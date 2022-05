Analyse des segments de marché de la publicité mobile par types, applications et perspectives Prévisions

Faits saillants du marché

L’invention d’une technologie de pointe devrait motiver considérablement le marché de la publicité mobile dans les années à venir. En outre, la diversification des stratégies adoptées par l’industrie de la publicité devrait alimenter le marché de la publicité mobile dans la période à venir.

Le besoin d’informations rapides se propage à travers un moyen de messages fiable et largement disponible devrait influencer le marché dans les années à venir. Les rapports qui fournissent des informations sur l’industrie des technologies de l’information et de la communication ont été présentés par Market Research Future, qui génère des rapports sur les secteurs verticaux de l’industrie qui jugent des progrès du marché et des options de croissance. Le marché devrait générer des revenus d’une valeur de 169 milliards USD d’ici 2023 tout en progressant à un TCAC de 14%.

Analyse concurrentielle

La rivalité sur le marché devrait s’intensifier dans un avenir proche à mesure que la base d’utilisateurs se développe avec une production accrue de produits de qualité. Cependant, l’impulsion des politiques de bon augure établies par les organes administratifs et les institutions commerciales devrait créer un taux d’avancement inspirant. La perfection des actifs de production devrait également refléter clairement la situation générale de la croissance du marché. En outre, l’amélioration de l’obtention de ressources auprès des titans de l’investissement et des investisseurs en capital-risque devrait confirmer des perspectives de développement prometteuses sur le marché dans la période imminente. L’amélioration des ressources de substitution est susceptible d’augmenter l’ensemble de l’offre de produits dans les années à venir. L’élan de progrès du marché devrait observer un bond productif dans les années à venir. L’amélioration de l’accessibilité à l’amélioration des ressources et l’amélioration de la facilité d’accès à ces ressources devraient produire un potentiel d’expansion dans les années à venir.

Les concurrents renommés sur le marché de la publicité mobile sont Avazu Inc. (Chine), Chartboost Inc. (Pays-Bas), Facebook Inc. (États-Unis), Applovin Corporation (États-Unis), Google Inc. (États-Unis), Inmobi Pte. Ltd. (Singapour), Millennial Media Inc. (États-Unis), Matomy Media Group Ltd. (Israël), Flurry Inc. (Royaume-Uni), Smaato Inc. (États-Unis), entre autres.

Analyse régionale détaillée

L’enquête régionale sur le marché de la publicité mobile couvre des régions telles que l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe et d’autres régions du monde. La région Asie-Pacifique devrait se développer au TCAC le plus élevé sur le marché de la publicité mobile. La région nord-américaine est le premier acteur du marché du marketing mobile en raison d’importants investissements consacrés à la publicité mobile. La croissance du marché de la publicité mobile dans la région nord-américaine est principalement due à la contribution des pays établis à la construction de la connectivité réseau, au nombre croissant de consommateurs mobiles, à l’utilisation croissante des réseaux 3G et 4G et à l’approbation croissante du marketing mobile parmi les entreprises.

Segmentation:

L’évaluation sectorielle du marché de la publicité mobile est effectuée sur la base du type de publicité, du type d’organisation, de la taille de l’organisation, de la verticale et de la région. Sur la base du type de publicité, le marché de la publicité mobile est segmenté en service de messagerie multimédia (MMS), service de messages courts (SMS), coupons numériques mobiles, publicité vidéo, messagerie peer-to-peer (P2P), publicité dans le jeu, publicité display, publicité in-app et autres. En fonction de la taille de l’organisation, le marché de la publicité mobile est segmenté en grandes entreprises et petites et moyennes entreprises. Sur la base de la verticale, le marché de la publicité mobile est segmenté en BFSI, informatique et télécommunications, médias et divertissement, voyages, énergie et électricité et services publics, transport et automobile, vente au détail et biens de consommation, chaîne d’approvisionnement et logistique, soins de santé, éducation et gouvernement et autres. Sur la base des régions, le marché de la publicité mobile est segmenté en Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe et d’autres régions du monde.

Mises à jour de l’industrie :

Sep 2019 App Annie, un fournisseur de données et d’analyses de marché mobile, obtiendra Libring, une société d’analyse de publicité mobile dans le cadre d’une initiative qui, selon la société, aidera les éditeurs et les produits mobiles à examiner l’analyse publicitaire et les données de marché côte à côte.

Marché de la publicité mobile, par type de publicité (publicité vidéo, publicité dans le jeu, publicité dans l’application), par taille d’organisation (petites et moyennes entreprises, grandes entreprises), par secteur vertical (BFSI, vente au détail et biens de consommation) – Prévisions 2023

