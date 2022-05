Le marché des écrans de sable entraînera la plus forte croissance du TCAC d’ici 2030

Aperçu du marché

Dans son rapport de recherche, Market Research Future (MRFR), souligne que le marché mondial des écrans de sable en 2020 devrait connaître une croissance exponentielle au cours de la période considérée, garantissant une valorisation substantielle du marché et un TCAC sain au cours de la période considérée.

Pilotes et restrictions

La croissance du marché des cribles à sable provient de l’industrie pétrolière et gazière, où les cribles à sable sont principalement utilisés. Dans le processus d’extraction de pétrole et de gaz, le panneau de sable est utilisé dans le système de contrôle des sédiments. Le traitement du pétrole et du gaz nécessite également le traitement de particules solides. Dans un mètre cube de fluide généré, elle peut varier de quelques grammes à plusieurs milliers de grammes. Cela peut entraîner des accidents graves s’il n’est pas traité correctement. Le sable généré pendant les activités d’exploration peut poser de graves obstacles aux processus de production, tels que des taux de production réduits, des ponts de sable, l’érosion de l’équipement, des ponts de sable et l’élimination et l’enlèvement du sable. La plupart des gisements de pétrole et de gaz sont situés dans des grès, et des milliers de pieds de fond de trou peuvent étouffer la production de pétrole ou de gaz du sable de formation. Une approche de la gestion du sable est donc importante. Cela induit une concurrence sur le marché des écrans anti-sable. L’expansion de l’industrie pétrolière et gazière ainsi que l’augmentation des activités d’exploration augurent du développement de la demande de cribles à sable. Alors que l’économie mondiale connaît un ralentissement spectaculaire, la dernière pandémie mondiale, Covid-19, a considérablement frappé le secteur pétrolier. Les principales économies telles que les États-Unis, le Royaume-Uni et la Chine ont été durement touchées pendant cette pandémie, car ce sont les régions qui ont le nombre maximum de cas. Cela a également déclenché un effet d’entraînement dans le monde entier, car de nombreux pays dépendent de ces régions pour leurs échanges et leur commerce. Alors que l’économie mondiale connaît un ralentissement spectaculaire, la dernière pandémie mondiale, Covid-19, a considérablement frappé le secteur pétrolier. Les principales économies telles que les États-Unis, le Royaume-Uni et la Chine ont été durement touchées pendant cette pandémie, car ce sont les régions qui ont le nombre maximum de cas. Cela a également déclenché un effet d’entraînement dans le monde entier, car de nombreux pays dépendent de ces régions pour leurs échanges et leur commerce. Alors que l’économie mondiale connaît un ralentissement spectaculaire, la dernière pandémie mondiale, Covid-19, a considérablement frappé le secteur pétrolier. Les principales économies telles que les États-Unis, le Royaume-Uni et la Chine ont été durement touchées pendant cette pandémie, car ce sont les régions qui ont le nombre maximum de cas. Cela a également déclenché un effet d’entraînement dans le monde entier, car de nombreux pays dépendent de ces régions pour leurs échanges et leur commerce.

Obtenez un exemple gratuit de PDF @ https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/1589

Les prix du pétrole ont été bas ces dernières années, raison pour laquelle les opérateurs sont réticents à développer de nouveaux puits dans les zones reculées et ont plutôt tendance à optimiser la production des champs de production existants. Cela a grandement affecté le marché des écrans de sable. L’extraction du pétrole des champs existants entraînerait davantage d’exigences en matière d’écrans de sable, ce qui alimenterait la croissance du marché.

Les développements dans la technologie de contrôle du sable, tels que l’amélioration de la résistance à l’érosion et l’utilisation de matériaux céramiques qui facilitent d’excellentes performances de stabilité de production, ont largement contribué à la croissance du marché des cribles à sable. Parmi les autres facteurs moteurs, citons les nouvelles découvertes de réservoirs de pétrole brut et de gaz naturel à travers le monde, qui devraient créer des perspectives attrayantes pour la croissance du marché.

Analyse segmentaire

Le marché mondial des écrans de sable a été segmenté en fonction de l’application et du type de puits.

Par application, le marché des écrans anti-sable a été segmenté en protection autonome et corrective ou artificielle contre les remontées mécaniques.

Par type de puits, le marché des écrans de sable a été divisé en terre et en mer.

Demande de personnalisation @ https://www.marketresearchfuture.com/ask_for_customize/1589

Analyse régionale

L’analyse régionale des activités mondiales a été menée dans quatre grandes régions, notamment l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe et le reste du monde.

Les activités d’exploration terrestres et extracôtières croissantes de l’Amérique du Nord ont fait du pays le marché mondial des écrans de sable. La découverte de gaz de schiste aux États-Unis a également eu un impact positif sur le développement des affaires.

Le Moyen-Orient est l’un des plus grands producteurs mondiaux de pétrole et de gaz, grâce auquel le marché des écrans de sable de la région est fortement concentré. La région induit une demande continue du marché pour les écrans de sable.

En raison de l’augmentation des activités de forage dans la région, le marché APAC devrait afficher une croissance rapide. Les gouvernements de la région investissent massivement dans les activités d’exploration pour faire face à la crise énergétique croissante de la région qui a stimulé le marché.

Analyse compétitive

Les principaux acteurs du marché opérant sur le marché mondial des écrans de sable identifiés par MRFR sont Henniges Automotive, Federal-Mogul, Trelleborg, SKF, Freudenberg Sealing Technologies, Dichtungstechnik, Dana Holding et KACO GmbH + Co. KG.

Parcourir le rapport complet @ https://www.marketresearchfuture.com/reports/sand-screen-market-1589

À propos de l’avenir de l’étude de marché :

Chez Market Research Future (MRFR), nous permettons à nos clients de démêler la complexité de diverses industries grâce à nos rapports de recherche cuits (CRR), rapports de recherche mi-cuits (HCRR), rapports de recherche bruts (3R), recherche en alimentation continue (CFR ) et études de marché et conseils sur les produits comestibles.

L’équipe MRFR a pour objectif suprême de fournir à nos clients des services d’études de marché et de renseignement de qualité optimale. Nos études de marché par produits, services, technologies, applications, utilisateurs finaux et acteurs du marché pour les segments de marché au niveau mondial, régional et national, permettent à nos clients de voir plus, d’en savoir plus et de faire plus, ce qui aide à répondre à toutes leurs questions les plus importantes.

Afin de rester à jour avec la technologie et les processus de travail de l’industrie, le MRFR planifie et organise souvent des rencontres avec les experts de l’industrie et des visites industrielles pour ses membres analystes de recherche.

Contacter:

Avenir de l’étude de marché®

99, rue Hudson, 5e étage

New York, New York 10013

les états-unis d’Amérique

Téléphoner:

+1 628 258 0071 (États-Unis)

+44 2035 002 764 (Royaume-Uni)

Courriel : sales@marketresearchfuture.com