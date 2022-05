Tendances du marché des systèmes de surveillance hémodynamique, prévisions de revenus et opportunités intéressantes de 2020 à 2027

Faits saillants du marché

Le marché mondial des systèmes de surveillance hémodynamique devrait enregistrer un TCAC de 6,48% au cours de la période de prévision et atteindre 2 024,43 millions USD d’ici 2027.

Le développement de produits mini-invasifs ou non invasifs technologiquement avancés pour le système de surveillance hémodynamique a augmenté ses ventes dans les établissements de soins à domicile et les cliniques. Les systèmes de surveillance mini-invasifs aident à suivre le volume des AVC et offrent des informations dynamiques sur la réactivité des fluides. Certains systèmes fournissent l’évaluation des variables de précharge volumétrique, tandis que d’autres mettent en évidence le volume continu de saturation veineuse centrale avec des cathéters propriétaires. Ces variables des systèmes mini-invasifs, ainsi que le débit cardiaque, offrent une surveillance hémodynamique améliorée.

La prévalence croissante des troubles cardiovasculaires et du diabète, la demande croissante de systèmes de surveillance à domicile et non invasifs et les progrès technologiques devraient stimuler la croissance du marché mondial des systèmes de surveillance hémodynamique . En septembre 2019, Baxter International Inc. a conclu un accord définitif en vue d’acquérir Cheetah Medical, l’un des principaux fournisseurs de technologies de surveillance hémodynamique non invasive. L’accord démontre l’engagement continu de Baxter à améliorer les résultats cliniques grâce à une technologie de surveillance des patients établie pour informer et guider les cliniciens sur divers traitements. De même, en décembre 2018, Edwards Lifesciences Corporation a annoncé que la plate-forme de surveillance hémodynamique avancée HemoSphere avait reçu l’autorisation de la FDA américaine pour la suite de solutions intelligentes d’aide à la décision Acumen.

Analyse sectorielle

Le marché mondial des systèmes de surveillance hémodynamique a été divisé en fonction du type, du produit et de l’utilisateur final.

types de surveillance hémodynamique, a été séparé en systèmes de surveillance hémodynamique invasifs, mini-invasifs et non invasifs.

Sur la base du produit, le marché mondial des systèmes de surveillance hémodynamique est segmenté en systèmes de surveillance hémodynamique et jetables.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est divisé en hôpitaux et cliniques, centres de soins ambulatoires et autres.

Analyse régionale

Le marché mondial des systèmes de surveillance hémodynamique, basé sur la région, a été divisé en Amériques, En Europe, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient et en Afrique. Les Amériques sont susceptibles de détenir la plus grande part du marché mondial des systèmes de surveillance hémodynamique pendant la forte prévalence des maladies cardiovasculaires et du diabète, le lancement de produits et l’acquisition dans cette région. Le marché européen devrait enregistrer une croissance substantielle du marché en raison des stratégies de croissance organique des entreprises et d’une industrie médicale bien développée dans la région. L’Asie-Pacifique est susceptible de détenir la troisième plus grande part du marché mondial des systèmes de surveillance hémodynamique. Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique devrait connaître une croissance progressive en raison de la prévalence croissante des troubles cardiaques et du diabète, de l’augmentation du nombre de cas gériatriques gravement malades, des progrès technologiques, du financement par des acteurs privés et des organismes gouvernementaux, de la demande croissante de systèmes de surveillance à domicile et non invasifs et du nombre croissant de personnes souffrant d’hypertension.

Acteurs du marché des systèmes de surveillance hémodynamique

Edwards Lifesciences Corporation,

Getinge AB,

Baxter International Inc.,

Drägerwerk AG & Co. KGaA,

Groupe LiDCO,

Osypka Medical GmbH,

Deltex Médical,

Soins médicaux en soins intensifs,

CNSYSTEMS MEDIZINTECHNIK GMBH,

NI Médical.

entre autres sont quelques entreprises clés dans les systèmes mondiaux de surveillance hémodynamique qui sont répertoriés par MRFR pour les études de marché.

