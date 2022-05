Demande et perspectives de l’industrie du marché de la gestion de la douleur vétérinaire par les acteurs – Ceva (États-Unis), Boehringer Ingelheim (Allemagne), Assisi Animal Health (États-Unis), Eltech K-Laser (Italie), Zoetis (États-Unis)

Aperçu

Le marché de la gestion de la douleur vétérinaire devrait atteindre 4,5 milliards de dollars américains d’ici 2027. Selon les analystes du marché de la gestion de la douleur vétérinaire, le marché mondial devrait connaître une croissance en raison de facteurs tels que le financement croissant du bien-être animal ainsi que l’augmentation de l’assurance pour animaux de compagnie. Cependant, ce marché sera confronté à des défis et à des contraintes en raison du manque d’informations et des politiques défavorables au cours de la période de prévision 2020 à 2027.

Le marché mondial de la gestion de la douleur vétérinaire augmentera à un TCAC de 6,46% au cours de la période de prévision 2020 à 2027.

Selon les analystes du marché de la gestion de la douleur vétérinaire, les entreprises du marché de la gestion de la douleur vétérinaire seront confrontées à certains défis au cours de la période de prévision 2020 à 2027. Le rapport d’étude de marché sur la gestion de la douleur vétérinaire fournit une analyse approfondie du type d’animal, de l’application, du canal de distribution et des segments de produits. Le rapport de recherche marketing sur la gestion de la douleur vétérinaire présente des facteurs tels que le remboursement complexe qui pourrait ralentir la croissance du marché de la gestion de la douleur vétérinaire.

Aperçu régional

Le manque de connaissance des problèmes de maladie graves peut entraver la croissance du marché de la gestion de la douleur vétérinaire. Le rapport d’étude de marché sur la gestion de la douleur vétérinaire suggère que les entreprises de ce marché pourraient être soutenues par une augmentation des dépenses en bien-être animal ainsi que par la prévalence croissante des maladies animales au cours de la période de prévision. Le marché de la gestion de la douleur vétérinaire devrait enregistrer une croissance à un TCAC élevé en raison de ces facteurs clés. Le marché de la gestion de la douleur vétérinaire est réparti en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans d’autres parties du monde. Selon les analystes du marché de la gestion de la douleur vétérinaire, ce marché devrait connaître une croissance considérable dans tous les types d’animaux, les applications, les canaux de distribution et les segments de produits. La région nord-américaine du marché mondial de la gestion de la douleur vétérinaire couvre les marchés de la gestion de la douleur vétérinaire aux États-Unis, au Mexique, au Canada et autres. Les entreprises présentes sur ce marché sont également profilées et leurs stratégies ont été présentées en détail dans le rapport d’étude de marché gestion de la douleur vétérinaire.

Le marché de la gestion de la douleur vétérinaire dans la région européenne couvre l’Italie, la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni. En outre, le rapport d’étude de marché sur la gestion de la douleur vétérinaire fournit des détails sur la région APAC couvrant les marchés de la gestion de la douleur vétérinaire de la Chine, de l’Inde, de l’Australie, du Japon et autres. Le marché de la gestion de la douleur vétérinaire est également actif dans plusieurs autres parties du monde. Le rapport sur le marché de la gestion de la douleur vétérinaire couvre toutes ces régions clés, y compris le Moyen-Orient, l’Afrique, le Brésil et d’autres actifs sur le marché mondial de la gestion de la douleur vétérinaire.

Segmentation du marché

Le marché de la gestion de la douleur vétérinaire a été segmenté en type d’animal, application, canal de distribution et produit. Sur la base du segment qui est le type d’animal, le marché est classé sur la base des animaux de compagnie et des animaux d’élevage. Le marché mondial de la gestion de la douleur vétérinaire est segmenté en fonction de l’application dans les douleurs articulaires (arthrose, troubles musculo-squelettiques), les douleurs postopératoires, le cancer, etc. En outre, le marché, sur la base du canal de distribution, est segmenté en centres de chirurgie ambulatoire, hôpitaux et cliniques, etc. Sur la base du segment qui est le produit, le marché est classé sur la base des agonistes A2-adrénergiques, des anesthésiques locaux, des médicaments (anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), des relaxants musculaires, des opioïdes et des sédatifs.

Le rapport sur le marché de la gestion de la douleur vétérinaire offre une étude complète de ces segments de marché, y compris le type d’animal, l’application, le canal de distribution et le produit. Les analystes ont également étudié la répartition du marché de la gestion de la douleur vétérinaire sur les marchés régionaux dans de nombreux segments du marché de la gestion de la douleur vétérinaire au niveau national. Le type d’animal, l’application, le canal de distribution et les segments de produits répartis sur le marché de la gestion de la douleur vétérinaire ainsi que les sous-segments sont étudiés. Le marché mondial de la gestion de la douleur vétérinaire est réparti sur divers segments basés sur les produits et les services. Ce rapport d’étude de marché met en évidence ces segments clés et propose des prévisions basées sur des données primaires et secondaires. Le rapport d’étude de marché mondial sur la gestion de la douleur vétérinaire présente les principaux profils d’entreprise des organisations actives sur le marché de la gestion de la douleur vétérinaire.

Acteurs du marché de la gestion de la douleur vétérinaire

Ceva (États-Unis)

Boehringer Ingelheim (Allemagne)

Santé animale d’Assise (États-Unis)

Eltech K-Laser (Italie)

Zoetis (États-Unis)

Elanco (États-Unis)

Merck Santé animale (États-Unis)

Bayer AG (Allemagne)

