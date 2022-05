Analyse détaillée du marché des véhicules électriques des chiffres actuels et futurs de l’industrie jusqu’en 2030 | Daimler AG (Allemagne), Volkswagen (Allemagne), Ford Motor Company (États-Unis)

Analyse du marché des véhicules électriques

Le marché mondial des véhicules électriques atteindra 25 millions USD sur une période de prévision TCAC favorable de 20 %, selon le dernier rapport Market Research Future (MRFR). Nous fournirons une analyse d’impact de la COVID-19 avec le rapport. L’impact du COVID-19 sur le marché mondial a été analysé dans le rapport, qui décrit également les derniers développements qui ont eu lieu à la suite de l’épidémie de coronavirus.

Principaux fournisseurs du marché des véhicules électriques

Les principaux fournisseurs reconnus dans l’étude de marché sont Daimler AG (Allemagne), Volkswagen (Allemagne), Ford Motor Company (États-Unis), General Motors (États-Unis), Mitsubishi Motors Corporation (Japon), Toyota Motor Corporation (Japon), Hyundai Motor Company ( Corée du Sud), BMW (Allemagne), Nissan Motor Company (Japon), Tesla Inc. (États-Unis), etc.

Principaux moteurs et principaux défis

Les normes strictes d’émissions de carbone ont déplacé l’attention des gens vers le marché des véhicules électriques . Par exemple, l’Union européenne a fixé un objectif d’émissions de gaz à zéro carbone d’ici 2050. Étant donné que les véhicules électriques génèrent moins d’émissions de gaz par rapport aux véhicules traditionnels, les gouvernements de divers pays tentent de sensibiliser et d’encourager l’utilisation de ces véhicules pour apporter réduire la pollution de l’air, la consommation de pétrole, etc.

Increasing spending on electric vehicles has been an incredible growth booster in the worldwide market for EVs. Companies like Ford Motor Company, Groupe Renault and Daimler AG are investing significantly in their manufacturing plans with respect to EVs. To cite a reference, Ford Motor Company in June 2020 announced that it is planning to spend close to USD 11.0 billion for manufacturing at least 40 EVs by the year 2022. Considering these favorable initiatives, it is safe to assume that the electric vehicles market can observe a noteworthy expansion in the following years.

Electric Vehicles Market COVID-19 Analysis

L’épidémie de COVID-19 a gravement touché plusieurs secteurs, dont le secteur automobile, plusieurs constructeurs ayant complètement arrêté leurs opérations ou travaillant à capacité réduite suite aux différentes directives émises par les gouvernements. L’incertitude concernant la durée du confinement et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont rendu difficile pour les acteurs d’anticiper la reprise de l’industrie. Cette crise a entraîné des changements structurels qui ont eu un impact significatif sur le marché. L’épidémie a entraîné une chaîne d’approvisionnement perturbée, des fermetures d’usines et des opérations limitées qui ont entraîné une baisse des ventes de véhicules, en particulier dans le segment des véhicules électriques. Le marché devrait toutefois se redresser prochainement en raison de la forte croissance de la Chine. Après la pandémie, le marché devrait atteindre 4,18 millions d’ici 2021.

Examen segmenté du marché des véhicules électriques

L’industrie des véhicules électriques peut être considérée pour la borne de recharge, le type de connecteur, le type d’installation ainsi que le type de véhicule.

Les catégories basées sur la technologie couvertes par l’étude sont la batterie, l’hybride et le véhicule électrique hybride rechargeable. Le marché des véhicules électriques hybrides rechargeables peut rester dominant tout au long de la période considérée en raison du nombre croissant de bornes de recharge pour véhicules électriques dans le monde.

Les principaux types de véhicules étudiés sont les véhicules utilitaires, les deux-roues ainsi que les voitures particulières. En 2018, des rapports ont confirmé que le segment des voitures particulières s’emparait de la plus grande part du marché des véhicules électriques, suivi par les véhicules utilitaires et les deux-roues.

Perspectives régionales du marché des véhicules électriques

L’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique ou l’APAC et la RdM/le reste du monde sont considérées comme les régions clés où le marché des véhicules électriques peut observer différents niveaux d’expansion au cours de la période d’évaluation.

Le marché APAC est devenu le leader du marché mondial, en raison de la demande croissante de véhicules électriques au Japon, en Inde et en Chine. L’APAC peut observer une croissance plus élevée dans les années à venir, grâce au fort soutien du gouvernement, à l’augmentation du revenu disponible de la population et à la montée en flèche de la préférence pour les produits respectueux de l’environnement.

L’Amérique du Nord est l’un des marchés les plus lucratifs pour les véhicules électriques, en raison de la hausse des ventes de voitures électriques au Canada et aux États-Unis. La présence de certains des vendeurs de véhicules électriques les plus rentables aux États-Unis tels que Tesla, Chevrolet et GM favorise également le marché régional.

Le marché de l’emprise, comprenant l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Amérique du Sud, peut également percevoir une croissance notable dans les années à venir, compte tenu du nombre croissant de constructeurs de véhicules électriques et des progrès de l’infrastructure de recharge.

