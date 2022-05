Taille du marché des équipements de lyophilisation, part, croissance, données les plus récentes de l’industrie, tendances futures et prévisions 2027

Faits saillants du marché

Le marché mondial des équipements de lyophilisation devrait enregistrer un TCAC de 11,82% au cours de la période de prévision, avec une valeur de marché de 3 831,91 millions USD d’ici 2027.

La technique de lyophilisation est couramment utilisée pour stabiliser les substances dégradables, y compris les micro-organismes, les produits pharmaceutiques et les substances biologiques. Il présente plusieurs avantages par rapport aux méthodes conventionnelles et aide à stabiliser les produits délicats et sensibles à la chaleur sans endommager sa structure physique et ses propriétés chimiques. Les facteurs qui stimulent la croissance du marché sont l’expansion rapide des industries pharmaceutique et biopharmaceutique, la sensibilisation et les progrès technologiques dans la technologie de lyophilisation et l’adoption croissante de l’équipement de lyophilisation dans l’industrie de la transformation des aliments. Cependant, l’utilisation croissante de techniques de séchage alternatives dans l’industrie pharmaceutique et biotechnologique et la préférence croissante des sociétés pharmaceutiques pour le marché des équipements de lyophilisation remis à neuf entravent la croissance du marché.

Obtenir un exemple de rapport : https://www.marketresearchfuture.com/reports/freeze-drying-equipment-market-7848

Analyse régionale

Le marché mondial des équipements de lyophilisation, basé sur la région, a été divisé en Amériques, En Europe, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient et en Afrique. Les Amériques détiendront probablement la plus grande part du marché mondial des équipements de lyophilisation au cours de la période d’évaluation. La présence d’acteurs majeurs du marché a développé l’industrie de la transformation des aliments, et des dépenses élevées dans des projets de recherche et développement soutiennent la croissance du marché des Amériques. En outre, selon le rapport publié par Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, en 2017, les sociétés biopharmaceutiques basées aux États-Unis ont investi environ 97 milliards de dollars en R & D aux États-Unis plus que toute autre industrie en Amérique, ce qui devrait fournir des conditions favorables à la croissance du marché des équipements de lyophilisation. L’Europe a enregistré une croissance substantielle du marché en raison de l’augmentation des activités de recherche en sciences de la vie dans les pays européens développés, ce qui devrait stimuler la demande d’équipements de services de lyophilisation au cours de la période de prévision. Selon le Centre international de recherche sur le cancer, en 2018, il y avait 42 29 662 cas de cancer en Europe. On estime que l’Asie-Pacifique est le marché régional à la croissance la plus rapide en raison de la croissance de l’industrie alimentaire en raison de l’augmentation des dépenses alimentaires et de l’augmentation des activités de recherche et développement dans les soins de santé et les sciences de la vie dans des pays comme la Chine, l’Inde et le Japon. Le marché des équipements de lyophilisation au Moyen-Orient et en Afrique devrait connaître une croissance progressive. La croissance de ce marché est attribuée à la sensibilisation croissante aux équipements de lyophilisation et à l’industrialisation en cours dans des pays tels que le Qatar, les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite.

Analyse sectorielle

Le marché mondial des équipements de lyophilisation a été segmenté par produit, type et application.

Le marché, basé sur le produit, a été divisé en lyophilisateurs de paillasse et lyophilisateurs mobiles. Sur la base du type, le marché mondial des équipements de lyophilisation a été divisé en lyophilisateurs industriels, de laboratoire et à usage général. Le marché mondial des équipements de lyophilisation basé sur l’application a été divisé en biotechnologie, produits pharmaceutiques, transformation des aliments, procédures chirurgicales et autres.

Acteurs clés

MRFR reconnaît les entreprises suivantes comme les principaux acteurs du marché mondial des équipements de lyophilisation – Azbil Telstar, S.L.U. (Espagne), Hosokawa Micron B.V. (Pays-Bas), Millrock Technology, Inc. (États-Unis), SP Scientific (États-Unis), Tofflon (Chine), ZIRBUS Technology GmbH (Allemagne), Industria Macchine Automatiche S.P.A. (Italie), Martin Christ Gefriertrocknungsanlagen GmbH (Allemagne), OPTIMA Packaging Group GmbH (Allemagne), Cuddon Freeze Dry (Nouvelle-Zélande), GEA Group Aktiengesellschaft (Allemagne), Labconco (États-Unis), LTE Scientific Ltd (Royaume-Uni), MechaTech Systems Ltd (Royaume-Uni) et autres.

Accéder aux détails du rapport @ https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/7848

À propos de Market Research Future :

Chez Market Research Future (MRFR), nous permettons à nos clients de démêler la complexité de diverses industries grâce à notre rapport de recherche cuit (CRR), nos rapports de recherche à moitié cuits (HCRR) et nos services de conseil. L’équipe MRFR a pour objectif suprême de fournir des services d’études de marché et de renseignement de qualité optimale à nos clients.

Obtenez plus de rapports connexes:

Marché des soins de santé pour femmes

Marché de la publicité pharmaceutique Big Data

Marché des produits à base de lavement

Marché de la dermabrasion

Marché de la thérapie biologique du cancer

Contactez-nous:

Market Research Future (qui fait partie de Wantstats Research and Media Private Limited),

99, rue Hudson, 5e étage,

New York, État de New York 10013

États-Unis d’Amérique

+1 628 258 0071

Courriel : sales@marketresearchfuture.com