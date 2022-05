Adoption croissante de technologies de pointe pour développer le marché de la gestion des identités blockchain

Rapport d’étude de marché Blockchain Identity Management – Prévisions jusqu’en 2023

Faits saillants du marché

La gestion de l’identité Blockchain s’appuie sur un processus de vérification et d’identification basé sur la blockchain. La technologie gagne en popularité et est observée pour pénétrer dans différents domaines de l’industrie. Selon la suggestion offerte par Market Research Future, le marché mondial de la gestion des identités blockchain devrait enregistrer un TCAC de 85% au cours de la période de prévision 2018 à 2023. Le marché est présumé dépasser une valorisation de 1900 millions USD à la fin de la période d’évaluation.

Dans ce type de gestion, les données de l’utilisateur sont enregistrées dans le téléphone de l’utilisateur plutôt que dans une base de données centrale. Il protège la vie privée, qui est censée guider le modèle de croissance du marché de la gestion de l’identité blockchain dans les années à venir. Le processus offre une précision du plus haut degré. Il devrait diriger l’expansion du marché de la gestion des identités blockchain au cours de la période d’évaluation. Dans l’industrie BFSI, le processus a trouvé une application dans la simplification du protocole KYC. Il aide à la centralisation des données, ce qui encourage leur application dans différents domaines. Ceci, à son tour, devrait catapulter le marché de la gestion des identités blockchain sur une trajectoire ascendante. D’un autre côté, des facteurs tels que des réglementations ambiguës, des problèmes concernant l’authenticité des utilisateurs, etc. devraient entraver la croissance du marché dans un avenir prévisible.

Segmentation:

Sur la base du fournisseur, le marché mondial de la gestion des identités blockchain a été segmenté en fournisseurs de middleware, fournisseurs d’applications et fournisseurs d’infrastructure.

En fonction de la taille de l’organisation, le marché de la gestion des identités blockchain a été divisé en grandes entreprises et petites et moyennes entreprises.

Sur la base des secteurs verticaux de l’industrie, le marché de la gestion des identités blockchain a été segmenté en BFSI, soins de santé et sciences de la vie, gouvernement, télécommunications et informatique, transport et logistique, voyages et hôtellerie, immobilier, vente au détail et commerce électronique, médias et divertissement, etc.

Analyse régionale :

Le marché mondial de la gestion des identités blockchain, sur la base de la région, a été segmenté en – Amérique du Nord, Asie-Pacifique (APAC), Europe et le reste du monde (RoW). L’Amérique du Nord est le segment le plus important sur la base de la région. La croissance du marché de la gestion de l’identité blockchain dans la région peut être attribuée à l’infrastructure technologique avancée de la région. En outre, l’adoption croissante de la technologie blockchain dans différents secteurs de l’industrie est susceptible de stimuler la croissance du marché dans la région au cours des deux prochaines années. L’Asie-Pacifique devrait connaître une hausse en termes de génération de revenus. Le nombre croissant de startups basées sur la technologie blockchain est susceptible de favoriser la croissance du marché régional de la gestion des identités blockchain.

Tableau de bord concurrentiel :

IBM (États-Unis), Civic Technologies (États-Unis), AWS (États-Unis), KYC-Chain (Hong Kong), Evernym (États-Unis), Bitfury (États-Unis), Factom (États-Unis), ShoCard (États-Unis), Netki (États-Unis), UniquID (États-Unis) sont quelques-uns des principaux acteurs du marché mondial de la gestion des identités blockchain. Les autres acteurs participant au marché comprennent Bitnation (Suisse), Microsoft (États-Unis), Oracle (États-Unis), Nodalblock (Espagne), Coinfirm (Pologne), Blockverify (Royaume-Uni), EdgeSecure (États-Unis), Peer Ledger (Canada), uPort (États-Unis), Cambridge Blockchain (États-Unis), Originalmy (Brésil), Tradle (États-Unis), Neuroware (Malaisie), Existenceid (Australie) et BTL Group (Canada). Ces acteurs devraient investir dans l’expansion régionale au cours des deux prochaines années, ce qui est sur le point de stimuler la compétitivité du marché. En outre, les innovations technologiques et les développements de produits devraient garder les joueurs en avance sur la courbe et gagner de l’avance sur les autres acteurs.

Nouvelles de l’industrie :

En octobre 2019, l’Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) a commencé à utiliser la blockchain en interne pour la mise en réseau et l’augmentation de la transparence.

En octobre 2019, Ubisoft, le plus grand éditeur de jeux tiers et bien connu pour ses jeux – Assassin’s Creed et Far Cry, a choisi huit startups blockchain qui travaillent sur des technologies de pointe dans le jeu pour leur programme de laboratoire entrepreneurial.

