la pharmacie en ligne et autres. Le segment des hôpitaux et des cliniques devrait détenir la plus grande part du marché, car ces centres sont les principaux emplacements pour les patients recevant un traitement et une intervention chirurgicale.

Acteurs clés

Certains des principaux acteurs du marché mondial du traitement de la neuropathie diabétique sont Abbott Laboratories (États-Unis), F. Hoffmann-La Roche Ltd (Suisse), Eli Lilly and Company (États-Unis), Johnson & Johnson (États-Unis), GlaxoSmithKline Plc (Royaume-Uni), Lupin Limited (Inde), Glenmark Pharmaceuticals Limited (Inde), Depomed, Inc (États-Unis), Astellas Pharma Inc (Japon), Pfizer Inc (États-Unis), MEDA Pharma GmBH & Co. KG (Allemagne).

Parcourez la table des matières détaillée avec l’analyse d’impact COVID-19 à l’adresse suivante : https://www.marketresearchfuture.com/reports/diabetic-neuropathy-treatment-market-8359

À propos de Market Research Future :

Chez Market Research Future (MRFR), nous permettons à nos clients de démêler la complexité de diverses industries grâce à notre rapport de recherche cuit (CRR), nos rapports de recherche à moitié cuits (HCRR) et nos services de conseil. L’équipe MRFR a pour objectif suprême de fournir des services d’études de marché et de renseignement de qualité optimale à nos clients.

Contactez-nous:

Market Research Future (qui fait partie de Wantstats Research and Media Private Limited),

99 Hudson Street, 5Th Floor, New York, New York 10013,

États-Unis d’Amérique

+1 646 845 9312

Courriel : sales@marketresearchfuture.com

Rapports connexes :

La réalité augmentée sur le marché de la santé

Marché des trocarts

Marché des systèmes de gestion intestinale

Marché des superdisintégrants

Marché des appareils de chirurgie stéréotaxique