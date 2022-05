Taille et part du marché des oxymètres de pouls intelligents, croissance, analyse, rapport de recherche de prédiction et prévisions jusqu’en 2020-2027

Faits saillants du marché

Selon l’analyse MRFR, le marché mondial des oxymètres de pouls intelligents devrait enregistrer un TCAC d’environ 7,8% de 2021 à 2027 et détenir une valeur d’environ 1 849,0 millions USD d’ici 2027.

La population gériatrique en plein essor et l’augmentation de la prévalence des maladies cardiovasculaires et respiratoires stimulent la croissance du marché des oxymètres de pouls intelligents. La prise de conscience croissante des maladies chroniques et l’augmentation de la demande de dispositifs médicaux intelligents pour les établissements de soins à domicile stimulent davantage la croissance du marché. L’OMS a estimé que la population mondiale âgée de plus de 60 ans doublerait presque, passant de 12 % à 22 % d’ici 2050. En outre, les maladies cardiovasculaires sont la cause majo de décès dans le monde, prenant environ 17,9 millions de vies chaque année. Cette augmentation de la population gériatrique et des maladies cardiovasculaires finira par stimuler la demande d’oxymètres intelligents.

De nombreux acteurs du marché dominent le marché mondial des oxymètres de pouls intelligents. Les principaux acteurs sont impliqués dans des accords stratégiques, des lancements de produits et des coentreprises pour maintenir leurs positions sur le marché. Par exemple, en février 2021, Masimo Corporation (États-Unis) a lancé l’application compagnon iSpO2 pour Android. Ce lancement renforce encore son offre de produits.

Obtenir un exemple de rapport : https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/10645

Segmentation

Le marché mondial des oxymètres de pouls intelligents a été segmenté en type de produit et en utilisateur final.

Par type de produit, le marché a été séparé en oxymètre de pouls à doigt, oxymètres de pouls portatifs, oxymètres de pouls au poignet et oxymètres de pouls pédiatriques. Le segment des oxymètres de pouls à doigts détenait une part importante du marché en 2020 en raison de la grande popularité de ces appareils.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial des oxymètres de pouls avancés smartpulse a été classé comme hôpitaux et cliniques, centres de chirurgie ambulatoire et établissements de soins à domicile. L’utilisateur final des hôpitaux et des cliniques a été estimé comme le segment le plus important en 2020.

Analyse régionale

Par région, l’Amérique du Nord devrait dominer le marché mondial des oxymètres de pouls intelligents, en raison du système de santé bien établi, du taux d’adoption élevé des dispositifs médicaux intelligents et de la présence d’un grand nombre d’entreprises de dispositifs médicaux. En outre, la forte prévalence des maladies cardiovasculaires et respiratoires stimule également la croissance du marché.

D’autre part, le marché européen des oxymètres de pouls intelligents est stimulé par l’augmentation des dépenses de R&D des entreprises de dispositifs médicaux, l’augmentation des investissements dans le secteur de la R&D et la présence d’acteurs clés du marché.

L’Asie-Pacifique devrait être le marché régional à la croissance la plus rapide au cours de la période d’évaluation en raison de l’amélioration rapide des infrastructures de soins de santé, de la demande croissante de dispositifs médicaux intelligents, de la sensibilisation croissante aux oxymètres et du développement rapide du secteur des dispositifs médicaux dans la région.

En outre, la croissance du marché dans le reste du monde est attribuée à l’augmentation des dépenses par habitant de la population dans le secteur de la santé et à la présence croissante d’entreprises clés de dispositifs médicaux dans la région.

Acteurs du marché des oxymètres de pouls intelligents

GE Healthcare (États-Unis),

Koninklijke Philips N.V. (Pays-Bas),

Masimo Corporation (États-Unis),

Nihon Kohden Corporation (Japon),

Nonnin Medical (États-Unis),

Smiths Medical (États-Unis),

Contec Medical Systems Co.,

(Chine),

Shenzhen Creative Industry Co., Ltd. (Chine),

Beurer GmbH (Allemagne).

entre autres sont quelques entreprises clés dans les oxymètres de pouls intelligents mondiaux qui sont répertoriés par MRFR pour les études de marché.

Accéder aux détails du rapport @ https://www.marketresearchfuture.com/reports/smart-pulse-oximeters-market-10645

À propos de Market Research Future :

Chez Market Research Future (MRFR), nous permettons à nos clients de démêler la complexité de diverses industries grâce à notre rapport de recherche cuit (CRR), nos rapports de recherche à moitié cuits (HCRR) et nos services de conseil. L’équipe MRFR a pour objectif suprême de fournir des services d’études de marché et de renseignement de qualité optimale à nos clients.

Obtenez plus de rapports connexes:

Marché des appareils de soins respiratoires

Marché des soins bucco-dentaires

Marché de la gestion des déchets pharmaceutiques

Marché du traitement du neuroblastome

Marché des produits biologiques pour le soin des plaies

Contactez-nous:

Market Research Future (qui fait partie de Wantstats Research and Media Private Limited),

99, rue Hudson, 5e étage,

New York, État de New York 10013

États-Unis d’Amérique

+1 628 258 0071

Courriel : sales@marketresearchfuture.com