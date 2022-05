Marché de la chromatographie liquide à basse pression par principaux acteurs, régions, profil de l’entreprise, opportunités de croissance et défis d’ici 2027

Faits saillants du marché

Selon l’analyse MRFR, le marché mondial de la chromatographie liquide à basse pression devrait enregistrer un TCAC d’environ 3,6% de 2020 à 2027.

Le marché mondial de la chromatographie liquide à basse pression est stimulé par l’expansion des installations de recherche à travers le monde, l’augmentation du financement gouvernemental dans le secteur de la santé et l’augmentation de la population diagnostiquée avec des troubles héréditaires tels que la maladie de Parkinson, la drépanocytose et la maladie d’Alzheimer. En outre, la demande croissante de médicaments à base d’ADN, d’ARN et de protéines pour traiter les problèmes héréditaires a créé des opportunités pour les acteurs du marché. De plus, les systèmes de chromatographie liquide à basse pression séparent les protéines, les acides nucléiques et d’autres molécules petites et complexes impliquées dans plusieurs procédures biologiques. De plus, la chromatographie liquide à basse pression est également utilisée pour séparer deux solutés organiques polaires, dépister les médicaments dans le sport et séparer un large éventail d’anti-inflammatoires hypersensibles et non stéroïdiens. L’augmentation de l’adoption de telles méthodologies d’extraction biologique devrait augmenter le marché de la chromatographie liquide à basse pression.

Les fournisseurs de l’industrie sont impliqués dans l’amélioration technologique, le développement de produits, l’expansion du réseau de distribution, les relations publiques d’investissement et les fusions et acquisitions pour étendre leur empreinte mondiale. Les acteurs de l’industrie prévoient d’adopter des plans d’affaires tels que le développement de systèmes avancés de chromatographie liquide à basse pression pour fournir des résultats d’essai et d’extraction précis et efficaces. En outre, les acteurs du marché mondial visent à investir dans les pays en développement en raison de politiques gouvernementales favorables, des coûts de main-d’œuvre économiques et de la haute disponibilité des matières premières. Ces facteurs renforceront le développement du marché et propulseront la demande du marché au cours de la période projetée.

Segmentation

Le marché mondial de la chromatographie liquide à basse pression est segmenté en composants et en utilisateur final. Sur la base des composants, le marché a été séparé en instruments, consommables et services. Le segment des instruments détenait une part de marché considérable en 2020. La demande de chromatographie liquide à basse pression est le plus grand contributeur au marché mondial en raison de son engagement élevé dans les installations de recherche pour obtenir des vaccins contre la COVID-19 et d’autres traitements contre les infections microbiennes. En outre, l’innovation continue des médicaments et du traitement des maladies chroniques renforce la demande de produits de chromatographie liquide à basse pression.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial de la chromatographie liquide à basse pression a été classé en sociétés pharmaceutiques, sociétés de biotechnologie, laboratoires de recherche et institutions universitaires. Les sociétés pharmaceutiques détenaient une part considérable du marché en 2020, en raison de la forte demande de médicaments à travers le monde en raison de la propagation du coronavirus mortel et des maladies chroniques. En outre, l’augmentation des investissements publics et privés dans le développement de médicaments et l’augmentation du financement dans le secteur pharmaceutique pour transformer les installations de recherche et de production devraient stimuler le segment dans les délais prévus.

Analyse régionale

L’Amérique du Nord devrait dominer le marché de la chromatographie liquide à basse pression au cours de la période de prévision, en raison de la présence d’un grand nombre d’acteurs du marché, de l’augmentation des financements gouvernementaux, de l’expansion des installations de recherche, du vaste réseau de distribution et de l’utilisation croissante de la chromatographie dans le développement de médicaments. En outre, les principaux acteurs sont impliqués dans des approches commerciales telles que les collaborations, les fusions, les partenariats techniques, les alliances gouvernementales et un nombre croissant d’essais cliniques sont quelques-uns des facteurs qui propulsent la croissance du marché. L’Europe occupe la deuxième plus grande position sur le marché de la chromatographie liquide à basse pression en raison du développement, de la fabrication et de la commercialisation croissants de produits thérapeutiques, de l’établissement croissant de laboratoires d’analyse et de biotechnologie dans la région. De même, l’utilisation croissante du diagnostic moléculaire pour les enquêtes médico-légales stimule le marché européen de la chromatographie liquide à basse pression. Les acteurs de l’industrie fournissent des produits de haute qualité et un service après-vente supérieur pour obtenir un avantage sur les fournisseurs existants de l’industrie. Ces paramètres commerciaux devraient propulser le marché des équipements de chromatographie liquide à basse pression dans les délais prévus.

L’Asie-Pacifique devrait détenir la plus grande part de marché au cours de la période évaluée en raison de la transformation de l’infrastructure pharmaceutique, des investissements élevés dans la modernisation des laboratoires de recherche, de la demande croissante de médicaments génériques et avancés dans la région et de la sensibilisation accrue aux médicaments génétiques et moléculaires. En outre, la demande croissante d’appareils et d’équipements d’analyse environnementale et chimique stimule le marché de la chromatographie liquide à basse pression en Asie-Pacifique.

En outre, le développement du marché dans le reste du monde a gagné des parts de marché sur le marché de la chromatographie liquide à basse pression au cours des dernières années en raison de l’intérêt croissant des investisseurs pour les installations de recherche locales, des réglementations gouvernementales favorables, de la mise en place d’une infrastructure pharmaceutique techniquement avancée et de la croissance des activités de recherche sur l’extraction de composants moléculaires tels que les protéines, ARN, ADN et autres molécules complexes. Ces aspects sont susceptibles d’alimenter la croissance du marché au cours de la période évaluée.

Acteurs du marché de la chromatographie liquide à basse pression

Novasep (France),

LEWA GmbH (Allemagne),

GALAK Chromatography Technology Co.,

Ltd (Chine),

Biolinx Labsystems (Inde),

Laboratoires Bio-Rad,

(États-Unis)

entre autres sont quelques entreprises clés dans la chromatographie liquide à basse pression mondiale qui sont répertoriées par MRFR pour les études de marché.

