Taille du marché du traitement du lymphœdème , prévisions de revenus de l’entreprise, principaux concurrents et tendances de croissance

MRFR (Market Research Future) indique que le marché du traitement du lymphœdème peut s’attendre à gagner du terrain à un taux de 4,0% de 2020 à 2027 (période d’analyse).

Le lymphœdème est une affection grave qui implique l’accumulation de liquide lymphatique dans les tissus adipeux présents sous la peau. La condition se développe lorsque le flux dans le système lymphatique est altéré, se produisant dans les bras ou les jambes ou même les deux. La maladie peut également affecter le cou, l’abdomen, le visage ou les organes génitaux de la personne, selon l’emplacement du corps qui a reçu le traitement. Le lymphœdème primaire se produit dès la naissance, d’autre part, le lymphœdème secondaire se développe en raison de dommages ou de dysfonctionnement du système lymphatique.

Le traitement basé sur le cancer reste la principale raison du lymphœdème secondaire. La radiothérapie, la chirurgie ou même le cancer lui-même freinent l’écoulement du liquide lymphatique, ce qui entraîne un lymphœdème. Les symptômes comprennent une sensation de lourdeur ou d’oppression; gonflement des bras, des jambes ou de diverses autres parties; inconfort ou douleur; fibrose.

Des activités de recherche rigoureuses visant à développer de nouvelles thérapies avancées pour le traitement du lymphœdème ne manqueront pas d’améliorer la taille du marché au cours des prochaines années. Le fardeau croissant du cancer; l’augmentation des développements technologiques dans les modalités d’imagerie diagnostique; et la croissance des fonds, des subventions et des investissements des organisations public-privé ainsi que des gouvernements du monde entier peut également assurer une expansion régulière du marché.

Segmentation du marché

Les types de lymphœdème sont secondaires et primaires. Alors que le bassin de patients touchés par le lymphœdème secondaire continue de s’élargir, le segment est vanté pour prendre la première place dans les années à venir.

Les zones touchées couvertes par le rapport sont les organes génitaux, les membres supérieurs, les membres inférieurs et plus encore. Les membres supérieurs sont la zone la plus touchée par la maladie, élevant la position du segment au sommet sur le marché mondial.

En ce qui concerne le traitement, les principaux segments peuvent être la thérapie au laser, les dispositifs de compression et le bandage, la pharmacothérapie et la chirurgie et plus encore.

Les utilisateurs finaux du traitement du lymphœdème comprennent les instituts de recherche et universitaires, les hôpitaux et les cliniques, les organismes de recherche clinique et plus encore.

Aperçu régional

L’Amérique émergera comme le leader mondial au cours de la période conjecturée, compte tenu de l’augmentation des cas de lymphœdème et de l’attention croissante portée à l’utilisation de la thérapie génétique comme méthode de traitement clé. Le déploiement croissant de technologies de pointe pendant le traitement, le nombre croissant d’installations médicales renforcent la valeur marchande dans la région. La forte présence d’une industrie des soins de santé bien développée et la vaste population de professionnels de la santé certifiés et qualifiés profiteront à l’industrie américaine à l’avenir.

L’Asie-Pacifique peut s’attendre à enregistrer le taux de croissance le plus rapide dans les années à venir, grâce à l’augmentation rapide des cas de lymphœdème et à l’augmentation subséquente du besoin de méthodes de traitement efficaces. L’Inde, le Japon, l’Australie, la Corée du Sud et la Chine dominent le marché de l’Asie-Pacifique, en raison de l’explosion démographique de professionnels de la santé qualifiés, de l’émergence de techniques sophistiquées, associées à des options de traitement moins chères. La Chine et l’Inde abritent une énorme population âgée qui est touchée par la maladie. En outre, l’augmentation des revenus disponibles des gens et l’industrie florissante du tourisme médical dans la région sont des stimulants de croissance majeurs pour le marché du lymphœdème.

Meilleures entreprises

Les principales sociétés de solutions et de dispositifs de traitement du lymphœdème répertoriées dans l’étude MRFR comprennent Wright Therapy Products (BSN Medical) (Allemagne), Tactile Systems Technology Inc. (États-Unis), Devon Medical Products (États-Unis), 3A Health Care (Italie), Bio Compression Systems, Inc. (États-Unis), SIGVARIS (Suisse), Lohmann & Rauscher (Allemagne), HERANTIS PHARMA PLC (Finlande), Mego Afek Ltd (États-Unis) et bien d’autres.

Derniers développements

Septembre 2021

ImpediMed Limited, une entreprise de technologie médicale renommée qui utilise la spectroscopie de bioimpédance (BIS) pour produire des données utiles qui améliorent la santé des patients, a introduit lymphœdème Ne peut pas. Il s’agit d’une campagne de soins de santé qui vise à éduquer les survivantes du cancer du sein et les patientes sur l’importance de la détection précoce et du traitement du lymphœdème. Les patients sont encouragés à se renseigner sur les risques associés au lymphœdème et à participer à des événements virtuels dirigés par des défenseurs du soutien. Les patients peuvent communiquer avec leur médecin au sujet de la détection précoce du lymphœdème, de la surveillance et des moyens de prévenir et de traiter la maladie.

