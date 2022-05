Taille du marché de la thérapie plasmatique et | prévisionnels Principaux acteurs clés – Novasep (France), LEWA GmbH (Allemagne), GALAK Chromatography Technology Co., Ltd (Chine), Biolinx Labsystems (Inde), Bio-Rad Laboratories, Inc. (États-Unis)

Faits saillants du marché

Selon l’analyse ABC, le marché mondial de la thérapie plasmatique devrait enregistrer un TCAC d’environ 13,8% de 2021 à 2030 et détenir une valeur d’environ 895,45 millions USD d’ici 2030.

Le marché mondial de la thérapie plasmatique est stimulé par plusieurs facteurs, tels que la prévalence croissante des troubles immunodéficients, des troubles auto-immuns, des troubles de la coagulation et l’acceptation croissante de la thérapie plasmatique en neurologie et dans d’autres indications thérapeutiques. L’augmentation de l’adoption de médicaments protéiques thérapeutiques dans la guérison d’un large éventail de symptômes cliniques. Cela devrait augmenter en tant que potentiel pour le marché au cours de la période de prévision. Les approbations dans le monde entier pour de nouvelles thérapies dérivées du plasma augmenteront la demande. Ainsi, les facteurs mentionnés ci-dessus devraient stimuler la croissance du marché mondial de la thérapie plasmatique dans un proche avenir. Les progrès technologiques dans le domaine et la sensibilisation croissante de la population à la maladie et à la disponibilité du traitement poussent le marché vers de nouveaux sommets.

La thérapie plasmatique a une large application, par exemple dans le traitement de la liste croissante de troubles mortels, débilitants et chroniques. Les thérapies sont utilisées dans le traitement de diverses maladies. Le traitement comprend des immunoglobulines utilisées pour traiter diverses maladies chez les personnes atteintes de maladies auto-immunes et de déficiences immunitaires. Les thérapies à base de facteur de coagulation sont utilisées pour les personnes atteintes d’hémophilie B et A ainsi que d’autres troubles liés au sang, et l’albumine est utilisée dans les contextes aigus pour le traitement des brûlures, des traumatismes, des chocs et autres. L’association thérapeutique des protéines plasmatiques est très utilisée dans les thérapies de remplacement pour guérir des conditions, telles que l’absence d’un facteur de coagulation dans l’hémostase. La carence peut être due à des troubles auto-immuns ou génétiques, et elle peut survenir comme une complication du cancer. Le facteur de coagulation fibrinogène est utilisé comme traitement de remplacement pour la diathèse hémorragique dans des maladies comme l’afibrinogénémie, la dysfibrinogénémie et l’hypofibrinogénémie.

Obtenir un exemple de rapport : https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/10733

Segmentation

Le marché mondial de la thérapie plasmatique a été segmenté en type, source et application. Par types, le marché a été séparé en PRP pur, PRP riche en leucocytes, fibrine pure riche en plaquettes et fibrine riche en leucocytes. Le segment du PRP pur représente la plus grande part des revenus du marché mondial en raison de la réduction ou de l’absence de risques liés à l’utilisation du PRP pur. En outre, sa capacité à améliorer le processus de guérison des tendons, des tissus et des os est un autre facteur clé propulsant la croissance du PRP pur sur le marché. Le segment des PRP riches en leucocytes devrait être le marché à la croissance la plus rapide dans un proche avenir. Ceci est attribué à la croissance du nombre de patients souffrant d’arthrose des hanches et du genou.

Sur la base de la source, le marché mondial de la thérapie plasmatique a été classé comme autologue et allogénique. Le segment autologue représente la plus grande part du marché. Laconnaissance de la thérapie plasmatique et son approbation en tant que remède possible pour la guérison des tissus et des os stimulent le développement du segment des sources autologues sur le marché.

Sur la base des applications, le marché est classé en orthopédie, dermatologie et lésions musculaires cardiaques, blessures dentaires et nerveuses. Le segment de la dermatologie devrait enregistrer la plus forte croissance avec un TCAC considérable au cours de la période de prévision. Ceci est attribué aunombre de patients atteints de cheveux et de peau, à la prise de conscience croissante de la beauté dans la population générale et à l’utilisation croissante du micro-aiguilletage à des fins cosmétiques, ce qui renforce la croissance du marché du segment.

Analyse régionale

L’Amérique du Nord détient la plus grande part de marché de la thérapie plasmatique en 2021, en raison de la disponibilité des principaux fabricants de produits de thérapie plasmatique riche en plaquettes, de la participation active d’instituts de recherche et universitaires pour mener des activités de recherche et de développement avancées, de la sensibilisation croissante aux avantages des thérapies à plasma riche en plaquettes (PRP) et de l’aide des autorités réglementaires et du gouvernement pour encourager l’utilisation du PRP pour des applications médicales. L’infrastructure de soins de santé bien développée dans la région, ainsi que la disponibilité de professionnels hautement qualifiés influencent la croissance du marché. La forte sensibilisation de la population fournit à son tour un grand nombre de donneurs de plasma alimentant davantage la croissance du marché.

L’Asie-Pacifique devrait être le marché à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de la grande population de la région ainsi que de l’émergence constante de maladies chroniques. Ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché dans la région. Le développement des établissements de santé et la participation active du gouvernement pour l’amélioration de la santé publique offrent d’énormes opportunités pour le marché. L’épidémie de COVID-19 a renforcé la sensibilisation à la thérapie plasmatique car elle a été utilisée comme traitement potentiel, et l’Inde a été l’un des pays précurseurs pour adapter la thérapie. Le nombre élevé de patients atteints de maladies dans la région est un contributeur clé à la croissance du marché régional. Une augmentation des investissements des principaux acteurs du marché dans la région stimule également le marché en Asie-Pacifique.

En outre, la croissance du marché dans le reste du monde est attribuée aux progrès technologiques de la thérapie plasmatique associés à la prévalence des maladies dans toute la région.

Acteurs du marché de la thérapie plasmatique

Novasep (France),

LEWA GmbH (Allemagne),

GALAK Chromatography Technology Co.,

Ltd (Chine),

Biolinx Labsystems (Inde),

Laboratoires Bio-Rad,

(États-Unis)

entre autres sont quelques entreprises clés dans la thérapie plasmatique mondiale qui sont répertoriées par MRFR pour les études de marché.

Accéder aux détails du rapport @ https://www.marketresearchfuture.com/reports/plasma-therapy-market-10733

À propos de Market Research Future :

Chez Market Research Future (MRFR), nous permettons à nos clients de démêler la complexité de diverses industries grâce à notre rapport de recherche cuit (CRR), nos rapports de recherche à moitié cuits (HCRR) et nos services de conseil. L’équipe MRFR a pour objectif suprême de fournir des services d’études de marché et de renseignement de qualité optimale à nos clients.

Obtenez plus de rapports connexes:

Marché du traitement des troubles de l’hyperpigmentation

Marché de l’analyse prédictive des soins de santé

Marché des logiciels d’imagerie médicale

Marché de la réparation des tissus mous

Marché de la thérapie cellulaire

Contactez-nous:

Market Research Future (qui fait partie de Wantstats Research and Media Private Limited),

99, rue Hudson, 5e étage,

New York, État de New York 10013

États-Unis d’Amérique

+1 628 258 0071

Courriel : sales@marketresearchfuture.com