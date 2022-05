Marché de la toxine botulique par statut de développement, analyse de la concurrence, type et application 2027

Faits saillants du marché

Le marché de la toxine botulique devrait enregistrer un TCAC de 10,3% au cours de la période de prévision, avec une valeur marchande de 9 442,93 millions USD d’ici 2025.

La toxine botulique est connue comme l’une des substances biologiques les plus toxiques. C’est une neurotoxine produite par la bactérie Clostridium botulinum. Il existe sept formes distinctes de toxine botulique, de types A à G. Quatre d’entre eux (types A, B, E et rarement F) causent le botulisme humain. Les toxines botuliques A et B sont utilisées pour les procédures thérapeutiques et esthétiques. L’augmentation des cas de spasticité, de dystonie cervicale et de migraine chronique, l’augmentation de la demande d’esthétique faciale et le nombre croissant de lancements de produits et d’approbations par des acteurs clés sont susceptibles de stimuler la croissance du marché mondial de la toxine botulique au cours de la période de prévision.

Analyse régionale

Le marché international de la recherche sur la toxine botulique , basé sur la région, a été divisé en Amériques, En Europe, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient et en Afrique.

Les Amériques sont susceptibles de détenir la plus grande part du marché mondial de la toxine botulique. Les Amériques sont divisées en Amérique du Nord et En Amérique latine. L’Amérique du Nord a été subdivisée en États-Unis et en Canada. L’augmentation des approbations de produits, l’augmentation des cas de spasticité et la présence de grands fabricants tels que US WorldMeds, LLC., Evolus, Inc., Hugel, Inc. et Revance Therapeutics, Inc. dans la région devraient stimuler la croissance du marché dans cette région.

L’Europe a enregistré une croissance substantielle du marché en raison de l’augmentation des procédures de toxine botulique et de la présence d’économies développées telles que l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France. En outre, il existe une demande croissante de procédures cosmétiques mini-invasives pour améliorer l’apparence jeune, ce qui stimule la croissance du marché dans cette région.

On estime que l’Asie-Pacifique est la région à la croissance la plus rapide sur le marché mondial en raison de la croissance de la population gériatrique, de l’augmentation du revenu disponible par habitant, du développement des infrastructures de soins de santé, du tourisme médical, de l’industrie du divertissement en plein essor et des investissements croissants des principaux acteurs du marché régional sont susceptibles de stimuler la croissance du marché.

Le marché de la toxine botulique au Moyen-Orient et en Afrique devrait croître en raison de la sensibilisation croissante à la toxine botulique associée au développement des infrastructures de soins de santé et à la demande croissante de produits de pays comme l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.

Analyse sectorielle

Le marché mondial de la toxine botulique, par type, a été segmenté en toxine botulique de type A et B. L’adoption croissante de la toxine botulique dans les procédures esthétiques par rapport aux charges tissulaires et l’augmentation des approbations de produits par les autorités réglementaires devraient stimuler la croissance de ce segment au cours de la période de prévision. Selon le Plastic Surgery Statistics Report publié en 2018 par l’American Society of Plastic Surgeons, le nombre de procédures esthétiques mini-invasives impliquant l’utilisation de toxine botulique de type A était de 7,43 millions en 2018, alors que les processus impliquant l’utilisation de charges de tissus mous étaient de 2,67 millions en 2018 aux États-Unis.

Le marché mondial de la toxine botulique, par segment d’application, a été segmenté en applications thérapeutiques et esthétiques. Le segment thérapeutique a été divisé en migraine chronique, spasticité, dystonie cervicale, vessie hyperactive, blépharospasme et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial de la toxine botulique a été classé en centres de dermatologie, hôpitaux et cliniques, etc.

Acteurs du marché

MRFR reconnaît les sociétés suivantes comme les principaux acteurs du marché mondial de la toxine botulique : Allergan PLC, Merz Pharma GmbH & Co KGaA, Galderma S.A., Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd, Ipsen Pharma, US WorldMeds, LLC. (Solstice Neurosciences, LLC), Evolus, Inc., Hugel, Inc, Medytox, Revance Therapeutics, Inc. , et d’autres.

