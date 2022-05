Internet des objets sur le marché des soins de santé Demande et perspectives de l’industrie des soins de santé par les acteurs – Koninklijke Philips N.V. (Pays-Bas), Medtronic (États-Unis), Honeywell Life Care Solutions (États-Unis), GE Healthcare (États-Unis)

Faits saillants du marché

Selon l’analyse MRFR, l’Internet mondial des objets (IoT) sur le marché des soins de santé devrait enregistrer un TCAC d’environ 25,5% de 2021 à 2027 et détenir une valeur d’environ 320 milliards USD d’ici 2027.

L’IoT mondial sur le marché des soins de santé est motivé par plusieurs facteurs, tels que l’adoption croissante de dispositifs portables pour mesurer régulièrement les signes vitaux, la sensibilisation croissante de la population jeune à la santé mentale et physique, la croissance du secteur de la télémédecine et la demande croissante de systèmes de surveillance à distance. En outre, l’émergence de systèmes de surveillance implantables, de capteurs ingérables et de lentilles de contact intelligentes connectées crée également de nouvelles opportunités pour le marché. Ces systèmes de surveillance et de suivi analysent les signes vitaux et informent le patient de la prochaine dose de médicament. De plus, l’introduction d’hôpitaux intelligents à travers le monde génère des possibilités pour le déploiement d’appareils basés sur l’IoT. Cela permettra au personnel médical d’accélérer le traitement des données des patients, une meilleure gestion des médicaments et des médicaments, ainsi qu’une mobilité et une vigilance accrues des employés de l’hôpital, entre autres.

Les acteurs de l’industrie sont impliqués dans différentes approches commerciales telles que la collaboration avec des organisations gouvernementales et privées, le partenariat avec des fournisseurs de technologie, la participation à des campagnes de marketing et à des événements pour établir sa présence sur le marché mondial de l’IOT sur le marché des soins de santé. En outre, les principaux acteurs sont impliqués dans la promotion de produits, les traités stratégiques et les coentreprises pour renforcer leurs positions sur le marché. Par exemple, en avril 2019, le National Association of Software and Services Companies Centre of Excellence-Internet of Things (NASSCOM CoE-IoT) s’est associé à GE Healthcare (États-Unis) pour améliorer l’écosystème des start-ups de technologies de la santé en Inde. De plus, en avril 2019, Device Authority (US), un fournisseur de gestion des identités et des accès IoT, a annoncé un partenariat stratégique avec Wipro pour offrir un accès et une sécurité d’identité de nouvelle génération pour l’Internet des objets médicaux (IoMT).

Ce partenariat augmentera le déploiement de solutions basées sur l’IoT dans les hôpitaux et les centres de recherche pour un traitement pratique.

Segmentation

Le marché mondial de l’IoT dans les soins de santé a été segmenté en composants, applications, technologies de connectivité et utilisation finale. Par composant, le marché a été séparé en dispositifs médicaux, systèmes et logiciels, et services. Les dispositifs médicaux sont en outre segmentés en dispositifs médicaux externes portables, dispositifs médicaux implantés et dispositifs médicaux stationnaires. En outre, les systèmes et les logiciels sont classés en gestion à distance des périphériques, gestion de la bande passante réseau, analyse des données, sécurité des applications et sécurité du réseau. Les services sont classés en services de support et de maintenance, de conseil et d’intégration de systèmes. Le segment des dispositifs médicaux devrait détenir une part considérable du marché en 2021. L’augmentation de l’utilisation de la RFID, des capteurs et d’autres technologies à distance pour le diagnostic et la surveillance augmentera la croissance du marché au cours de la période évaluée.

Sur la base de l’application, l’IoT mondial sur le marché des soins de santé a été classé comme la surveillance des patients hospitalisés, la gestion des médicaments, la télémédecine, les opérations cliniques et la gestion des flux de travail, et l’imagerie connectée. La télémédecine détenait la plus grande part du segment en 2020, en raison de la demande croissante de surveillance à distance des signes vitaux des patients et d’offre de consultations médicales virtuelles aux personnes qui ont besoin d’une assistance urgente.

Par technologie de connexion, l’IoT mondial sur le marché des soins de santé a été classé comme Wi-Fi, Bluetooth basse énergie, ZigBee, communication en champ proche, cellulaire et satellite. La technologie cellulaire détenait la plus grande part du segment en 2020, en raison de l’adoption croissante des smartphones, de l’intégration croissante des applications de soins de santé et de la croissance des pratiques de consultation en santé en ligne.

Sur la base de l’utilisation finale, l’IoT sur le marché des soins de santé est classé en organismes de recherche clinique, hôpitaux et cliniques, laboratoires de recherche et de diagnostic, etc. Les hôpitaux et les cliniques détenaient la plus grande part de marché en 2020 en raison de la numérisation des hôpitaux et du développement d’hôpitaux intelligents pour un traitement avancé.

Analyse régionale

L’Amérique du Nord devrait dominer l’IoT sur le marché des soins de santé en 2021, en raison de la présence d’un grand nombre d’acteurs du marché, d’une meilleure infrastructure de développement de solutions, d’installations de fabrication de haut niveau et de professionnels hautement qualifiés. En outre, les principaux acteurs sont fortement impliqués dans l’innovation de nouveaux produits et continuent de mettre à niveau le matériel et les logiciels existants pour offrir une expérience client enrichie. En outre, les concurrents sont impliqués dans des activités de R & D pour intégrer des solutions IoT basées sur la santé avec des smartphones et d’autres gadgets intelligents à usage résidentiel et commercial. En outre, les principaux acteurs se concentrent sur diverses stratégies commerciales telles que le lancement de produits, les collaborations, les partenariats et les investissements élevés en R & D pour gagner des parts de marché dans la région.

L’Europe occupait la deuxième plus grande position sur le marché de l’IoT dans le secteur de la santé en 2020. Cela est attribué à l’avancement de la culture hospitalière du diagnostic et du traitement traditionnels aux solutions de soins de santé intelligentes assistées par la technologie. L’hôpital et les cliniques déploient de nouvelles technologies telles que les dossiers de santé électroniques, les solutions de laboratoire et de pharmacie et les solutions polyvalentes équipées de la technologie IoT pour une meilleure gestion des patients et des stocks. Ces facteurs stimulent l’IoT sur le marché des soins de santé en Europe et devraient augmenter à un rythme rapide au cours de la période évaluée.

L’Asie-Pacifique devrait être le marché régional à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de la numérisation des infrastructures de soins de santé, du nombre croissant d’investisseurs et de la sensibilisation croissante à la condition physique chez les jeunes et les travailleurs. En outre, la disponibilité d’ingénieurs et d’experts techniques hautement qualifiés devrait soutenir le développement de nouvelles solutions IoT de soins de santé qui augmenteront encore la croissance du marché dans un proche avenir.

En outre, la croissance du marché dans le reste du monde est attribuée à l’adoption croissante de solutions de soins de santé avancées, à l’installation de la dernière bande réseau pour une meilleure connectivité et à l’augmentation des flux de trésorerie par les principaux acteurs pour dominer l’IoT sur le marché des soins de santé. Les autorités gouvernementales invitent des professionnels de la santé hautement qualifiés à améliorer leurs services de santé. De plus, les stratégies de développement telles que la collaboration, les essais cliniques et le développement de produits renforcent la croissance du marché. De telles initiatives alimentent la croissance du marché de l’IoT dans les soins de santé dans la région reste du monde.

