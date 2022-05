Prévisions mondiales à la hausse du marché des matériaux d’intérieur automobiles jusqu’en 2030 | NTF Private Limited (Inde), Sage Automotive Interior Materials Inc. (États-Unis), BASF SE (Allemagne)

APERÇU DU MARCHÉ

Le marché mondial des matériaux d’intérieur automobile se développera à un TCAC de 4,50 % entre 2020 et 2027, révèle le rapport actuel de Market Research Future (MRFR). La forte taille du marché mondial des matériaux d’intérieur automobile est due à la demande croissante d’une meilleure esthétique automobile par les propriétaires de voitures. La fabrication de matériaux intérieurs légers aide à conserver les niveaux d’émission. La demande croissante d’une meilleure esthétique automobile et d’un look funky par les propriétaires de voitures est l’un des principaux facteurs qui stimuleront considérablement la croissance de ce marché.

Principaux fournisseurs NTF Private Limited (Inde), Sage Automotive Interior Materials Inc. (États-Unis), BASF SE (Allemagne), Faurecia SA (France), Toyoda Gosei Co., Ltd (Japon), Lear Corporation (États-Unis), Toyota Boshoku Corporation (Japon) et Johnson Controls (États-Unis)



Segmentation du marché



En regardant les dernières analyses de recherche, l’industrie des matériaux d’intérieur automobile peut être divisée en fonction du type et de l’application. Parmi tous les segments de ce marché, le segment des voitures particulières connaîtra une croissance énorme au cours de la période de prévision et la raison en est l’augmentation des revenus des particuliers et la demande croissante de matériaux en tissu pour son utilisation dans des voitures comme les SUV, les berlines, etc.

Le segment du cuir synthétique connaîtra également une croissance significative avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision et le cuir synthétique est une alternative rentable au cuir grâce à laquelle sa demande augmente de jour en jour. Si nous examinons cette industrie en fonction du type, elle comprend le cuir, le polymère thermoplastique, les tissus et le cuir synthétique. Et en fonction de l’application, il a des véhicules utilitaires et des voitures particulières.

Si nous examinons la part de marché des matériaux d’intérieur automobiles et d’autres détails, cette industrie fonctionne remarquablement dans trois grandes régions du monde, à savoir l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Nord et le reste du monde. Au cours de la période de prévision, la région Asie-Pacifique dominera ce marché et la raison de cette croissance sera l’augmentation de la population dans les pays en développement de cette région comme la Chine et l’Inde, les politiques et incitations gouvernementales favorables, l’augmentation du pouvoir d’achat de la classe moyenne. population, etc…

De plus, l’industrie automobile a une base très solide dans les pays de cette région tels que la Thaïlande, le Japon, la Corée du Sud, la Chine et l’Inde. L’Amérique du Nord connaîtra une croissance moyenne au cours de la période de prévision. L’Europe connaîtra également une croissance notable au cours de la période de prévision en raison de l’adoption croissante des voitures électriques et de la demande croissante de voitures particulières.

Sur la base des données obtenues à partir des perspectives du marché des matériaux d’intérieur automobiles, les principaux acteurs de ce marché sont Johnson Controls (États-Unis), BASF SE (Allemagne), NTF Private Limited (Inde), Toyota BOSHOKU Corporation (Japon), Toyoda GOSEI Co. , Ltd (Japon), Sage Automotive Interior Materials Inc. (États-Unis), etc.

Par type



Cuir synthétique

Tissus

Polymère thermoplastique

Cuir

Par application

Voitures particulières

Véhicule commercial

Par région

Amérique du Nord

L’Europe 

L’Asie Pacifique

Reste du monde (emprise)

NOUVELLES DE L’INDUSTRIE

En janvier 2021, le lancement de MARUTI CIAZ qui arrivera sur le marché en 2022 a été annoncé par MARUTI SUZUKI avec l’idée d’avoir un nouveau design intérieur et de nombreux changements dans la palette de couleurs.

En janvier 2021, pour offrir une expérience automobile unique à ses clients avec un mélange fantastique de luxe et d’innovation, la Volvo Polestar 2 a été lancée. Son intérieur est composé d’un matériau moderne respectueux de l’environnement qui donne un look sportif et esthétique inspiré des combinaisons de plongée qui à son tour indiquent qu’elles sont lisses et durables. Le volant de cette voiture est livré avec une finition mate sans cuir.

