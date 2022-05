Taille et part du marché stimulateur de la moelle épinière, croissance, analyse, rapport de recherche prévisionnel et prévisions jusqu’en 2020-2027

Faits saillants du marché

Le stimulateur de la moelle épinière est un dispositif de neuromodulation implantable utilisé pour le traitement de certaines affections douloureuses. L’appareil fonctionne en envoyant des signaux électriques aux zones de la moelle épinière qui souffrent.

Selon l’analyse MRFR , le marché mondial des stimulateurs de moelle épinière devrait enregistrer un TCAC de 8,95% au cours de la période de prévision de 2019 à 2025 et a été évalué à 1 994,16 millions USD en 2018.

La croissance du marché mondial des stimulateurs de la moelle épinière peut être attribuée à la prévalence croissante de la discopathie dégénérative, à l’augmentation des dépenses de R & D des entreprises pour développer des stimulateurs de cordon innovants, à la croissance de la population gériatrique et aux progrès technologiques croissants. Par exemple, la technologie a permis de réduire le coût du produit final pour l’utilisateur final tout en augmentant les capacités du système. Les progrès technologiques dans la stimulation de la moelle épinière (SCS) représentent certains des développements les plus importants dans la gestion de la douleur. D’autres développements dans ce domaine comprennent la stimulation de la moelle épinière à haute fréquence (SCS), un nouveau système de stimulation de la moelle épinière (SCS) qui permet une fréquence de pouls jusqu’à 10 kHz avec un positionnement anatomique plus efficace, offrant un soulagement de la douleur sans paresthésie; des fils et des pagaies percutanés, qui permettent des schémas de stimulation sur mesure pour les patients souffrant de douleur chronique.

Analyse régionale

Le marché a été divisé, par région, en Amériques, en Europe, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient et en Afrique. La région Amériques détient le plus grand marché en 2018 en raison de la prévalence croissante de la discopathie dégénérative et de l’adoption croissante de produits technologiquement avancés dans la région. Le marché des stimulateurs de la moelle épinière dans les Amériques a également été ramifié en Amérique du Nord et en Amérique latine, le marché nord-américain étant divisé entre les États-Unis et le Canada. Par exemple, les acteurs du marché comme les appareils Medtronic approuvés par la FDA, la société détient jusqu’à 38% du marché américain, selon des études récentes.

Le marché européen des stimulateurs de la moelle épinière a été classé comme Europe de l’Ouest et Europe de l’Est. Le marché de l’Europe occidentale a également été classé comme l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne et le reste de l’Europe occidentale. Le marché des stimulateurs de moelle épinière en Asie-Pacifique a été segmenté en Japon, chine, Inde, Corée du Sud, Australie et le reste de l’Asie-Pacifique. En raison du nombre croissant de patients souffrant de douleurs chroniques et neuropathiques et d’une population gériatrique croissante, le marché de l’Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide. Le marché des stimulateurs de la moelle épinière au Moyen-Orient et en Afrique a été divisé en Moyen-Orient et en Afrique.

Segmentation

Le marché mondial des stimulateurs de la moelle épinière a été segmenté en fonction de l’application du type de technologie et de l’utilisateur final.

Sur la base du type de technologie, le marché mondial des stimulateurs de la moelle épinière a été segmenté en un générateur d’impulsions implantable conventionnel, un générateur d’impulsions implantable rechargeable et un stimulateur de radiofréquence. Le segment des générateurs d’impulsions implantables conventionnels (IPG) détenait la plus grande part de marché en 2018 en raison de son type hautement préféré par les hôpitaux et de son excellent soulagement à long terme chez 60% à 80% des patients souffrant de douleur chronique.

Le marché mondial des stimulateurs de la moelle épinière, basé sur l’application, a été segmenté en syndrome de chirurgie du dos défaillant, syndrome douloureux régional complexe, arachnoïdite, sciatique, discopathie dégénérative et autres. Le segment du syndrome de chirurgie du dos défaillant (FBSS) détenait la plus grande part de marché en 2018 en raison de la prévalence croissante du syndrome de chirurgie du dos échoué (FBSS) dans le monde.

Le marché basé sur l’utilisateur final a été segmenté en hôpitaux et cliniques, centres chirurgicaux ambulatoires et autres. Le segment des hôpitaux et des cliniques détenait la plus grande part de marché en 2018 en raison de l’augmentation des visites de patients.

Acteurs du marché

Certains des principaux acteurs des sociétés mondiales de stimulateurs de la moelle épinière sont Boston Scientific Corporation (États-Unis), Abbott (États-Unis), Nevro Corp. (États-Unis), Medtronic (Irlande), Stimwave LLC (États-Unis), Nuvectra (États-Unis), Beijing PINS Medical Co., Ltd (Chine), Cirtec (États-Unis), NeuroSigma, Inc. (États-Unis), Synapse Biomedical Inc. (États-Unis) et d’autres.

