Prévisions du marché de l’affichage monochrome et analyse de l’industrie mondiale d’ici 2030

Aperçu du marché mondial des écrans monochromes:

Le marché mondial des écrans monochromes se développe à un rythme rapide. La croissance du marché est attributaire aux progrès des technologies d’affichage. En outre, la demande d’écrans monochromes dans les industries florissantes de l’automobile et de la santé crée une demande massive. Les écrans monochromes sont également largement utilisés dans le secteur du jeu et du divertissement. La croissance stimulée dans l’industrie du jeu augmente la croissance du marché à une hauteur accrue, créant une énorme demande du marché.

Selon Market Research Future (MRFR), le marché mondial des écrans monochromes est sur le point d’atteindre 31,33 milliards de dollars d’ici 2030. Dans son rapport de recherche sur l’affichage monochrome, MRFR affirme également que le marché enregistrerait un TCAC d’environ 12,51% tout au long de la période d’évaluation (2020 – 2030). La capacité de haute résolution, le traitement rapide et la compétitivité des coûts de ces écrans agissent comme des vents arrière importants pour la croissance du marché.

Les écrans CRT monochromes sont couramment utilisés dans l’industrie médicale en raison de leurs performances de haute fiabilité à faible consommation d’énergie. Cependant, avec les progrès technologiques croissants, il y a un changement radical vers les moniteurs LCD. En outre, la prolifération du marché des smartphones, des ordinateurs portables, des tablettes et des appareils portables a un impact positif sur la croissance du marché. En outre, l’augmentation de la production d’électronique grand public contribue à la croissance du marché.

De plus, l’intégration des technologies LCD et LED dans les écrans monochromes justifie la croissance du marché. Inversement, l’affichage noir terne est un facteur clé estimé pour entraver la croissance du marché. Néanmoins, les progrès technologiques futurs soutiendraient la croissance du marché tout au long de la période d’évaluation, améliorant ainsi la technologie d’affichage.

Obtenez un échantillon gratuit @ https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/5193

Marché mondial de l’écran monochrome – Segmentations

Le rapport est segmenté en quatre dynamiques;

Par type d’écran : écran vert, blanc et orange.

Par type d’affichage : tube cathodique, écran LCD et écran LED.

Par utilisateur final: électronique grand public, jeux, automobile, médical, fabrication et autres.

Par régions : Asie-Pacifique, Amériques, Europe et reste du monde.

Marché de l’écran monochrome – Analyse géographique

L’Amérique du Nord domine le marché mondial des écrans monochromes. La plus grande part de marché est attribué à la forte adoption de technologies de pointe et de moniteurs LCD et graphiques dans divers secteurs. En outre, la présence de plusieurs acteurs notables et du marché des contrôleurs d’affichage justifie la croissance de l’industrie de l’affichage monochrome en Amérique du Nord.

De plus, des investissements croissants ont transpiré dans le développement de la technologie et les produits influencent la croissance du marché des écrans monochromes. De plus, la capacité de développer des technologies d’affichage de pointe et l’adoption croissante de ces écrans dans le secteur de la santé stimulent la croissance du marché régional. Le marché nord-américain des écrans monochromes devrait conserver sa domination tout au long de la période estimée.

L’Europe occupe la deuxième place sur le marché mondial des écrans monochromes. Le marché est stimulé par la demande croissante d’écrans monochromes des industries en plein essor telles que l’électronique grand public, les jeux, les soins de santé et l’automobile. De plus, la pénétration des appareils connectés intelligents, parallèlement à la résurgence de l’économie dans la région, stimule la croissance du marché. Le marché européen des écrans monochromes devrait créer une poche de revenus substantielle au cours de la période d’évaluation.

Le marché des écrans monochromes de l’Asie-Pacifique est en train de devenir un marché en croissance rapide à l’échelle mondiale. Des facteurs tels que l’augmentation des ventes de smartphones et la croissance économique rapide stimulent la croissance du marché. De plus, l’augmentation des dépenses de santé du gouvernement, diverses initiatives en matière de soins de santé et la présence des principaux fabricants d’écrans monochromes dans la région favorisent la croissance du marché.

De plus, l’urbanisation rapide et l’expansion du secteur manufacturier dans la région propulsent la croissance du marché. En outre, l’adoption étendue des écrans monochromes dans les industries de la santé et de l’automobile dans la région stimule la croissance du marché.

Marché mondial de l’écran monochrome – Paysage concurrentiel

Farouchement compétitif, le marché des écrans monochromes semble fragmenté en raison de la présence de plusieurs acteurs bien établis. Pour obtenir une plus grande part de la concurrence, les acteurs de l’industrie intègrent des initiatives stratégiques telles que les fusions et acquisitions, les collaborations, l’expansion et le lancement de produits. Ils font des investissements substantiels pour stimuler les activités de R &D afin de développer un nouveau produit, une nouvelle technologie et de mettre à niveau leur portefeuille existant.

Ils acquièrent de petites entreprises prometteuses sur des marchés en croissance rapide afin d’améliorer leur performance sur le marché et d’étendre leur empreinte mondiale. Les immenses possibilités de génération de revenus démontrées par ce marché attirent de nombreux nouveaux venus. Cependant, ils trouvent qu’il est encore plus difficile de rivaliser avec des acteurs bien établis en termes de technologie.

Principaux acteurs :

Les acteurs leaders du marché mondial des écrans monochromes comprennent Richardson Electronics Ltd. (États-Unis), Eizo Corporation (Japon), Blaze display technology Co. Ltd. (Chine), Tianma Microelectronics Co. Ltd. (Chine), Microtips Technology LLC (États-Unis), Ampronix Inc. (États-Unis), Shelly Inc (États-Unis) et JVC Kenwood Corporation (Japon), entre autres.

Industrie/ Innovation/ Nouvelles connexes

20 juin 2020 — GoPro, Inc. (États-Unis), le leader mondial de la technologie et la marque de caméras d’action la plus polyvalente, a annoncé la date de lancement de GoPro Hero 9. Le modèle GoPro dispose d’un écran avant beaucoup plus grand avec un écran monochrome de base qui permet d’économiser la vie de la batterie en mode de prise de vue.

11 juin 2020 — Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation (Japon) a lancé deux capteurs d’image linéaire CCD monochromes monochromes de type réduction d’objectif de 1 500 pixels pour les équipements industriels – TCD1105GFG avec fonction d’obturateur électronique intégrée et TCD1106GFG. Ces nouveaux capteurs répondent à deux exigences clés de l’industrie : un fonctionnement plus rapide de l’équipement qui intègre des capteurs, y compris l’équipement d’inspection avec des capteurs d’image linéaires CCD monochromes et une consommation d’énergie plus faible

Parcourir les détails complets du rapport @ https://www.marketresearchfuture.com/reports/monochrome-display-market-5193

À propos de Market Research Future :

Chez Market Research Future (MRFR), nous permettons à nos clients de démêler la complexité de diverses industries grâce à notre rapport de recherche cuit (CRR), rapports de recherche mi-cuits (HCRR), rapports de recherche bruts (3R), recherche en alimentation continue (CFR) et études de marché et services de conseil.

L’équipe MRFR a pour objectif suprême de fournir des services d’études de marché et de renseignement de qualité optimale à nos clients. Nos études de marché par produits, services, technologies, applications, utilisateurs finaux et acteurs du marché pour les segments de marché mondiaux, régionaux et gouvernementaux, permettent à nos clients d’en voir plus, d’en savoir plus et d’en faire plus, ce qui aide à répondre à toutes leurs questions les plus importantes.

Personne-ressource :

Market Research Future (partie de Wantstats Research et Media Private Limited)

99, rue Hudson, 5e étage

New York, NY 10013

États-Unis d’Amérique

+1 628 258 0071 (États-Unis)

+44 2035 002 764 (Royaume-Uni)

Courriel : sales@marketresearchfuture.com

Site Web : https://www.marketresearchfuture.com