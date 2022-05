Application du marché de la neuropathie périphérique , facteurs de croissance, développement et prévisions 2027

Selon l’analyse MRFR, le marché de la neuropathie périphérique devrait enregistrer un TCAC de 3,9% au cours de la période de prévision et devrait atteindre 292,40 millions USD.

La neuropathie périphérique se développe lorsque les nerfs des extrémités du corps, tels que les mains, les pieds et les bras, sont endommagés. Les symptômes dépendent des nerfs affectés.

La croissance du marché mondial de la neuropathie périphérique est tirée par divers facteurs, tels que l’augmentation des traitements de chimiothérapie pour le cancer et la sensibilisation croissante à la neuropathie périphérique. En outre, les innovations croissantes dans le domaine de la neuropathie périphérique par les principaux acteurs stimulent également le marché. Cependant, des réglementations gouvernementales strictes devraient entraver la croissance du marché mondial de la neuropathie périphérique.

Demandez un échantillon gratuit à l’adresse suivante : https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/8485

Plusieurs acteurs du marché dominent actuellement le marché mondial de la neuropathie périphérique. Les acteurs clés sont impliqués dans les lancements de produits et les collaborations stratégiques pour renforcer leurs positions sur le marché. Par exemple, en juin 2015, Spinifex Pharmaceuticals a été acquise par Novartis. L’acquisition était centrée sur l’EMA401 de Spinifex, un nouveau médicament qui pourrait offrir un soulagement de la douleur neuropathique chronique. Cette acquisition aide Novartis à être un acteur de premier plan sur le marché de la neuropathie périphérique en élargissant le marché.

Analyse régionale

Le marché a été divisé, par région, en Amériques, en Europe, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient et en Afrique. Les Amériques devraient être le plus grand marché en raison de l’augmentation des dépenses de santé par habitant. Le marché de la neuropathie périphérique dans les Amériques a ensuite été ramifié en Amérique du Nord et en Amérique latine, le marché nord-américain étant divisé entre les États-Unis et le Canada. Le marché européen de la neuropathie périphérique a été classé comme Europe de l’Ouest et Europe de l’Est. Le marché de l’Europe occidentale a également été classé comme l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne et le reste de l’Europe occidentale. Le marché de la neuropathie périphérique en Asie-Pacifique a été segmenté en Japon, en Chine, en Inde, en Corée du Sud, en Australie et dans le reste de l’Asie-Pacifique. En raison de l’augmentation de la population gériatrique et de la prévalence croissante du diabète, l’Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide. Le marché de la neuropathie périphérique au Moyen-Orient et en Afrique a été divisé en Moyen-Orient et en Afrique.

Segmentation

Le marché mondial de la neuropathie périphérique a été segmenté en fonction du type, du traitement et de l’utilisateur final.

Le marché, en fonction du type, a été divisé en neuropathie périphérique diabétique (DPN), neuropathie périphérique induite par la chimiothérapie (CIPN), neuropathie périphérique idiopathique et neuropathie périphérique associée au VIH / SIDA.

Le segment de la neuropathie périphérique diabétique (NPD) est susceptible d’être le plus important au cours de la période considérée en raison de leur prévalence croissante de neuropathie périphérique diabétique chez les jeunes diabétiques atteints de diabète.

Le segment de la neuropathie périphérique induite par la chimiothérapie (NCP) devrait connaître la croissance la plus rapide en raison de l’augmentation de la chimiothérapie pour les traitements des patients atteints de cancer. De nombreux acteurs du marché proposent différentes méthodes de traitement et des dispositifs dotés de technologies avancées. Par exemple, en juin 2019, RxFunction a lancé une prothèse sensorielle pour les personnes atteintes de neuropathie périphérique.

Le marché mondial de la neuropathie périphérique a été séparé, sur la base du traitement, en thérapies pharmacologiques, thérapies non pharmacologiques et autres.

Le segment des thérapies pharmacologiques devrait détenir la majorité du marché en raison des thérapies pharmacologiques qui sont principalement utilisées dans le traitement de la neuropathie périphérique. Le segment des thérapies non pharmacologiques devrait connaître la croissance la plus rapide en raison de l’utilisation de thérapies non pharmacologiques avec d’autres options de traitement pour la neurothérapie.

Les utilisateurs finaux du marché sont les hôpitaux et les cliniques, les centres ambulatoires et autres. Le segment des hôpitaux et des cliniques devrait détenir la plus grande part du marché en raison de la sensibilisation croissante aux traitements avancés disponibles dans les hôpitaux et à l’expertise. Le segment des centres ambulatoires devrait connaître la croissance la plus rapide en raison de la disponibilité de services médicaux spécialisés et de technologies médicales de pointe.

Acteurs clés

Certains des principaux acteurs du marché mondial de la neuropathie périphérique sont Abbott Laboratories (États-Unis), Bristol Myers Squibb (États-Unis), Novartis AG (Royaume-Uni), Eli Lilly and Company (États-Unis), Pfizer Inc (États-Unis), GlaxoSmithKline plc (Royaume-Uni), Merck and Co. Inc. (États-Unis), Cipla Limited (Inde), Lupin Limited (Inde), Dr. Reddy’s Laboratories (Inde), F. Hoffmann-La Roche Ltd. (Royaume-Uni), RxFunction, Inc. (États-Unis), entre autres

Parcourez la table des matières détaillée avec l’analyse d’impact COVID-19 à l’adresse suivante : https://www.marketresearchfuture.com/reports/peripheral-neuropathy-market-8485

À propos de Market Research Future :

Chez Market Research Future (MRFR), nous permettons à nos clients de démêler la complexité de diverses industries grâce à notre rapport de recherche cuit (CRR), nos rapports de recherche à moitié cuits (HCRR) et nos services de conseil. L’équipe MRFR a pour objectif suprême de fournir des services d’études de marché et de renseignement de qualité optimale à nos clients.

Contactez-nous:

Market Research Future (qui fait partie de Wantstats Research and Media Private Limited),

99 Hudson Street, 5Th Floor, New York, New York 10013,

États-Unis d’Amérique

+1 646 845 9312

Courriel : sales@marketresearchfuture.com

Rapports connexes :

Marché des soins intensifs néonatals

Marché des biomatériaux dentaires

Marché numérique de la gestion du diabète

Marché des vaccins vétérinaires

Marché de l’API d’atorvastatine