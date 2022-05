Rapport sur le marché des pare-brise automobiles – Monde entier | Taille de l’industrie 2022, part, facteurs de croissance, principales entreprises, perspectives régionales, segmentation et prévisions jusqu’en 2030

Faits saillants du marché

Les pare-brise des automobiles sont utilisés pour protéger les passagers de la poussière, du vent et d’autres particules. L’industrie automobile en pleine croissance a été témoin d’une augmentation de la demande d’automobiles. Ceci, à son tour, est supposé soutenir la hausse du marché sur le marché du pare-brise automobile. Market Research Future (MRFR) a analysé le marché du pare-brise automobile sur le front mondial dans ce rapport. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 7,4 % au cours de la période de prévision.

Segmentation du marché :

Sur la base de la position, le marché du pare-brise automobile a été divisé en avant et arrière. Le segment avant a dominé le marché en 2016. Il devrait connaître une croissance substantielle au cours des prochaines années.

Sur la base du type de verre, le marché des pare-brise automobiles est divisé en trempé et feuilleté. Parmi ceux-ci, le segment tempéré devrait afficher un taux de croissance plus élevé au cours des prochaines années en raison de l’augmentation de la demande. Le segment détenait une plus grande part du marché en 2016. Le verre trempé devrait représenter une demande plus élevée car il est considéré comme plus sûr que tout autre matériau de l’industrie.

Par type de véhicule, le marché des pare-brise automobiles a été segmenté en véhicules utilitaires légers, véhicules utilitaires lourds et voitures particulières. Parmi ceux-ci, le segment des voitures particulières devrait détenir une plus grande part de part de marché, suivi de près par le segment des véhicules utilitaires légers.

Sur la base du marché final, le marché des pare-brise automobiles a été divisé en OEM et marché secondaire. Le segment OEM devrait mener l’expansion du marché des pare-brise automobiles dans les années à venir.

Analyse régionale :

Sur la base de la région, le marché mondial des pare-brise automobiles a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe et dans le reste du monde (RoW). L’Asie-Pacifique, à l’heure actuelle, domine le marché et devrait se développer rapidement. rythme dans un avenir prévisible. La hausse du revenu disponible a entraîné une augmentation de la demande d’automobiles. Il est sur le point de stimuler la croissance du marché des pare-brise automobiles dans un avenir proche. Le marché du pare-brise automobile en Europe est également sur le point d’atteindre une valorisation considérable en raison de la présence d’une industrie automobile développée dans la région.

Tableau de bord compétitif :

Asahi Glass (Japon), Xinyi Glass (Chine), Saint-Gobain (France), Fuyao Glass Industry (Chine), Vitro (Mexique), Sisecam Group (Turquie), Dura Automotive (États-Unis), Magna International (Canada), PPG Industries (États-Unis), Guardian Industries (États-Unis) et Shenzhen Benson Automobile (Chine) sont quelques-uns des principaux acteurs du marché des pare-brise automobiles. Ces acteurs devraient investir dans leurs gammes de produits pour garder une longueur d’avance. En outre, les investissements dans l’expansion de leur empreinte mondiale devraient stimuler la solide concurrence existante entre les acteurs du marché mondial. L’analyse des parts de marché incluse dans le rapport suggère l’entrée de nouveaux acteurs. En outre, certaines des stratégies de croissance courantes qui devraient être employées par ces acteurs dans les années à venir sont les fusions et acquisitions,

Nouvelles de l’industrie :

En novembre 2019, Auto Glass Week™ a annoncé son lieu et ses dates pour 2020. Il se tiendra au Orange County Convention Center à Orlando du 22 au 24 septembre.

En août 2019, Safelite, une entreprise de verre automobile, a annoncé l’acquisition de TruRoad, une autre entreprise de verre automobile, dans le cadre de son plan d’expansion.

