Taille du marché des ventilateurs médicaux, segmentation par type, nouvelles clés et profils des principales entreprises – Globus Medical, Inc. (États-Unis), Depuy Synthes Inc. (Johnson & Johnson) (États-Unis), Smith & Nephew plc. (Royaume-Uni), NuVasive, Inc. (États-Unis)

Aperçu du marché des ventilateurs médicaux

La demande de dispositifs médicaux prolongeant la durée de vie augmente considérablement, ce qui a également permis de poursuivre le développement des ventilateurs médicaux. Les rapports de marché associés à l’industrie des dispositifs médicaux ont été mis à disposition par Market Research Future qui crée des rapports sur d’autres secteurs verticaux de l’industrie qui décrivent les scénarios de marché actuels. Le marché devrait se développer à un TCAC de 7,9% au cours de la prochaine période de prévision.

Le développement d’installations médicalement avancées à l’échelle mondiale a également entraîné une hausse significative de la demande de ventilateurs médicaux . L’existence d’acteurs importants sur le marché modifie également la gamme de produits disponibles pour les utilisateurs finaux. L’escalade de l’incidence des maladies chroniques devrait améliorer la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Analyse régionale du marché des ventilateurs médicaux

La région amériques est le principal marché pour les ventilateurs médicaux en raison d’une augmentation des maladies liées au mode de vie entraînant des maladies pulmonaires obstructives chroniques, de l’asthme, de la bronchite et d’autres troubles. En outre, l’augmentation des procédures chirurgicales, un nombre croissant de patients gravement malades, ainsi que l’existence d’un grand nombre de fabricants de dispositifs médicaux aux États-Unis améliorent le développement du marché. En outre, la dépendance au tabac contribue également au développement de ce marché. La région européenne est le prochain marché principal dont l’expansion est attribuée à la prévalence croissante des maladies respiratoires chroniques et à la demande subséquente de ventilateurs mécaniques. Le développement de l’infrastructure de soins de santé, l’accessibilité aux fonds du gouvernement et la demande de dispositifs de soins intensifs contribueront également à la croissance de ce marché dans la région européenne.

La région Asie-Pacifique affiche le plus haut niveau de croissance sur ce marché en raison de la fréquence des maladies cardiaques chroniques et respiratoires et de l’augmentation de la pollution de l’environnement qui a créé un grand bassin de patients pour stimuler l’expansion de ce marché. De plus, la demande d’administration au point de service, l’augmentation des interventions chirurgicales et la demande de ventilateurs non invasifs stimulent ce marché en Asie-Pacifique. Le marché affiche une croissance stable mais croissante dans les régions du Moyen-Orient et de l’Afrique en raison de l’apparition de l’obésité, des maladies cardiaques et d’autres maladies chroniques, et du nombre croissant d’interventions chirurgicales effectuées dans les hôpitaux.

Segmentation du marché des ventilateurs médicaux

Le marché des ventilateurs médicaux a été segmenté en fonction des types de ventilateurs, des applications et des régions. La segmentation des types de ventilateurs comprend les ventilateurs invasifs, les ventilateurs non invasifs et les ventilateurs mécaniques portatifs. Les ventilateurs non invasifs sont en outre segmentés en ventilateurs à cycle de pression, à cycle de volume, à cycle de débit et à cycle temporel. Les ventilateurs mécaniques sont en outre divisés en ventilateurs à pression négative et à pression positive. Sur la base des applications, le marché est segmenté en soins néonatals, soins intensifs, soins d’urgence et autres. Les régions examinées sur le marché sont l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Afrique, l’Europe et le Moyen-Orient.

Acteurs du marché des ventilateurs médicaux

Globus Medical, Inc. (États-Unis)

Depuy Synthes Inc. (Johnson & Johnson) (États-Unis)

Smith & Nephew plc. (Royaume-Uni)

NuVasive, Inc. (États-Unis)

Stryker Corporation (États-Unis)

Integra LifeSciences Holdings Corporation (États-Unis)

Zimmer Biomet Holdings, Inc. (États-Unis)

Medtronic, plc (Irlande)

Wright Medical Group N.V. (Pays-Bas)

The Orthopedic Implant Company (États-Unis)

Aesculap Implant Systems (États-Unis)

Conmed Corporation (États-Unis)

BioTek Instruments, Inc. (États-Unis)

Arthrocare Corporation (États-Unis)

entre autres sont quelques entreprises clés dans le domaine mondial des ventilateurs médicaux qui sont répertoriées par MRFR pour des études de marché.

