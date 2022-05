La vision par ordinateur sur le marché des soins de santé se concentre sur les principaux acteurs, les moteurs, la taille, la part, la croissance et les opportunités d’ici 2027

Faits saillants du marché

Selon l’analyse MRFR, le marché mondial de la vision par ordinateur dans les soins de santé devrait enregistrer un TCAC de 47,3% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et représentait 276,54 millions USD en 2019.

La vision par ordinateur est utilisée dans le diagnostic de diverses maladies et chirurgies. La vision par ordinateur fonctionne à l’aide d’algorithmes pour le traitement des images dans le but de faire des diagnostics plus rapides et plus précis.

La croissance du marché mondial de la vision par ordinateur dans les soins de santé est déterminée par de nombreux facteurs tels que l’augmentation des initiatives gouvernementales visant à accroître l’adoption des technologies basées sur l’IA, augmentant la demande de systèmes de vision par ordinateur dans le secteur de la santé, les mégadonnées dans les soins de santé et l’utilisation de la vision par ordinateur en médecine de précision.

Cependant, le manque de sensibilisation et de connaissances techniques est susceptible d’entraver la croissance de la vision par ordinateur mondiale sur le marché des soins de santé au cours de la période de prévision.

Obtenir un exemple de rapport : https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/10313

Segmentation

Le marché mondial de la vision par ordinateur dans les soins de santé a été segmenté en fonction du produit et du service, de l’application et de l’utilisateur final.

Le marché basé sur le produit et le service a été divisé en matériel, logiciel et services. Le matériel est en outre segmenté en processeurs, périphériques de mémoire et réseaux. Les logiciels sont en outre sous-segmentés en cloud et sur site. Le marché basé sur l’application est segmenté en imagerie médicale et diagnostic, chirurgies, autres applications

Le segment d’utilisateur final du marché se compose de prestataires de soins de santé, de centres de diagnostic et d’autres utilisateurs finaux.

Analyse régionale

Le marché a été divisé, par région, en Amériques, en Europe, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient et en Afrique.

Les Amériques ont été segmentées en Amérique du Nord et en Amérique latine, le marché nord-américain étant divisé entre les États-Unis et le Canada. Les Amériques devraient détenir la plus grande part de marché en raison du nombre croissant de patients atteints de troubles cardiovasculaires, de l’augmentation des applications de la vision par ordinateur et de la présence croissante des principaux acteurs du marché.

Le marché européen de la vision par ordinateur dans les soins de santé a été classé comme Europe de l’Ouest et Europe de l’Est. Le marché de l’Europe occidentale a également été classé comme l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne et le reste de l’Europe occidentale. Le marché de la vision par ordinateur dans les soins de santé en Asie-Pacifique a été segmenté en Japon, en Chine, en Inde, en Corée du Sud, en Australie et dans le reste de l’Asie-Pacifique. En raison de l’augmentation de la population gériatrique et des développements stratégiques des principaux acteurs, la demande de vision par ordinateur dans les soins de santé augmente dans cette région. Le marché de la vision par ordinateur dans les soins de santé au Moyen-Orient et en Afrique a été divisé en Moyen-Orient et en Afrique.

Vision par ordinateur dans les acteurs du marché de la santé

Microsoft (États-Unis),

NVIDIA (ÉTATS-UNIS),

Intel (États-Unis),

Xilinx (États-Unis),

IBM (États-Unis),

Google (une filiale d’Alphabet, Inc.) (États-Unis),

Basler AG (Allemagne),

Arterys, Inc. (États-Unis),

AiCure (États-Unis),

iCAD, Inc. (États-Unis)

entre autres sont quelques-unes des meilleures entreprises de vision par ordinateur dans le monde de la vision par ordinateur dans les soins de santé qui sont répertoriées par MRFR pour les études de marché.

Accéder aux détails du rapport @ https://www.marketresearchfuture.com/reports/computer-vision-healthcare-market-10313

À propos de Market Research Future :

Chez Market Research Future (MRFR), nous permettons à nos clients de démêler la complexité de diverses industries grâce à notre rapport de recherche cuit (CRR), nos rapports de recherche à moitié cuits (HCRR) et nos services de conseil. L’équipe MRFR a pour objectif suprême de fournir des services d’études de marché et de renseignement de qualité optimale à nos clients.

Obtenez plus de rapports connexes:

Marché des animaux transgéniques

Marché des dispositifs avancés de surveillance de l’anesthésie

Marché du cancer de la tête et du cou

Marché des services de découverte de médicaments

Marché des tests de la fonction rénale

Contactez-nous:

Market Research Future (qui fait partie de Wantstats Research and Media Private Limited),

99, rue Hudson, 5e étage,

New York, État de New York 10013

États-Unis d’Amérique

+1 628 258 0071

Courriel : sales@marketresearchfuture.com