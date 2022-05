Expansion du marché de la sécurité de la virtualisation à un TCAC de 14,73% d’ici 2030 | Analyse, prévisions de croissance, tendances et impact de la COVID-19

Analyse du marché de la sécurité de la virtualisation/Scénario du marché de la sécurité de la virtualisation

La taille du marché mondial de la sécurité de la virtualisation atteindra 6,25 milliards USD à un TCAC de 14,73% au cours de la période de prévision 2020-2030, selon les dernières prévisions du marché de la sécurité de la virtualisation de Market Research Future (MRFR). La sécurité de la virtualisation, en termes simples, est un ensemble de procédures, de techniques de gestion des appareils et de contrôles qui assurent une sécurité maximale pour contrer les cyberattaques.

Divers facteurs alimentent la croissance du marché mondial de la sécurité de la virtualisation. Selon le récent MRFR

Ces facteurs incluent le besoin croissant de services de sécurité gérés parmi diverses organisations et entreprises, l’augmentation rapide des cyberattaques, la croissance de l’industrie numérique et logicielle, la sensibilisation croissante aux divers avantages de la sécurité de la virtualisation, les différentes politiques de sécurité de virtualisation et les solutions de sécurité de virtualisation favorables. En outre, l’inclination vers l’infrastructure virtualisée parmi les entreprises fait partie des dernières tendances à venir du marché de la sécurité de la virtualisation.

Au contraire, les complexités associées à l’installation et à la gestion, les inconvénients de la virtualisation, la pénurie de professionnels formés et le manque de familiarité avec la sécurité virtuelle peuvent entraver la croissance de l’industrie mondiale de la sécurité de la virtualisation au cours de la période de prévision.

Impact de la COVID-19 sur le marché de la sécurité de la virtualisation

Heureusement, le marché mondial de la sécurité de la virtualisation n’a pas été le plus touché par la pandémie de COVID-19. Les facteurs clés qui stimulent la croissance du marché sont le besoin croissant de technologie de cloud computing, en particulier dans le domaine de la santé, pour analyser les données des patients. En outre, les applications de sécurité de virtualisation contribuent à rendre le travail à distance plus facile à gérer et à assurer ainsi la sécurité du réseau et des données.

Segmentation du marché

Le rapport MRFR met en lumière une analyse segmentaire inclusive du marché mondial de la sécurité de la virtualisation en fonction du type, des services, des utilisateurs finaux et de l’infrastructure.

Par type, le marché mondial de la sécurité de la virtualisation est segmenté en logiciels et en matériel. Le segment matériel est à nouveau segmenté en réseau. Le segment des logiciels est à nouveau segmenté en logiciels informatiques clients virtuels, système d’exploitation, gestion de la sécurité et gestion des systèmes et des réseaux.

Par services, le marché mondial de la sécurité de la virtualisation est segmenté en support et maintenance, conseil, intégration et conception, etc.

Par utilisateurs finaux, le marché mondial de la sécurité de la virtualisation est segmenté en grandes entreprises, gouvernement (BFSI), soins de santé et vente au détail, télécommunications, informatique, fournisseur de services cloud et autres.

Par infrastructure, le marché mondial de la sécurité de la virtualisation est segmenté en machine virtuelle, serveur Web, hyperviseur et commutateur virtuel.

Obtenez un échantillon gratuit @

Analyse régionale

Par région, le marché mondial de la sécurité de la virtualisation couvre les tendances récentes et les opportunités de croissance en Europe, en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique (APAC) et dans le reste du monde(RoW). Parmi ceux-ci, l’Amérique du Nord restera plus dominante sur le marché au cours de la période de prévision. L’augmentation de la demande dans les domaines de gestion de l’identité et de l’accès, le besoin croissant de solutions de sécurité par les entreprises américaines, la croissance du marché du cloud computing, les cyberattaques les plus élevées qui exigent des solutions de sécurité haut de gamme et les changements technologiques rapides aux États-Unis ajoutent à la part de marché mondiale de la sécurité de la virtualisation dans la région.

En Europe, le marché mondial de la sécurité de la virtualisation devrait avoir la deuxième plus grande part au cours de la période de prévision. Augmentation des cas de cyberattaques, riche industrie informatique et automobile, adoption croissante de services et de solutions de sécurité de virtualisation, croissance progressive de la mise en œuvre de services et de solutions de sécurité de virtualisation grâce à des experts techniques influents et à des budgets informatiques importants, expérience technologique compétente, forte prolifération de Le cloud et la présence d’un plus grand nombre de fournisseurs de sécurité de virtualisation ajoutent à la croissance du marché mondial de la sécurité de la virtualisation dans la région.

Dans la région APAC, le marché mondial de la sécurité de la virtualisation devrait connaître une croissance saine au cours de la période de prévision pour la croissance de pays asiatiques comme le Japon, l’Inde et la Chine et la région étant la plaque tournante d’une grande industrie informatique.

Acteurs clés

Les principaux acteurs présentés dans le rapport sur le marché mondial de la sécurité de la virtualisation comprennent Oracle Corporation (États-Unis), CA Technologies (États-Unis), Intel Security Group (États-Unis), Ericsson Networks (Suède), Dell Inc. (États-Unis), Hewlett-Packard (États-Unis), Fortinet Inc. (États-Unis), VMware Inc. (États-Unis), Symantec Corp. (États-Unis), Trend Micro Inc. (Japon) et Altor Networks (États-Unis). Partenariats, fusions et acquisitions, lancement de nouveaux produits, expansions géographiques, entre autres, sont quelques-unes des stratégies de sécurité de virtualisation adoptées par les principaux acteurs.

Parcourir le rapport complet @

https://www.marketresearchfuture.com/reports/virtualization-security-market-942

Rapport d’étude de marché sur la sécurité de la virtualisation: informations par technologie (effet Hall, magnéto résistive, réluctance variable), par application (automobile, industriel, aérospatiale et défense, électronique grand public) et par région (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud) – Prévisions jusqu’en 2030

* Rapport sur les tendances

Marché de l’architecture d’applications et de services Mesh

Marché des logiciels de gestion des connaissances pharmaceutiques

À propos de Market Research Future :

Chez Market Research Future (MRFR), nous permettons à nos clients de démêler la complexité de diverses industries grâce à notre rapport de recherche cuit (CRR), nos rapports de recherche à moitié cuits (HCRR), nos rapports de recherche crus (3R), notre recherche sur l’alimentation continue (CFR) et nos services d’études de marché et de conseil.

L’équipe MRFR a pour objectif suprême de fournir des services d’études de marché et de renseignement de qualité optimale à nos clients. Nos études de marché par produits, services, technologies, applications, utilisateurs finaux et acteurs du marché pour les segments de marché mondiaux, régionaux et nationaux, permettent à nos clients d’en voir plus, d’en savoir plus et d’en faire plus, ce qui aide à répondre à toutes leurs questions les plus importantes.

Contact:

Market Research Future (qui fait partie de Wantstats Research and Media Private Limited)

99, rue Hudson, 5e étage

New York, NY 10013

États-Unis d’Amérique

+1 628 258 0071 (États-Unis)

+44 2035 002 764 (Royaume-Uni)

Courriel : sales@marketresearchfuture.com

Site Web : https://www.marketresearchfuture.com