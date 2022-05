L’industrie du Big Data va croître à un TCAC de 14,52% d’ici 20à 30 | Rapport d’aperçu de l’industrie

Aperçu

Le marché du Big Data devrait croître à un TCAC de 14,52% au cours de la période de prévision. Selon le rapport d’étude de marché Big Data, le marché mondial du Big Data devrait croître rapidement de 297,28 milliards d’ici 2030. Selon les analystes, la pénétration accrue d’Internet ainsi que l’adoption croissante dans les entreprises stimuleront la croissance du marché au cours de la période de prévision. Le rapport d’étude de marché Big Data offre une analyse complète du marché mondial du Big Data et de ses composants, déploiement, organisation, technologie et segments d’utilisateurs finaux. Les préoccupations en matière de confidentialité et de sécurité ainsi que le coût élevé de la mise en œuvre sont les éléments qui pourraient influencer l’avancement de l’industrie des mégadonnées tout au long de la période de prévision. Le rapport d’étude de marché Big Data par des analystes experts est développé pour aider les organisations sur le marché big data.

Obtenez un échantillon gratuit @

https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/7846

Analyse de marché

Le marché mondial du Big Data atteindra 81 500 millions USD à un TCAC de 13,35% au cours de la période de prévision 2020-2027, indique la dernière analyse de Market Research Future (MRFR). Le Big Data, en termes simples, est un énorme volume de données structurées, non structurées ou semi-structurées, qui inondent une entreprise au quotidien. Il peut être décrit à travers les caractéristiques suivantes: variabilité, vitesse, variété et volume.

Divers facteurs alimentent la demande mondiale du marché des mégadonnées. Selon les récentes estimations du marché MRFR, ces facteurs incluent la pénétration croissante d’Internet, l’augmentation des bureaux virtuels en ligne, la popularité croissante des médias sociaux, la sensibilisation croissante des organisations aux appareils IoT, le besoin croissant de technologie Big Data en nuage, le besoin croissant d’outils Big Data, l’augmentation des investissements gouvernementaux pour améliorer les technologies numériques, l’augmentation de l’accessibilité des données dans toutes les organisations, et l’adoption croissante du Big Data dans les entreprises. En outre, l’utilisation croissante du Big Data dans le secteur de la santé pendant la pandémie de COVID-19 pour stocker des données et des informations sur les personnes infectées par la COVID (infectées, rétablies et expirées) ajoute également à la croissance du marché.

Au contraire, le prix élevé de la mise en œuvre, la pénurie de main-d’œuvre qualifiée et les préoccupations croissantes concernant la sécurité et la confidentialité de l’information peuvent limiter la croissance du marché mondial du Big Data au cours de la période de prévision.

Segmentation du marché

Le rapport MRFR met en lumière une analyse segmentaire inclusive du marché mondial du Big Data en fonction des composants, de la taille de l’organisation, de la technologie, de l’utilisateur final et du déploiement.

Sur la base des composants, ce marché a été classé en logiciels, services et matériels. Le composant matériel est à nouveau divisé en serveur, stockages et équipements réseau. Le composant logiciel est à nouveau divisé en analyses, produits et outils de distribution Hadoop, découverte et visualisation des données et gestion des données. Le segment des services est à nouveau divisé en services de déploiement et d’intégration, services de conseil, analyse en tant que service et données en tant que service. Parmi ceux-ci, la composante service dominera le marché au cours de la période de prévision.

Par technologie, le marché est divisé en traitement de flux, analyse prédictive Hadoop, MPAD, apprentissage automatique et exploration de données, traitement du langage naturel et NoSOL. Parmi ceux-ci, la technologie d’apprentissage automatique et d’exploration de données dominera le marché au cours de la période de prévision.

Sur la base de la taille de l’organisation, ce marché a été classé à la fois en grandes entreprises et en PME. Parmi ceux-ci, la taille de l’organisation des PME aura la part du lion sur le marché au cours de la période de prévision.

Par déploiement, le marché est divisé en on-cloud et on-premises. Parmi ceux-ci, le déploiement sur le cloud sera le fer de lance du marché au cours de la période de prévision pour ses avantages en termes de coûts et d’efficacité fonctionnelle.

En fonction de l’utilisateur final, le marché est divisé en soins de santé, énergie et services publics, informatique, gouvernement, télécommunications, transport, vente au détail, fabrication et autres. Parmi ceux-ci, l’utilisateur final informatique commandera le marché au cours de la période de prévision.

Aperçu régional

L’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le reste du marché régional mondial du Big Data sont principalement couverts dans le rapport d’étude de marché mondial du Big Data. Les marchés nationaux du Big Data répartis en Amérique du Nord – les États-Unis, le Canada et le Mexique sont également couverts dans le rapport. En Amérique du Sud, le Brésil et d’autres marchés nationaux du Big Data sont couverts dans le rapport. Dans la région Asie-Pacifique (APAC), les marchés nationaux du Big Data couverts sont le Japon, l’Inde, la Chine et d’autres. Le rapport d’étude de marché Big Data explore également le marché régional du Big Data présent en Europe au Royaume-Uni, en France, en Italie, en Espagne et en Allemagne, etc. Le rapport d’étude de marché Big Data couvre également les marchés régionaux du reste du monde aux côtés des marchés Big Data d’Afrique et du Moyen-Orient.

Paysage concurrentiel :

Un nombre croissant d’entreprises renforçant leur infrastructure informatique sont censées stimuler la croissance du marché du Big Data dans le monde entier. Le marché mondial du Big Data pourrait être confronté à des vulnérabilités et à des passifs, néanmoins, les organisations du marché du Big Data maintiendront le taux de croissance. Le rapport d’étude de marché Big Data présente les profils d’entreprise des principales entreprises actives sur le marché mondial du Big Data. En outre, le rapport sur le marché mondial du Big Data offre une analyse complète du marché collectée à partir des sources primaires et secondaires du marché du Big Data couvrant à la fois les décideurs et les leaders d’opinion. Le rapport d’étude de marché Big Data met en évidence ces domaines clés aidant les entreprises opérant sur le marché Big Data à construire de meilleures stratégies de croissance.

Nouvelles de l’industrie :

Databricks, une start-up dont le logiciel aide les entreprises à traiter rapidement de vastes ensembles de données et à les préparer à l’analyse, a annoncé lundi avoir levé 1 milliard de dollars de nouvelles liquidités, y compris auprès de quelques investisseurs influents. Selon un communiqué, Amazon Web Services, la branche capital-risque CapitalG d’Alphabet et Salesforce Ventures se sont tous joints à eux. Microsoft, qui avait précédemment investi dans Databricks, est également impliqué dans le nouveau cycle, selon la déclaration. L’accord, évalué à 28 milliards de dollars par Databricks, indique que les trois premières sociétés de cloud américaines comprennent que l’entreprise représente une opportunité proche de Snowflake, une autre société de cloud computing qui aide les entreprises à gérer les données.

Parcourir le rapport complet @

https://www.marketresearchfuture.com/reports/big-data-market-7846

Rapport d’étude de marché Big Data: Information par technologie (effet Hall, magnéto résistif, réluctance variable), par application (automobile, industriel, aérospatiale et défense, électronique grand public) et par région (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud) – Prévisions jusqu’en 2030

* Rapports de tendance20

Marché du streaming vidéo dans le cloud

Marché de la virtualisation de serveurs

À propos de Market Research Future :

Chez Market Research Future (MRFR), nous permettons à nos clients de démêler la complexité de diverses industries grâce à notre rapport de recherche cuit (CRR), nos rapports de recherche à moitié cuits (HCRR), nos rapports de recherche crus (3R), notre recherche sur l’alimentation continue (CFR) et nos services d’études de marché et de conseil.

L’équipe MRFR a pour objectif suprême de fournir des services d’études de marché et de renseignement de qualité optimale à nos clients. Nos études de marché par produits, services, technologies, applications, utilisateurs finaux et acteurs du marché pour les segments de marché mondiaux, régionaux et nationaux, permettent à nos clients d’en voir plus, d’en savoir plus et d’en faire plus, ce qui aide à répondre à toutes leurs questions les plus importantes.

Contact:

Market Research Future (qui fait partie de Wantstats Research and Media Private Limited)

99, rue Hudson, 5e étage

New York, NY 10013

États-Unis d’Amérique

+1 628 258 0071 (États-Unis)

+44 2035 002 764 (Royaume-Uni)

Courriel : sales@marketresearchfuture.com

Site Web : https://www.marketresearchfuture.com