Marché de l’analyse des télécommunications – Aperçu de la portée actuelle 2030

Selon Market Research Future (MRFR), le marché mondial de l’analyse des télécommunications devrait atteindre 11 359,4 millions USD, avec un taux de croissance annuel composé de 29,01% de 2018 à 2023 (période de prévision). L’étude examine et évalue l’effet de l’épidémie de COVID-19 sur l’industrie mondiale de l’analyse des télécommunications, y compris les opportunités et les menaces, les moteurs et les risques.

L’analyse des télécommunications peut être définie comme un recueil de technologies d’intelligence d’affaires (BI) accumulées dans un ensemble unique et étendu pour répondre aux besoins complexes des opérateurs et des entreprises de télécommunications. Actuellement, la fonction de l’intelligence d’affaires est passée de la simple création de rapports et de la soumission d’un tableau de bord à des capacités hautement établies issues de l’analyse multidimensionnelle et de l’analyse d’interrogation ad hoc à l’aide d’une analyse systématique et d’autres appareils intelligents. Avec l’ajout de l’analyse dans le domaine des communications, on peut littéralement avoir un aperçu des opérations de base de l’industrie, ainsi que des informations sur les différentes opérations internes. Il aide également à définir la position actuelle de l’entreprise en ce qui concerne l’opposition au marché en définissant les développements avancés et les paramètres attendus. Dans un avenir proche, les solutions du marché mondial de l’analyse des télécommunications évolueront afin d’intégrer des fonctionnalités telles que l’optimisation vidéo entre autres et l’inspection approfondie des paquets.

Dynamique du marché

Le marché de l’analyse des télécommunications est alimenté par une variété de facteurs, tels que les activités de tromperie croissantes pour éviter le désabonnement des consommateurs et l’amélioration de la gestion des revenus. D’autre part, ce marché est confronté à une série d’inconvénients, tels que le manque d’informations sur l’analyse des télécommunications, les préoccupations en matière de confidentialité et le coût élevé de la sécurité. L’analyse des télécommunications remplit une gamme de fonctions telles que la gestion du marketing, la gestion de la clientèle, les ventes et la distribution, la gestion du réseau et d’autres fonctions de support telles que l’optimisation, le SIG, la surveillance continue, etc. Les pays avancés d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Asie resteront les points chauds pour les acteurs du marché tout au long de la période d’évaluation.

Segmentation du marché

Le marché mondial de l’analyse des télécommunications a été segmenté sur la base du type d’analyse, des composants et des modèles de déploiement.

Sur la base du type d’analyse, le marché mondial de l’analyse des télécommunications a été segmenté en analyse client, analyse des prix, analyse de réseau, analyse des abonnés, analyse de localisation et analyse de service.

Sur la base des composants, le marché mondial de l’analyse des télécommunications a été segmenté en solutions et services. La solution est ensuite divisée en gestion de la clientèle, gestion de réseau, gestion du marketing, ventes et distribution, et d’autres. Les services sont ensuite séparés en services professionnels et services gérés.

Sur la base de modèles de déploiement, le marché mondial de l’analyse des télécommunications a été segmenté en sur site et basé sur le cloud.

Analyse régionale

Par région, le marché mondial de l’analyse des télécommunications a été segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

L’Amérique du Nord a un vaste potentiel de génération de revenus. La renommée du marché régional peut être liée à l’existence d’un grand nombre de fournisseurs, en particulier aux États-Unis. D’autre part, l’augmentation des dépenses de télécommunications dans les régions en développement d’Asie rendra la demande régionale de plus en plus lucrative.

Acteurs clés

Amdocs, Inc., Nokia Networks, Hewlett Packard Enterprise Development LP, International Business Machine Corporation, Huawei Technologies Co. Ltd, Dell Technologies Inc., SAP SE, Ericsson, Vizualytics, Cisco Systems Inc., Teradata et Oracle Corporation.

