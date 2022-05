Tendances du marché du moulage sous pression de pièces automobiles, produits, taille, revenus et opportunités jusqu’en 2030 | Dynacast, LLC (États-Unis), Mino Industry USA, Inc. (États-Unis) Alcast Company (États-Unis), Endurance Technologies Limited (Inde)

Synopsis du marché

Les analystes de données de Market Research Future Reports (MRFR) ont étudié en profondeur le marché mondial du moulage sous pression de pièces automobiles qui devrait prospérer à un TCAC de 7% au cours de la période de prévision. L’industrialisation robuste est le facteur le plus important de la croissance du marché mondial du moulage sous pression de pièces automobiles en 2020. De plus, les initiatives prises par le gouvernement encouragent les idées respectueuses de l’environnement, ce qui propulse davantage le marché. Le processus de moulage sous pression implique le processus qui émet moins d’empreinte carbone pour la fabrication automobile. De plus, le processus de moulage sous pression des métaux automobiles est fiable, rapide et rentable, ce qui est une autre raison importante menant à l’expansion du marché. En outre, il a diverses applications qui propulsent la taille du marché.

Le rapport a également révélé que le marché européen devrait connaître une croissance exponentielle au cours de la période de prévision. L’Europe est considérée comme le pivot d’un hub automobile pour la recherche et l’innovation, qui est considéré comme un facteur important d’expansion régionale.

Joueurs clés

Les concurrents du marché mondial du moulage sous pression de pièces automobiles sont Dynacast, LLC (États-Unis), Mino Industry USA, Inc. (États-Unis) Alcast Company (États-Unis), Endurance Technologies Limited (Inde) et Rockman Industries (Inde), Gibbs Die Casting Corp (États-Unis), Ryobi Die Casting Inc. (États-Unis), Magic Precision, Inc. (Chine), Kinetic Die Casting Company, Inc. (États-Unis), Meridian Lightweight Technologies Inc. (Angleterre), sont entre autres.

Cependant, les prix instables des matières premières devraient affecter la croissance du marché. D’autre part, l’épidémie de COVID-19 devrait avoir un léger impact sur la taille du marché mondial. Diverses régions ont été influencées en raison de la propagation du coronavirus. Les experts en données du MRFR analysent les conséquences de la COVID-19. Nous fournirons un rapport d’analyse d’impact sur le COVID-19.

Analyse régionale

Une analyse approfondie de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe et du reste du monde (RoW) a été effectuée. Selon l’analyse, le marché mondial devrait se développer de manière significative au cours de la période de prévision. Le rapport révèle que le marché mondial est estimé être dominé par la région APAC. Le secteur automobile est susceptible de prospérer dans la région en raison de l’augmentation du revenu disponible et de la croissance démographique. Parmi tous, on estime que l’Inde et la Chine apportent la contribution la plus significative à l’expansion du marché. D’autre part, l’Amérique du Nord est estimée être le plus grand marché en ce qui concerne les ventes d’automobiles par personne.

Cependant, la dynamique du marché est susceptible de changer de manière significative au cours de la période considérée. Plusieurs régions ont été touchées en raison de la propagation du COVID-19. Nous fournirons le rapport post-COVID-19 sur l’analyse d’impact du marché.

Segmentation du marché

Le marché mondial du moulage sous pression de pièces automobiles peut être segmenté en fonction du type de matière première, du type de véhicule, du type d’application, du type de processus de production et de la région.

En fonction du type de matière première, le marché mondial du moulage sous pression de pièces automobiles peut être segmenté en zinc, zinc, aluminium, magnésium et autres

En fonction du type de véhicule, le marché mondial du moulage sous pression de pièces automobiles peut être segmenté en un véhicule de tourisme, un véhicule utilitaire lourd (VHC) et un véhicule utilitaire (VUL).

En fonction du type d’application, le marché mondial du moulage sous pression de pièces automobiles peut être segmenté en assemblages de carrosserie, pièces de moteur, pièces de transmission, etc.

Sur la base du type de processus de production , le marché mondial du moulage sous pression de pièces automobiles peut être segmenté en moulage sous pression, moulage sous pression, moulage sous pression, moulage sous pression semi-solide et moulage sous vide.

En fonction de la région, le marché mondial du moulage sous pression de pièces automobiles peut être segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe et dans le reste du monde (RoW).

