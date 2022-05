Taille du marché des ballons d’angioplastie, perspectives et prévisions | B. Braun Melsungen AG (Allemagne), Abbott (États-Unis), Biotronik SE & Co. KG (Allemagne), C.R. Bard (BD) (États-Unis)

Faits saillants du marché

Selon l’analyse MRFR, le marché mondial des ballons d’angioplastie devrait enregistrer un TCAC de 5,01% de 2020 à 2027 et détenir une valeur de 3457,35 millions USD jusqu’en 2027.

Le marché mondial des ballons d’angioplastie est stimulé par plusieurs facteurs, tels que les progrès technologiques dans les ballons, la préférence croissante pour les procédures mini-invasives, la prévalence croissante des maladies cardiaques, les initiatives croissantes des organisations publiques et privées pour sensibiliser aux options de traitement de l’angioplastie, l’augmentation des lancements de produits et un certain nombre d’essais cliniques par les principaux acteurs du marché. Par exemple, la Société européenne de l’athérosclérose (EAS) sensibilise aux nouveaux développements et innovations visant à prévenir l’athérosclérose.

De nombreux acteurs du marché dominent le marché mondial des ballons d’angioplastie. Les principaux acteurs sont impliqués dans des accords stratégiques, des lancements de produits et des coentreprises pour maintenir leurs positions sur le marché. Par exemple, en août 2017, C.R. Bard, qui fait partie de Becton, Dickinson and Company, a reçu l’approbation préalable à la mise sur le marché de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour son ballon enduit de médicament Lutonix afin de traiter une nouvelle indication, la sténose dans les fistules artérioveineuses (AV) des patients atteints d’insuffisance rénale terminale.

Segmentation

Le marché mondial des ballons d’angioplastie a été segmenté en fonction du type, de l’application et de l’utilisateur final.

Le marché, les types de ballons utilisés dans l’angioplastie sont les ballons normaux, les ballons de coupe, les ballons à élution de médicaments et les ballons de pointage. Le marché, basé sur des ballons normaux, détenait une part importante en 2018 en raison de l’utilisation généralisée et du taux de préférence élevé. Le segment des ballons à élution de médicaments devrait être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison des innovations continues des acteurs.

Le marché, basé sur l’application, a été segmenté en maladie coronarienne et maladie artérielle périphérique. Le segment des maladies coronariennes détenait la plus grande part en 2019 en raison de l’augmentation des cas cardiaques à travers le monde, tandis que le segment des artères périphériques devrait être le segment à la croissance la plus rapide en raison des initiatives stratégiques croissantes des principaux acteurs de ce segment par des acteurs de premier plan.

Le marché mondial des ballons d’angioplastie a été segmenté, en fonction de l’utilisateur final, en hôpitaux, laboratoires de cathétérisme cardiaque, centres chirurgicaux ambulatoires et autres. Le segment des hôpitaux détenait la part majoritaire du marché en 2019 en raison du nombre croissant d’admissions de patients en raison de maladies cardiaques, tandis que le segment des laboratoires de cathétérisme cardiaque devrait être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période d’étude en raison de la préférence croissante de ces laboratoires par les professionnels de la santé.

Analyse régionale

Le marché a été divisé, par région, en Amériques, en Europe, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient et en Afrique. Les Amériques détenaient la part maximale en 2019, en raison des taux d’incidence élevés des troubles cardiaques et des activités stratégiques des principaux acteurs dans des pays tels que les États-Unis. Le marché des ballons d’angioplastie dans les Amériques a également été ramifié en Amérique du Nord et en Amérique latine, le marché nord-américain étant divisé entre les États-Unis et le Canada. Le marché européen des ballons d’angioplastie a été classé comme Europe de l’Ouest et Europe de l’Est. Le marché de l’Europe occidentale a également été classé comme l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne et le reste de l’Europe occidentale. Le marché européen des ballonnets d’angioplastie devrait détenir une part substantielle en raison de l’augmentation du nombre de cas de troubles cardiaques. Le marché des ballons d’angioplastie en Asie-Pacifique a été segmenté en Japon, en Chine, en Inde, en Corée du Sud, en Australie et dans le reste de l’Asie-Pacifique. Le marché des ballons d’angioplastie dans cette région devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de l’adoption et du taux d’adoption croissants de nouvelles options de traitement par les professionnels de la santé. L’augmentation du nombre de patients et du taux de mortalité due aux maladies cardiaques dans ces pays alimente également la croissance du marché. Par exemple, en 2017, la cardiopathie ischémique était la deuxième cause de décès au Japon. Le marché des ballons d’angioplastie au Moyen-Orient et en Afrique a été divisé en Moyen-Orient et en Afrique.

Acteurs clés

Certains des principaux acteurs du marché mondial des ballons d’angioplastie sont B. Braun Melsungen AG (Allemagne), Abbott (États-Unis), Biotronik SE & Co. KG (Allemagne), C.R. Bard (BD) (États-Unis), Boston Scientific Corporation (États-Unis), Cook (États-Unis), Medtronic (Irlande), Koninklijke Philips N.V. (Pays-Bas), Terumo Medical Corporation (Japon), Cordis (Cardinal Health) (États-Unis) et Endocor (Allemagne).

