Analyse approfondie de l’industrie du marché thermomètre infrarouge sur la taille, la structure des coûts et l’analyse des principaux acteurs clés 2020-2027

Selon l’analyse MRFR, le marché mondial des thermomètres infrarouges devrait enregistrer un TCAC de 9,4% au cours de la période de prévision 2020 à 2027 et atteindre 1601,47 millions USD d’ici 2027.

Un marché de thermomètre infrarouge est un instrument qui détecte le rayonnement infrarouge émis par un objet pour déterminer sa température. La croissance du marché mondial des thermomètres infrarouges peut contribuer à l’augmentation de la prédominance des maladies contagieuses, à la forte demande de thermomètres infrarouges en raison de l’épidémie de COVID 19 à l’échelle mondiale, ainsi qu’à l’abordabilité et à la simplicité d’utilisation. Selon l’Association of National Board Accredited Institutions, l’utilisation recommandée d’un thermomètre infrarouge pour vérifier la température avec l’augmentation des cas de COVID 19.

En outre, une augmentation de la prévalence des maladies infectieuses, une augmentation de l’utilisation pour les néonatals et une croissance de la population gériatrique devraient également alimenter la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Cependant, une pénurie de thermomètre infrarouge portable dans les situations émergentes, une faible portée des fabricants et des difficultés techniques devraient freiner la croissance du thermomètre infrarouge mondial.

Plusieurs acteurs du marché tels que Braun GmbH, PAUL HARTMANN AG, Thermomedics Inc., entre autres, dominent actuellement le marché mondial des thermomètres infrarouges.

Segmentation

Le marché mondial de l’infrarouge a été segmenté en fonction du produit, du point de mesure, de l’application et du canal de distribution.

Sur la base du produit, le marché mondial des thermomètres infrarouges a été segmenté en thermomètre à contact et thermomètre sans contact. Le thermomètre sans contact est plus fiable et une réduction des coûts de production devrait augmenter sur le marché.

Sur la base du point de mesure, le marché a été segmenté en oreille, front et multifonction. Le thermomètre infrarouge multifonction devrait détenir une part de marché majeure.

Sur la base de l’application, le marché a été segmenté en médical et vétérinaire. Un thermomètre infrarouge est plus applicable dans le secteur médical en raison de son utilisation accrue plus loin.

Le marché basé sur le canal de distribution est segmenté en pharmacie hospitalière, pharmacie de détail et magasins en ligne.

Analyse régionale

Le marché a été segmenté par région en Amériques, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique. Le marché des thermomètres infrarouges dans les Amériques a ensuite été ramifié en Amérique du Nord et en Amérique latine, le marché nord-américain étant divisé entre les États-Unis et le Canada. Selon l’Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA), 2020, 24538 thermomètres ont été distribués à New York par le gouvernement fédéral. Le marché européen des thermomètres infrarouges a été classé comme Europe de l’Ouest et Europe de l’Est. Le marché de l’Europe occidentale a également été divisé en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne et dans le reste de l’Europe occidentale. Le marché mondial des thermomètres infrarouges en Asie-Pacifique a été segmenté en Chine, en Inde, au Japon, en Corée du Sud et dans le reste de l’Asie-Pacifique. Le marché des thermomètres infrarouges au Moyen-Orient et en Afrique a été divisé en moyen et en Afrique.

Acteurs clés

Certains des principaux acteurs du marché mondial des thermomètres infrarouges sont Braun GmbH (Allemagne), Thermomedics Inc., Microlife Corporation (Taïwan), PAUL HARTMANN AG (Allemagne), BPL Medical Technologies (Inde), Contec Medical Systems Co., Ltd (Chine), Exergen (États-Unis), Mediaid Inc. (États-Unis), Greatfarm, iSnow Med (Hong Kong).

